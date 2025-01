Probabilidades, escolhas e campo do Sony Open 2025: previsões surpreendentes do modelo de golfe que ganhou 13 majors

O 2025 Sony Open começa no Waialae Country Club em Honolulu, Havaí, na quinta-feira, 9 de janeiro. Apostadores experientes e amadores farão suas apostas neste evento, que apresenta uma grande mistura de campeões comprovados e superestrelas em ascensão, ansiosos por deixar sua marca no PGA Tour. Espera-se que grandes campeões como Hideki Matsuyama, Keegan Bradley e Brian Harman estejam na disputa no Sony Open de 2025, com 500 pontos da FedEx Cup para o vencedor. Matsuyama garantiu seu 11º título do PGA Tour na carreira com um desempenho histórico na semana passada no The Sentry e será a atração principal do campo Sony Open de 2025.

Matsuyama estabeleceu um recorde do PGA Tour para a pontuação mais baixa de 72 buracos em relação ao par de -35 e está listado como o favorito por 9-1 ($ 100 para ganhar $ 900) de acordo com as últimas probabilidades do Sony Open para 2025. Ele é seguido por Corey Conners (14). -1), Tom Kim (20-1) e Russell Henley (20-1) no quadro de probabilidades da PGA. Matsuyama está listado em +190 (arrisque $100 para ganhar $190) para terminar entre os cinco primeiros (incluindo empates). Antes de garantir suas escolhas do Sony Open 2025, certifique-se de Veja previsões de golfe e classificações projetadas do modelo de computador testado na SportsLine.

O modelo proprietário da SportsLine, criado pelo profissional da DFS Mike McClure, está em alta desde o reinício do PGA Tour em junho de 2020. Na verdade, o modelo aumentou mais de US$ 9.500 em suas melhores apostas desde o reinício, alcançando torneio após torneio.

Este mesmo modelo também conquistou impressionantes 13 Majors no fim de semana, incluindo o Masters de 2024, seu terceiro Masters consecutivo e o PGA Championship e o US Open do ano passado. Qualquer pessoa que tenha seguido suas seleções de apostas esportivas poderá ter visto retornos massivos em aplicativos de apostas como FanDuel, DraftKings e Fanatics.

Agora, com o campo do Sony Open de 2025 garantido, a SportsLine simulou o torneio 10.000 vezes e os resultados foram surpreendentes.

Previsões do Sony Open 2025

Uma grande surpresa que a modelo aguarda no Sony Open 2025: Matsuyama, 11 vezes campeão do PGA Tour e favorito com todas as probabilidades, não consegue terminar no topo da tabela de classificação. Matsuyama empatou o recorde de maior número de birdies em um único evento do PGA Tour, com 35 no The Sentry na semana passada.

No entanto, ele nunca venceu partidas consecutivas no PGA Tour e terminou em T-30 ou pior em suas duas últimas partidas no Sony Open. Matsuyama também lutou no tee na temporada passada, ficando em 132º lugar em precisão de direção (58,80%) e 160º em direção total (239). Não é uma escolha forte ganhar tudo e há valores muito melhores no campo Sony Open 2025. Veja quem mais vai desaparecer aqui.

Outra surpresa: Taylor Pendrith, com um chute de longa distância de 35-1, faz uma boa corrida pelo título. Ele tem uma chance muito maior de ganhar tudo do que suas probabilidades sugerem, o que o torna um alvo para quem procura um grande pagamento.

Pendrith terminou entre os 10 primeiros no Sony Open em 2024 e vem de um 13º lugar no The Sentry na semana passada. Ele tem todas as ferramentas necessárias para estar novamente presente esta semana no Waialae Country Club. Na verdade, o jogador de 33 anos ocupa atualmente o sétimo lugar na média de putting (1,629), o 12º nos greens em percentagem regulamentar (86,11%) e o 13º na média de pontuação (67,50). Essas estatísticas impressionantes, além de suas altas probabilidades, fazem dele uma escolha de grande valor para suas apostas no Sony Open 2025. Veja quem mais escolher aqui.

Como fazer seleções do Sony Open 2025

O modelo também aponta para três outros jogadores de golfe com probabilidades de 35-1 ou melhores que terão uma boa campanha pelo título.

Quem vencerá o Sony Open de 2025 e quais chances surpreenderão o mundo do golfe? Confira as probabilidades do Sony Open 2025 abaixo.

Probabilidades e favoritos do Sony Open 2025

Obtenha escolhas completas do Sony Open 2025, melhores apostas e previsões aqui.

Hideki Matsuyama +900

Corey Conners +1400

Tom Kim +2000

Russel Henley +2000

Byeong Hun An +2200

Keegan Bradley +2500

Robert MacIntyre +2800

Maverick McNealy +2800

Sim, Woo Kim +3500

Kurt Kitayama +3500

Sahith Theegala +3500

Taylor Pendrith +3500

Lucas Clanton +4000

JT Postón +4000

Austin Eckroot +4500

Davis Thompson +4500

Brian Harman +4500

Salão Harry +5000

Ben Griffin +5000

Chris Kirk +5500

Sepp Straka +6000

Cam Davis +6000

Daniel Berger +6500

Denny McCarthy +6500

Tom Hoge +6500

Harris Inglês +6500

Thomas Detry +7000

Billy Horschel +7000

Andrés Novak +7000

Mackenzie Hughes +7000

Michael Thorbjornsen +7000

Poder de Seamus +7500

Stephan Jaeger +8000

Matt Kuchar +8000

Eric Cole +8000

Keith Mitchell +8000

Nick Dunlap +8000

Doug Pino +9000

Patrick Fishburn +9000

Michael Kim +9000

Nico Echavarria +9000

Mac Meißner +9000

Patrick Rodgers +9000

JJ Spaun +10000

Sam Stevens +10000

Lucas Glover +10000

Joe Highsmith +10000

Andrés Putnam +10000

Chandler Phillips +11000

Emiliano Grillo +11000

Rico Hoey +11000

Gary Woodland +11000

Adam Svensson +11000

Max McGreevy +11.000

Vince Whaley +12000

Adam Hadwin +12.000

Nick Taylor +12000

Mark Hubbard +12.000

Lee Hodges +12000

Justino Inferior +12000

Taylor Moore +12000

CT panorâmico +15000

Bud Cauley +15000

Matt McCarty +15000