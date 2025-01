Probabilidades, linha, tempo e spread de Eagles vs. Eagles Packers: escolhas do Wild Card da NFL para 2025, previsões de playoffs por modelo comprovado

Os Playoffs da NFL de 2025 incluirão o Philadelphia Eagles recebendo o Green Bay Packers no domingo, durante o fim de semana do wild card de 2025. Os Eagles venceram a NFC East com um recorde de 14-3 e são a segunda cabeça-de-chave na classificação dos playoffs da NFL, enquanto os Packers foram. 11-6 para capturar a vaga final do curinga NFC e está em sétimo. Esta é uma revanche de um confronto da semana de abertura no Brasil que a Filadélfia venceu por 34 a 29, e esta será a quarta vez que essas franquias se enfrentarão na pós-temporada. O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, foi liberado do protocolo de concussão antes do confronto de domingo.

A modelo está de olho Filadélfia x Green Bay. Aqui estão vários Linhas de apostas da NFL para o jogo:

Diferença entre Eagles e Packers: Eagles -5,5

Águias vs. Packers mais/menos: 46 pontos

Águias vs. linha de dinheiro Packers: Águias -260, Packers +212

Por que os Eagles podem cobrir

Filadélfia perdeu a chance de ganhar a vantagem de jogar em casa e se despedir devido a uma derrota para os Commanders na semana 16, mas ainda assim venceu com folga a NFC East graças a uma defesa estelar e um jogo de corrida dominante. Saquon Barkley correu para 2.005 jardas em sua primeira temporada com os Eagles para ganhar o título corrido e terá pernas frescas depois de descansar na semana 18.

Enquanto isso, os Eagles ficaram em segundo lugar na NFL em pontos permitidos e em primeiro lugar em jardas permitidas. Uma secundária melhorada foi uma das razões pelas quais acréscimos como Quinyon Mitchell, Cooper DeJean e CJ Gardner-Johnson ajudaram a Filadélfia a passar do 31º lugar na defesa de passes em 2023 para o primeiro em 2024. Os Eagles cobriram a diferença em 10 dos últimos 13 jogos.

Por que os Packers podem cobrir

Green Bay também usou a adição de um agente livre no running back para melhorar seu jogo de corrida, terminando em quinto lugar na NFL em corridas graças a Josh Jacobs. O veterano running back correu para 1.329 jardas e 15 touchdowns, e o equilíbrio que ele forneceu ajudou o ataque de passes dos Packers a ficar em terceiro lugar na liga em jardas líquidas ajustadas por tentativa de passe (o que representa sacks).

A defesa também foi excelente durante todo o ano, ficando em sexto lugar em pontos permitidos e em quinto em jardas permitidas. Cinco das seis derrotas do Green Bay foram contra times que terminaram 14-3 ou melhor nesta temporada e os Packers estão entre os times mais testados na conferência depois de jogar na carregada NFC North. Eles cobriram o spread em cinco dos últimos sete.

Como fazer Águias vs. Empacotadores

