Probabilidades e previsões da semifinal feminina do Aberto da Austrália de 2025: Swiatek vs. Chaves, escolhas de um experiente especialista em tênis

A busca de Madison Keys por seu primeiro título de Grand Slam, número 19, a levou às semifinais do Aberto da Austrália de 2025, onde enfrentará o pentacampeão do Grand Slam, o número 2, Iga Swiatek. American Keys está competindo em seu 46º torneio importante, com seu melhor resultado sendo uma última aparição no Aberto dos Estados Unidos de 2017. Enquanto isso, Swiatek é ex-número 1 do mundo, mas ainda não passou das semifinais na Austrália. O Aberto da Austrália de 2025 será o sexto encontro entre Keys e Swiatek, com este último liderando por 4-1.

A vencedora enfrentará a vencedora de Aryna Sabaleneka contra Paula Badosa na final feminina do Aberto da Austrália de 2025 contra Iga Swiatek, que começará às 5h ET de quinta-feira na Rod Laver Arena em Melbourne, Austrália. Swiatek é o favorito -600 (arrisque $600 para ganhar $100) no último Keys vs. Swiatek, enquanto Keys é o azarão de +400 (arrisca $ 100 para ganhar $ 400). O acima/menos para o total de jogos é de 19,5, com Swiatek favorecido por 5,5 jogos. Antes de fazer seleções Swiatek vs. Chaves ou previsões para o Australian Open 2025, Você precisa ver o que o especialista em tênis José Onorato tem a dizer.

Onorato cresceu jogando tênis competitivo em Caracas, Venezuela. Depois de chegar aos Estados Unidos, treinou com o famoso técnico Nick Bollettieri na IMG Academy, na Flórida, e enfrentou jogadores como Robert Farah, hoje um dos jogadores de duplas mais bem classificados do mundo.

Onorato, que possui dupla graduação em finanças e economia pela Universidade de Miami, realiza extensas pesquisas antes de fazer qualquer aposta no tênis. Estude a forma atual, as tendências dos jogadores em uma determinada superfície, as condições climáticas e muitos outros fatores relevantes. Essa abordagem sistemática ajudou Onorato a atingir 168-106-9 (+107,12 unidades) desde 2022. No US Open de 2024, ele incluiu Jannik Sinner (+320) entre suas melhores apostas. Qualquer pessoa que o tenha seguido em apostas esportivas e aplicativos de apostas pode estar lá em cima.

Agora, Onorato analisou as últimas probabilidades do Aberto da Austrália para 2025 e divulgou suas cobiçadas escolhas de apostas e melhores apostas para a partida semifinal feminina entre Keys e Swiatek. Ele apenas compartilha suas escolhas e análises de especialistas no SportsLine..

Por que a Swiatek pode cobrir

Swiatek não perdeu um único set durante sua carreira na Austrália e nunca foi realmente testada. Ela não perdeu mais de dois jogos em nenhum set nas últimas quatro partidas, enquanto Keys foi levado ao limite em três das últimas quatro partidas. Swiatek também entrou no Aberto da Austrália de 2025 com força ao avançar para a final em seu último torneio, que também aconteceu em quadra dura australiana no evento por equipes da United Cup de 2025.

Swiatek, pentacampeã de Grand Slam, provou seu valor nas últimas rodadas de grandes torneios, algo que Keys ainda não fez, já que a americana não venceu um Grand Slam e fez apenas uma última aparição em seus 16 anos de carreira. O jogador polonês também leva vantagem no confronto, vencendo quatro dos cinco confrontos, incluindo as duas batalhas em 2024. Swiatek prevaleceu em dois sets em cada uma dessas quatro vitórias e foi absolutamente dominante com 6-1, 6-0. vitória sobre Keys em outra quadra dura em Indian Wells em 2022. Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que as chaves podem cobrir

Keys chega à partida de quinta-feira com muita confiança, já tendo derrotado duas das 10 melhores jogadoras deste torneio: a 10ª Danielle Collins e a 6ª Elena Rybakina. Depois vieram as quartas de final contra a camisa 28 Elina Svitolina, nas quais Keys mostrou sua determinação ao superar um primeiro set perdido. Embora Keys ainda não tenha vencido um Grand Slam, ela se sente mais confortável em superfícies duras, já que quatro de seus nove títulos de simples na carreira aconteceram em quadras duras, o que é mais do que qualquer outra superfície.

Keys também não se deixará intimidar pelo currículo de Swiatek ou por sua segunda posição no ranking, já que a única vitória da americana sobre o número 1 do mundo foi contra Swiatek em 2022. Isso foi em outra quadra dura no Aberto dos Estados Unidos de Cincinnati, e Keys prevaleceu. em uma fileira. conjuntos. Acrescente a isso que Keys acabou de vencer o Adelaide International, na Austrália, há duas semanas, e ela tem todas as ferramentas necessárias para não apenas roubar alguns jogos de Swiatek, mas também avançar para sua primeira final do Aberto da Austrália. Veja quem apoiar na SportsLine.

Como fazer Swiatek vs. Chaves

Além da análise completa, Onorato divulgou suas melhores apostas para esta semifinal. certificar-se Veja as escolhas e análises de Onorato antes de definir suas escolhas do Australian Open 2025 para Keys vs..

Quem vence o Swiatek contra o Keys nas semifinais femininas do Aberto da Austrália de 2025 e qual escolha pode trazer um grande retorno? Acesse agora a SportsLine para ver as melhores apostas de José Onorato para Keys vs. Swiatek, tudo do especialista em tênis que conhece o jogo da perspectiva do jogador.e descubra.