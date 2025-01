Probabilidades Flórida x Tennessee, previsão: escolhas de basquete universitário de 2025, 7 de janeiro Apostas por modelo comprovado

A SEC parece ser a conferência de basquete mais profunda do país e dois dos melhores da liga se enfrentarão na noite de terça-feira, quando o 8º colocado do Florida Gators receber o nº 1 do Tennessee Volunteers, a Flórida venceu seus primeiros 13 jogos da temporada, mas está chegando. depois de uma derrota para o Kentucky e cair para 13-1, enquanto o Tennessee tem um perfeito 14-0 após uma vitória dominante sobre o Arkansas. Os Voluntários têm dominado a rivalidade ultimamente, vencendo oito dos últimos 10 confrontos e cobrindo a diferença em sete desses jogos.

No entanto, este será o maior teste de estrada até agora para o Tennessee e o início está agendado para as 19h00 horário do leste dos EUA no Stephen C. O'Connell Center em Gainesville, Flórida. Os Gators são favoritos com 2,5 pontos no último Florida vs. Tenessi. do consenso SportsLine, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é 148,5.

Diferença entre Flórida e Tennessee: Flórida -2,5

Flórida vs. Tennessee acima/abaixo: 148,5 pontos

Linha financeira Flórida-Tennessee: Flórida -137, Tennessee +115

Transmissão Flórida x Tennessee: tv fubo

Por que a Flórida pode cobrir

Depois de um esforço abaixo de 0,500 no primeiro ano de Todd Golden no comando, os Gators obtiveram 24 vitórias na última temporada e chegaram ao Torneio da NCAA antes de perderem na primeira rodada. Agora o programa parece ter dado mais um passo graças a uma das defesas mais talentosas do país. Walter Clayton Jr., Alijah Martin e Will Richard combinaram uma média de 48,1 pontos por jogo este ano.

Clayton marcou 33 pontos na derrota por 106-100 para o Kentucky no sábado e tem sido uma força orientadora para um dos ataques mais eficientes do país. Ele tem média de 18,3 pontos e 3,9 assistências por jogo, enquanto a Flórida ocupa o quinto lugar no país em pontuação (88,3 pontos por jogo) e o sétimo em classificação ofensiva (122,5). Os Gators também estão 9-4 contra o spread nesta temporada.

Por que o Tennessee pode cobrir

Enquanto isso, o Tennessee empatou o recorde escolar de melhor início na história do programa ao registrar sua 14ª vitória consecutiva sobre o Arkansas no sábado e fazê-lo de forma dominante. Os Voluntários superaram os Razorbacks por 45-24 e tiveram uma impressionante porcentagem de rebotes ofensivos de 51,4% em uma vitória por 76-52. Chaz Lanier marcou 29 pontos e liderou todos os artilheiros da vitória e Igor Milicic fez 13 pontos e 18 rebotes.

Lanier seguiu os passos de Dalton Knecht como uma das transferências mais impactantes do basquete universitário nesta temporada. O produto do Norte da Flórida lidera a pontuação da SEC (20,3 pontos por jogo) e está acertando surpreendentes 46,7% na linha de 3 pontos, graças a um dos lançamentos mais rápidos no basquete universitário. Os Voluntários estão 6-0-1 contra o spread ao jogar contra oponentes do Power Five.

