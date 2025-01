Probabilidades, linha e spread da rodada divisional da NFL de 2025: Ravens vs. Contas, previsões de especialistas em uma sequência de 53-27

O Buffalo Bills tentará passar da Rodada Divisional da AFC pela primeira vez desde 2020, quando enfrentar o Baltimore Ravens nos playoffs da NFL de 2025, no domingo. Buffalo vem de uma vitória dominante por 31-7 sobre o Denver Broncos na rodada de wild card, enquanto Baltimore derrotou o Pittsburgh Steelers por 28-14. Os Ravens (12-5), que venceram a AFC North pelo segundo ano consecutivo, estão 6-3 fora de casa nesta temporada. Os Bills (13-4), vindos de seu quinto título consecutivo na AFC East, estão 9-0 em casa nesta temporada, incluindo a pós-temporada. As últimas contas vs. previsão Os Ravens estão prevendo chuvas de neve e temperaturas acima de 10 graus, e o recebedor dos Ravens, Zay Flowers, não treinou esta semana devido a uma lesão no joelho e é questionável.

Então, quem vencerá Buffalo vs. Baltimore? O pontapé inicial no Highmark Stadium em Orchard Park, Nova York, está agendado para 18h30 horário do leste dos EUA na CBS e na CBS. Supremo+. Baltimore é favorito por um ponto no último Ravens vs. SportsLine Consensus Bills depois de abrir como azarões por 1,5 pontos, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 51,5. Baltimore é um favorito na linha de dinheiro -119 (arrisque $ 119 para ganhar $ 100), enquanto Buffalo é um azarão de +100 (arrisque $ 100 para ganhar $ 100).

Tierney, um jornalista esportivo veterano cujo trabalho aparece regularmente no New York Times e no Los Angeles Times, cobre a NFL há décadas e fez reportagens em sete Super Bowls. Tierney tem 154-124-9 na NFL nas últimas duas temporadas, retornando US$ 1.586 a jogadores de US$ 100. Além disso, ele tem um incrível 53-27-2 em suas últimas 82 apostas em jogos envolvendo o Baltimore Ravens, retornando incríveis $ 2.302. Qualquer pessoa que o tenha seguido em apostas esportivas e aplicativos de apostas esportivas pode estar lá em cima.

Aqui estão os Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Ravens vs. Contas:

Diferença entre Ravens e Bills: Baltimore -1

Corvos vs. Contas mais/menos: 51,5 pontos

Linha de dinheiro Ravens vs Bills: Baltimore -119, Buffalo +100

BAL: Ravens estão 7-3 contra o spread nos últimos 10 jogos

BUF: As contas estão 6-4 ATS nos últimos 10 jogos

Por que os Ravens podem cobrir

O quarterback duas vezes MVP, Lamar Jackson, é uma ameaça dupla. Na vitória do Wild Card sobre os Steelers, ele completou 16 de 21 passes para 175 jardas e dois touchdowns, enquanto correu 15 vezes para 81 jardas, incluindo um longo de 20. Ele foi responsável por três touchdowns na vitória sobre os Bills na Semana 4. Nesse jogo, ele completou 13 de 18 passes para 156 jardas e dois touchdowns, enquanto correu seis vezes para 54 jardas e um placar. Em 17 jogos da temporada regular, ele completou 66,7% de seus passes para 4.172 jardas e 41 touchdowns com apenas quatro interceptações para um rating de 119,6.

O veterano running back Derrick Henry continua atropelando seus oponentes. Em 17 jogos da temporada regular, ele correu 325 vezes para 1.921 jardas (média de 5,9) e 16 touchdowns com 19 jogadas explosivas, incluindo 87 jardas de comprimento, e converteu 94 primeiras descidas. Na vitória da semana 4 sobre o Bills, ele correu 24 vezes para 199 jardas (média de 8,3) e um touchdown, e pegou três passes para 10 jardas e um placar.

Por que as contas podem cobrir

O quarterback Josh Allen, que também está na conversa de MVP da NFL, vem de um desempenho estelar na vitória sobre o Broncos. Nesse jogo, ele completou 20 de 26 passes (76,9%) para 272 jardas e dois touchdowns e um rating de 135,4. Ele também correu oito vezes para 46 jardas, convertendo cinco primeiras descidas. Em 17 partidas durante a temporada regular, ele completou 307 de 483 passes (63,6%) para 3.731 jardas e 28 touchdowns com apenas seis interceptações e um rating de 101,4.

O running back veterano do terceiro ano, James Cook, lidera o ataque rápido de Buffalo. Em 16 jogos da temporada regular, Cook carregou 207 vezes para 1.009 jardas (média de 4,9) e 16 touchdowns. Ele também pegou 32 passes para 258 jardas e dois touchdowns.

Como fazer escolhas entre Ravens e Bills

Tierney analisou Ravens vs. Contas de todos os ângulos possíveis, e embora possamos dizer que ele está abaixo do total de pontos, ele também descobriu um fator X crítico que o faz saltar um lado inteiro do spread.

Quem ganha Bills vs. Ravens no domingo e qual fator X crítico faz com que um lado do spread seja mais atingido?