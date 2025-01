Probabilidades, linha, spread, data de Chiefs vs. Eagles: previsões do Super Bowl 2025, escolhas do modelo da NFL com sequência de 31-15

O Kansas City Chiefs tentará ganhar um terceiro campeonato consecutivo sem precedentes quando enfrentar o Philadelphia Eagles no Super Bowl LIX no domingo, 9 de fevereiro. Kansas City avançou com uma vitória por 32-29 sobre o Buffalo Bills no AFC Championship Game, enquanto Philadelphia derrotou o Washington Commanders por 55-23, no NFC Championship Game. Os Chiefs (15-2), que farão sua quinta aparição no Super Bowl nos últimos seis anos, buscam ganhar seu quinto Troféu Vince Lombardi. Os Eagles (14-3), que estão fazendo sua segunda aparição no Super Bowl nos últimos três anos, buscam vencer seu segundo campeonato do Super Bowl.

O pontapé inicial do Caesars Superdome em Nova Orleans está agendado para 18h30 horário do leste dos EUA. Os Chiefs são favoritos com 1,5 ponto no último confronto Chiefs vs. Eagles, enquanto o over-under para o total de pontos marcados é de 49,5. Kansas City é um favorito de -129 moneyline (arrisque $ 129 para ganhar $ 100), enquanto Filadélfia é um azarão de +109 (arrisque $ 100 para ganhar $ 109). Antes de fazer qualquer escolha entre Chiefs e Eagles, certifique-se Veja previsões da NFL e dicas de apostas do modelo de computador comprovado da SportsLine, bem como tudo o que a SportsLine tem para ajudá-lo a esmagar suas escolhas na NFL..

O modelo, que simula cada NFL jogo 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. O modelo chega ao Super Bowl de 2025 com uma boa sequência de apostas de 31 a 15 nas melhores eliminatórias. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 65-36 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Além das seleções de modelos para este jogo, você pode obter Acessórios de IA, Escolhas de especialistas em Las Vegas, Alinhamentos do Otimizador DFSe tudo que você precisa para esmagar suas apostas no NFL Wild Card Weekend. Acesse SportsLine agora para ver tudo.

Agora, o modelo está de olho Chefes contra Águias e você acabou de definir suas escolhas e previsões da NFL. Você pode acessar a SportsLine agora para conferir as opções de modelos.. Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Eagles vs. Chefes:

Diferença entre Chefes e Águias: Chefes -1,5

Chefes vs. Águias acima de: 49,5 pontos

Linha de dinheiro Chiefs-Eagles: Chiefs -129, Eagles +109

KC: Chiefs estão 4-6 contra o spread nos últimos 10 jogos

PHI: Eagles estão 7-3 ATS em seus últimos 10 jogos

Chefes vs. Escolhas Águias: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão de Chiefs x Eagles: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que os Chiefs podem cobrir

O quarterback Patrick Mahomes continua tendo sucesso quando as luzes estão mais fortes. Em dois jogos da pós-temporada, Mahomes completou 34 de 51 passes (66,7%) para 422 jardas e dois touchdowns com uma classificação de 105,2. Na vitória sobre o Buffalo, ele arremessou para 245 jardas e um touchdown, mas também correu 11 vezes para 43 jardas e duas pontuações. Na vitória por 29 a 10 em Pittsburgh no dia de Natal, ele completou 29 de 38 passes (76,3%) para 320 jardas e três touchdowns. Em dois jogos da carreira contra os Eagles, ele compilou uma classificação de 103,4, arremessando para 455 jardas e sete touchdowns com duas interceptações.

Seu principal alvo é o veterano tight end Travis Kelce. Em dois jogos de playoffs neste ano, ele teve nove recepções para 136 jardas (média de 15,1) e um touchdown. Ele tem duas jogadas explosivas de 20 ou mais jardas, incluindo uma longa de 49, com 66 jardas após a recepção e seis conversões de primeira descida. Na vitória por 23 a 14 sobre o Houston Texans na Rodada Divisional, ele conseguiu sete passes para 117 jardas (média de 16,7) e um touchdown. Em 16 jogos da temporada regular, ele conseguiu 97 passes para 823 jardas (média de 8,5) e três touchdowns com nove jogadas explosivas, incluindo um longo de 38, com 340 jardas após a recepção. Veja qual lado escolher aqui.

Por que os Eagles podem cobrir

O quarterback Jalen Hurts é uma ameaça dupla no ataque. Em três jogos da pós-temporada neste ano, ele completou 48 de 69 passes (69,6%) para 505 jardas e três touchdowns e um rating de 105,0. Ele também é o segundo maior rusher do time, com 23 corridas para 122 jardas (média de 5,3) e quatro touchdowns. Na vitória sobre os Commanders, ele completou 20 de 28 passes (71,4%) para 246 jardas e um touchdown. Em dois jogos da carreira contra Kansas City, Hurts completou 46 de 70 passes (65,7%) para 537 jardas e dois touchdowns com uma interceptação. Ele também correu 20 vezes para 76 jardas e dois touchdowns.

O running back Saquon Barkley impulsiona o jogo de corrida da Filadélfia. Ele tem sido uma fera na pós-temporada. Em três jogos, ele carregou 66 vezes para 442 jardas (média de 6,7) e cinco touchdowns. Ele tem quatro jogadas explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo uma longa de 78, com 15 conversões de primeira descida. Na vitória da Rodada Divisional de 28-22 sobre o Los Angeles Rams, ele carregou 26 vezes para 205 jardas (média de 7,9) e dois touchdowns. Ele carregou 15 vezes para 118 jardas (média de 7,9) e três touchdowns na vitória sobre os Commanders no NFC Championship Game. Veja qual lado escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Chiefs e Eagles

O modelo supera o total, totalizando 53 pontos e diz ainda que um lado do spread afeta mais de 50% das simulações. Você só pode obter as escolhas de modelos da NFL na SportsLine.

Então, quem vence Chiefs vs. Eagles no Super Bowl 2025, e qual lado do spread ganha mais de 50% das simulações? Visite SportsLine agora para ver qual lado do Chiefs vs. Os Eagles saltam, tudo no modelo avançado que custa bem mais de US$ 7.000 em suas escolhas da NFL.e descubra, e não se esqueça de desbloquear Acessórios de IA, Escolhas de especialistas em Las Vegas, Alinhamentos do Otimizador DFSe todas as outras ferramentas para esmagar suas escolhas no SportsLine.