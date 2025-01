Probabilidades e previsões do estado de Ohio x Notre Dame: escolhas do computador do campeonato nacional do playoff de futebol universitário de 2025

O campo inaugural de 12 times foi reduzido para dois e o jogo do Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário de 2025 está agendado para segunda-feira, 20 de janeiro, entre o 8º Ohio State Buckeyes (13-2) e o 7º Notre Dame (14). -1). ). Ohio State rapidamente ultrapassou Tennessee e Oregon na chave CFP antes de postar uma vitória de 28-14 sobre o Texas nas semifinais, graças em grande parte ao retorno de fumble de 83 jardas do lado defensivo Jack Sawyer para um touchdown. Notre Dame confiou em sua defesa robusta e em algumas jogadas ofensivas oportunas para superar Indiana, Georgia e Penn State e avançar para o jogo do título nacional.

O pontapé inicial no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA. Depois de abrir em -9,5, os Buckeyes são agora favoritos com 8,5 pontos nas últimas probabilidades de Ohio State vs. Notre Dame por meio do consenso SportsLine, enquanto o acima / abaixo do total de pontos marcados é 46. Antes de fazer escolhas entre Notre Dame x Ohio State. , confira as previsões do futebol universitário no modelo de projeção SportsLine.

O modelo simula cada jogo da FBS 10.000 vezes. Desde a sua criação, gerou lucros de apostas de mais de US$ 2.000 para jogadores de US$ 100 em seu site de melhor classificação. times de futebol universitário. Ele teve 43-36 nas melhores escolhas do futebol universitário na temporada de 2024 e foi um lucrativo 27-16 combinado na linha do dinheiro e nas escolhas acima/abaixo. Ele também convocou sete dos oito vencedores absolutos na chave do College Football Playoff até agora. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido lucros impressionantes.

Agora, o modelo está de olho Estado de Ohio x Notre Dame. Pode vá para SportsLine para ver suas escolhas. Aqui estão várias linhas de apostas e tendências de futebol universitário para Notre Dame vs. Estado de Ohio:

Diferença entre o estado de Ohio e Notre Dame: estado de Ohio -8,5

Estado de Ohio vs. Notre Dame acima/abaixo: 46 pontos

Linha de dinheiro do estado de Ohio x Notre Dame: estado de Ohio -358, Notre Dame +282

OSU: 9-6 ATS nesta temporada

Dakota do Norte: 12-2-1 ATS nesta temporada

Escolhas do estado de Ohio x Notre Dame: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão do estado de Ohio x Notre Dame: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que o estado de Ohio pode cobrir

Uma derrota surpreendente para o Michigan no final da temporada regular deixou o futuro do técnico Ryan Day em dúvida e muitas dúvidas sobre a legitimidade do estado de Ohio como candidato ao título. No entanto, os Buckeyes se reagruparam e avançaram na chave CFP, derrotando seus três oponentes por um placar combinado de 111-52. O quarterback Will Howard e Jeremiah Smith foram uma combinação imparável nos dois primeiros jogos.

Com Smith e o ataque mais controlados pelo Texas nas semifinais, foi a melhor defesa do estado de Ohio que salvou o dia. Os Buckeyes se mantiveram firmes perto da linha do gol enquanto o Texas tentava empatar no final, estabelecendo o heroísmo de Sawyer. Uma interceptação de Caleb Downs selou a vitória da OSU na próxima corrida. Os Buckeyes cobriram e venceram por dois dígitos em todos os três jogos dos playoffs, dando-lhes a chance de ultrapassar os irlandeses em seu caminho para o título. Veja qual time escolher aqui.

Por que Notre Dame pode cobrir

As casas de apostas e as casas de apostas subestimaram amplamente Notre Dame desde que os irlandeses foram derrotados pelo Northern Illinois na semana 2. Os irlandeses venceram 13 vitórias consecutivas desde então e apenas duas vitórias durante esse período foram jogos com uma posse de bola, terminando em 11-1-1 ATS . durante esse período. Assim como os Buckeyes, Notre Dame tem uma defesa de elite. Os irlandeses ocupam o segundo lugar a nível nacional com apenas 14,3 pontos permitidos por jogo e essa unidade tem brilhado no CFP, cedendo uma média de 17 pontos por jogo contra três ataques talentosos.

Ofensivamente, os irlandeses são alimentados por um ataque precipitado que ficou em 14º lugar nacionalmente. O running back Jeremiyah Love (159-1121-17) foi um dos corredores mais eficientes do país, com média de 7,1 jardas por corrida. Ele tem lutado contra uma lesão no joelho e o intervalo de 11 dias entre os jogos deve ser benéfico para ele. O quarterback Riley Leonard completou 66,4% de seus passes nesta temporada e foi o segundo maior rusher do time com 866 jardas, enquanto o running back Jadarian Price também contribuiu muito no solo com 733 jardas. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Ohio State e Notre Dame

O modelo supera o total e projeta 48 pontos totais. Diz também que um lado do diferencial afeta mais de 60% das simulações. Você só pode escolher na SportsLine.

Então, quem vence o estado de Ohio contra Notre Dame e qual lado do spread vence em mais de 60% das simulações? Visite SportsLine agora para ver qual lado do Ohio State vs. Salto Notre Dame, tudo no modelo avançado que custa mais de US $ 2.000 em suas escolhas de futebol universitário.e descubra.