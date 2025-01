Probabilidades, previsões e linhas de Duke x Notre Dame: escolhas de basquete universitário de 2025, 11 de janeiro, melhores apostas por modelo testado

O número 4 Duke Blue Devils (13-2) tentará permanecer invicto no jogo do ACC quando receber o Notre Dame Fighting Irish (7-8) na tarde de sábado. Duke venceu nove jogos consecutivos, incluindo os primeiros cinco jogos contra adversários da conferência. Notre Dame perdeu três jogos consecutivos e ficou abaixo da marca geral de 0,500 nesta temporada, caindo para o NC State nas finais por 66-65 na quarta-feira. O Fighting Irish mantinha uma vantagem de 4 pontos faltando menos de dois minutos para o final, mas o NC State fechou o jogo com uma sequência de 5-0.

Diferença entre Duque e Notre Dame: Duque -19,5

Duke x Notre Dame acima/abaixo: 135,5 pontos

Duke vs. Moneyline Notre Dame: Duque: -4545, Notre Dame: +1538

Por que Duke pode cobrir

Duke tem sido excelente em ambas as pontas da quadra para abrir a temporada, levando a uma seqüência de nove vitórias consecutivas e uma posição solo no primeiro lugar no topo do ACC. Os Blue Devils vêm de uma vitória por 76-47 sobre o Pittsburgh na terça-feira, fechando o jogo com uma sequência de 18-0. Eles mantiveram os Panteras com uma porcentagem de arremessos de 31% em campo, embora Pitt tivesse uma média de 84,1 pontos por jogo antes dessa competição.

Os Blue Devils venceram seus primeiros cinco jogos do ACC por dois dígitos, sendo a primeira vez desde a temporada 1998-99. O calouro Cooper Flagg obteve seis duplas duplas, com média de 17,5 pontos e 8,5 rebotes por jogo. Duke cobriu a diferença em quatro dos últimos cinco jogos.

Por que Notre Dame pode cobrir

Notre Dame tem experiência contra os 25 melhores times nesta temporada, perdendo para o então nº 6 Houston por 11 pontos antes de cair para o então nº 21 Creighton por quatro pontos. Os Fighting Irish perderam seus últimos dois jogos por dois pontos combinados, cobrindo a diferença nas derrotas para a Carolina do Norte e o NC State. O armador do segundo ano, Markus Burton, marcou 23 pontos na derrota para o Tar Heels, enquanto o atacante júnior Tae Davis somou 17 pontos.

Burton marcou 15 pontos, o recorde da equipe, como titular contra o NC State na quarta-feira, em um jogo em que todos os cinco titulares do Notre Dame terminaram com dois dígitos. O atacante júnior Kebba Njie fez um duplo-duplo com 10 pontos e 11 rebotes, enquanto Davis fez 14 pontos, sete rebotes e seis assistências. Os Fighting Irish cobriram a diferença em sete dos últimos oito jogos de sábado.

Como fazer Duke vs. Notre Dame

