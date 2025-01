Probabilidades, linha e spread de Lions vs Commanders: escolhas da rodada divisional da NFL de 2025, previsão por modelo na escalação 31-15

O Detroit Lions começará sua busca para alcançar seu primeiro Super Bowl quando enfrentar o novato Washington Commanders em uma partida da Rodada Divisional da NFL de 2025, no sábado. Washington vem de uma vitória no último segundo por 23 a 20 sobre o Tampa Bay Buccaneers na Rodada Wild Card, enquanto Detroit teve a única despedida da NFC. Os Commanders (12-5), segundo colocado na NFC Leste, venceram cinco vitórias consecutivas e estão 5-3 fora de casa. Os Leões (15-2), que venceram a NFC Norte pela segunda temporada consecutiva, estão com 7-2 em casa em 2024-25.

O pontapé inicial do Ford Field em Detroit está agendado para as 20h ET. Os Leões são favoritos com 9,5 pontos nas últimas probabilidades de Lions vs Commanders do SportsLine Consensus, dois a mais que o primeiro, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 55,5, seis a mais que a linha inicial. Detroit é um favorito de -529 moneyline (arrisque $ 529 para ganhar $ 100), enquanto Washington é um azarão de +393.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora, o modelo está de olho Comandantes contra leões e você acabou de definir suas escolhas e previsões da NFL. Você pode acessar a SportsLine agora para conferir as opções de modelos.. Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Lions vs. Comandantes:

Distribuição entre leões e comandantes: Leões -9,5

Leões vs. Comandantes mais/menos: 55,5 pontos

Linha de dinheiro Leões vs. Comandantes: Comandantes +393, ​​​​Leões -529

WASH: Os comandantes estão 5-5 contra o spread nos últimos 10 jogos

DET: Os Leões estão 6-4 ATS em seus últimos 10 jogos

Transmissão de Leões vs. Comandantes: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que os Leões podem cobrir

O quarterback Jared Goff, que está na conversa de MVP, completou 390 de 539 passes (72,4%) para 4.629 jardas e 37 touchdowns com 12 interceptações e um rating de 111,8. Ele arremessou 300 jardas ou mais em seis jogos.

O principal alvo de Goff no jogo de passes é o veterano wide receiver Amon-Ra St. Em 17 jogos, ele teve 115 recepções para 1.263 jardas (média de 11,0) e 12 touchdowns com 14 jogadas explosivas de 20 ou mais jardas, incluindo um longo de 66. Ele tem 412 jardas após a recepção com 72 conversões de primeira descida. Veja qual lado escolher aqui.

Por que os comandantes podem cobrir

O quarterback novato Jayden Daniels está em alta nesta temporada. Em 17 jogos da temporada regular, Daniels completou 69% de seus passes para 3.568 jardas e 25 touchdowns com nove interceptações e um rating de 100,1. Ele também foi o principal rusher de Washington, com 148 corridas para 891 jardas (média de 6,0) e seis touchdowns.

O wide receiver sênior Terry McLaurin é o melhor apanhador de passes dos Commanders. Em 17 jogos da temporada regular, ele conseguiu 82 passes para 1.096 jardas (média de 13,4) e 13 touchdowns. Ele teve 12 jogadas explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo uma longa de 86, com 292 jardas após a recepção e 56 conversões de primeira descida. Veja qual lado escolher aqui.

Como fazer Comandantes vs. Leões

O modelo supera o total, totalizando 59 pontos e ainda diz que um lado do spread ganha dinheiro em mais de 50% das simulações.

Então, quem vence Commanders vs. Leões no sábado e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes?