Probabilidades, escolhas, spreads da NFL, o que apostar no AFC 2025, campeonato NFC: modelo amoroso dos Eagles-Commanders

O jogo do Campeonato AFC de domingo de 2025 entre Chiefs vs. Bills (+2, 48,5) é seu terceiro encontro nos últimos 12 meses, enquanto o confronto NFC entre Eagles vs. Comandantes (+6, 47,5) é a terceira reunião desde novembro. Os participantes dividiram seus dois últimos confrontos, mas a vantagem de jogar em casa é importante na história dos jogos do NFL Conference Championship e pode influenciar suas seleções na Rodada do Campeonato da NFL. Os times da casa venceram 67,6% dos jogos do campeonato AFC e NFC rumo aos playoffs da NFL de 2025. A Filadélfia protegeu seu campo quando Washington chegou à cidade em novembro, mas o Bills venceu em suas duas últimas viagens a Arrowhead. O tight end dos Eagles, Dallas Goedert, perdeu os treinos de quarta e quinta-feira devido a uma lesão no tornozelo, mas não carrega uma designação de lesão.

Que tendências de apostas na NFL você deve ter em mente antes de fazer previsões para o Campeonato AFC de 2025 e o Campeonato NFC de 2025? O tight end dos Eagles, Dallas Goedert (tornozelo), não participou do treino marcado para quarta-feira, mas retornará na quinta-feira. Toda a rodada do campeonato Linhas da NFL estão listados abaixo e O modelo de computador avançado da SportsLine tem todas as dicas de apostas e previsões da NFL que você precisa para fazer as melhores escolhas da NFL na Rodada do Campeonato agora..

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra na Rodada do Campeonato dos playoffs da NFL de 2025 com uma forte sequência de apostas de 31-15 nos primeiros colocados. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 65-36 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora ele concentrou sua atenção nas últimas notícias. Probabilidades da rodada do campeonato da NFL e linhas de apostas da NFL e seleções de apostas fixas para cada confronto da NFL. Acesse aqui para ver cada escolha..

Principais previsões da rodada do campeonato da NFL

Podemos dizer que uma das escolhas mais fortes do modelo na rodada do campeonato da NFL é o acerto Over (47,5) no jogo do campeonato Commanders vs. Águias (-6). O Over prevaleceu de forma decisiva nos últimos encontros entre estes adversários de divisão, já que estão 4-1 nos últimos cinco encontros. O confronto da Semana 16 teve impressionantes 69 pontos marcados, apesar de Jalen Hurts ter jogado apenas 12 snaps devido a lesão, já que os dois encontros das equipes nesta temporada tiveram uma média combinada de 56,5 pontos.

Seus respectivos jogos da Rodada Divisional de uma semana atrás terminaram, e apenas dois times alcançaram o Over mais que o Washington (12) nesta temporada, contando tanto a temporada regular quanto a pós-temporada. Ambas as equipes têm ataques explosivos, já que cada uma está entre as sete primeiras em pontos por jogo, enquanto os Commanders têm a defesa mais fraca entre as quatro últimas equipes da NFL, ocupando a 18ª posição em pontos permitidos.

Prevê-se que Hurts e Jayden Daniels mostrem suas habilidades de dupla ameaça, já que o modelo os combina para mais de quatro touchdowns no total. A projeção é que ambas as equipes permitam mais de cinco pontos acima das médias da temporada, já que o Over (48) vem com pontos de sobra. O modelo tem equipes combinadas por 52 pontos enquanto o Over aparece em mais de 50% das simulações. Veja as outras seleções de modelos aqui.

Como fazer escolhas para a rodada do campeonato da NFL

A modelo também decidiu quem vence e cobre todos os outros jogos da programação da Rodada do Campeonato da NFL e acaba de revelar um azarão que vence imediatamente, potencialmente lhe rendendo um grande pagamento. Você só pode obter todas as escolhas para cada jogo no SportsLine.

Então, quais escolhas da NFL você pode fazer com confiança e qual azarão você deve olhar a seguir? Veja as últimas Probabilidades da NFL para baixo então visite SportsLine para ver quais equipes ganham e cobrem o spread, tudo a partir de um modelo de computador comprovado que gerou mais de US$ 7.000e descubra.

Probabilidades de apostas, linhas, spreads ao vivo, pontuações da rodada do campeonato da NFL

Obtenha escolhas da NFL para a rodada do campeonato na SportsLine

Onde apostar em jogos da NFL

Estas são algumas das casas de apostas esportivas para apostar nos jogos da NFL esta semana, junto com as várias promoções de apostas esportivas da NFL que estão oferecendo atualmente.