Probabilidades e previsões de Nebraska x Purdue: escolhas de basquete universitário para 2025, melhores apostas 12 de janeiro por modelo comprovado

Uma batalha Big Ten acontecerá no domingo, quando os Purdue Boilermakers receberem os Nebraska Cornhuskers. Os Boilermakers estão atualmente em 20º lugar no AP Top 25, após um início de 12-4 e um recorde de 4-1 em jogos de conferência. Enquanto isso, os Cornhuskers estão com 12-3 na temporada e 2-2 na liga. Purdue venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos, mas Nebraska conseguiu cobrir a diferença em dois dos últimos três encontros.

Tipoff está agendado para meio-dia ET na Mackey Arena em West Lafayette, Indiana. Os Boilermakers são favorecidos por 8,5 pontos no último Purdue vs. Nebraska, enquanto o over/under é de 140,5 pontos de acordo com o consenso da SportsLine. Antes de entrar em qualquer evento Nebraska vs. Purdue, você quer Veja as previsões do basquete universitário do modelo de computador testado na SportsLine.

A modelo está de olho Purdue x Nebraska. Aqui estão vários linhas de apostas de basquete universitário para o jogo:

Diferença entre Purdue e Nebraska: Purdue -8,5

Purdue x Nebraska acima/abaixo: 140,5 pontos

Linha de dinheiro Purdue vs. Nebrasca: Purdue -394, Nebrasca +307

Por que Purdue pode cobrir

Já tem sido uma temporada de montanha-russa para os Boilermakers, que venceram os primeiros quatro jogos, tiveram uma sequência de 4-4 e agora voltaram a vencer quatro jogos consecutivos (todos por dois dígitos). Mais recentemente, Purdue conquistou uma vitória por 68-50 sobre Rutgers na quinta-feira como favorito de estrada de 4 pontos.

Braden Smith controlou a ação nas duas pontas da quadra, terminando com 16 pontos, 14 assistências, três rebotes, três roubadas de bola e um bloqueio. O guarda do terceiro ano liderou o Big Ten em assistências (7,5 assistências por jogo) na temporada passada e foi ainda melhor em 2024-25, liderando a conferência com 8,9 assistências por jogo. Purdue cobriu a diferença em três jogos consecutivos.

Por que Nebraska pode cobrir

Enquanto isso, Nebraska teve uma seqüência de seis vitórias consecutivas fora de casa contra Iowa, interrompida na terça-feira. Brice Williams fez um esforço monstruoso com 28 pontos, mas isso não foi suficiente para salvar os Cornhuskers de uma derrota por 97-87 para seus rivais da fronteira. Eles permitiram que os Hawkeyes acertassem 17 de 35 na faixa de 3 pontos.

No entanto, foi uma partida incomum para a equipe de Fred Hoiberg, que ocupa o 21º lugar no país em porcentagem de arremessos defensivos (38,8%) e só permitiu que os adversários acertassem 30,8% de arremessos além do arco este ano. Nebraska cobriu a diferença em nove dos últimos 12 jogos até domingo.

Como fazer escolhas entre Purdue e Nebraska

O modelo simulou Nebraska vs. Purdue 10.000 vezes e os resultados estão aí.

Então, quem vence Purdue contra Nebraska e qual lado do spread vence mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver qual lado do Nebraska vs. Purdue deveria saltar, tudo do modelo com uma sequência de 189-130 nas melhores escolhas do basquete universitário.e descubra.