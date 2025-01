Probabilidades, escolhas, previsões, sorteio e tempo do Aberto da Austrália em 2025: especialista comprovado eliminando Djokovic nas principais apostas de tênis

O primeiro torneio de tênis Grand Slam do ano começará na noite de sábado em Melbourne Park, e o Aberto da Austrália de 2025 trará muitas histórias intrigantes. O atual campeão Jannik Sinner tentará colocar as acusações de doping no retrovisor e defender o título, mas terá que superar jogadores como Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Alcaraz venceu dois Grand Slams na temporada passada, enquanto Djokovic é dez vezes campeão do Aberto da Austrália. O sorteio masculino do Aberto da Austrália começa às 19h (horário do leste dos EUA) de sábado, e a primeira rodada será dividida em três dias.

Sinner é o favorito +110 (arrisque $ 100 para ganhar $ 110) nas probabilidades do Aberto da Austrália de 2025, seguido por Alcaraz (+350) e Djokovic (+600). Alexander Zverev (10-1), Daniil Medvedev (16-1) e Taylor Fritz (30-1) estão entre os outros candidatos ao Aberto da Austrália, mas você deveria apostar em alguma dessas chances com suas apostas no Aberto da Austrália em 2025? Antes de fazer qualquer escolha no Aberto da Austrália de 2025 para o torneio individual masculino, você precisa ver quem o comprovado handicapper de tênis da SportsLine, José Onorato, endossa.

Onorato cresceu jogando tênis competitivo em Caracas, Venezuela. Depois de chegar aos Estados Unidos, treinou com o famoso técnico Nick Bollettieri na IMG Academy, na Flórida, e enfrentou jogadores como Robert Farah, hoje um dos jogadores de duplas mais bem classificados do mundo.

Onorato, que possui dupla graduação em finanças e economia pela Universidade de Miami, realiza extensas pesquisas antes de fazer qualquer aposta no tênis. Estude a forma atual, as tendências dos jogadores em uma determinada superfície, as condições climáticas e muitos outros fatores relevantes. Essa abordagem sistemática ajudou Onorato a atingir 168-106-8 (+107,12 unidades) em apostas esportivas e aplicativos de apostas desde 2022. No US Open de 2024, ele listou Sinner (+320) entre suas melhores apostas.

Principais previsões masculinas para o Aberto da Austrália de 2025

Onorato está desvanecendo Djokovic, embora ele seja um dos principais favoritos e dez vezes campeão. Djokovic não conseguiu vencer um Grand Slam durante a temporada de 2024, destacando a crescente distância entre ele e a geração mais jovem. Ele sofreu uma derrota surpreendente para Alexei Popyrin na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos e vem de uma derrota para Reilly Opelka em Brisbane na semana passada.

Djokovic continua caindo no ranking ATP e não fica mais jovem, enquanto os demais jogadores de destaque no sorteio vêm melhorando. Ele também vem de uma lesão que o fez perder o ATP Finals, então há dúvidas sobre sua capacidade de enfrentar uma tempestade de duas semanas e vencer outro Slam. Nunca é fácil desvanecer um dos melhores jogadores do esporte, mas sua reputação levou a um preço inflacionado este ano. Olha quem mais recua e desaparece aqui.

Probabilidades do Aberto da Austrália Masculino 2025, principais candidatos

Pecador Jannik +110

Carlos Alcaraz +350

Novak Djokovic +600

Alexandre Zverev +1000

Daniel Medvedev +1600

Taylor Fritz +3000

Alex De Minaur +5000

Jack Draper +6000

Giovanni Mpetshi Perricard +7000

Stefanos Tsitsipas +8000

Runa Holger +8000

João Fonseca +8000

Casper Ruud +10000

Ben Shelton +10000

Tommy Pablo +10000

Nick Kyrgios +10000

Grigor Dimitrov +10000

Frances Tiafoe +10000

Felix Auger Caso contrário +10000

Denis Shapovalov +10000

Cameron Norrie +10000

Andrey Rublev +12.000

Matteo Berretini +12000