Probabilidades, previsões e linhas de Houston x TCU: escolhas de basquete universitário de 2025, 6 de janeiro, melhores apostas por modelo testado

O 14º Houston Cougars (10-3) tentará estender sua seqüência de 30 vitórias consecutivas em casa quando receber o TCU Horned Frogs (8-5) na noite de segunda-feira. Houston venceu seis jogos consecutivos desde a derrota para o San Diego State na prorrogação no final de novembro, registrando uma vitória por 86-55 sobre a BYU no sábado. O TCU venceu três dos últimos quatro jogos, incluindo uma vitória por 63-62 sobre o Kansas State no fim de semana. Essas equipes dividiram a série da temporada no ano passado, com o time da casa vencendo as duas vezes.

O pontapé inicial está agendado para as 21h (horário do leste dos EUA) na segunda-feira, no Fertitta Center. Houston é favorecido por 18,5 pontos no último Houston vs. TCU, enquanto o over/under é de 128,5 pontos, segundo consenso da SportsLine. Antes de entrar em qualquer TCU vs. Houston, você quer Confira as previsões de basquete da NCAA da modelo na SportsLine.

O modelo simula todos os jogos de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Ele entra na semana 10 da temporada 2024-25 com um spread de apostas de 189-130 (+2.985) em todas as escolhas de basquete universitário mais bem cotadas disponíveis. 2023. Qualquer pessoa que acompanha apostas esportivas e aplicativos de apostas obteve lucros enormes.

A modelo está de olho TCU-Houston. Você pode ir ao SportsLine para Veja suas seleções. Aqui estão vários linhas de apostas de basquete universitário para o jogo:

Diferença entre Houston e TCU: Houston -18,5

Houston x TCU acima/abaixo: 128,5 pontos

Linha de dinheiro de Houston vs. TCU: Houston: -4545, TCU: +1513

Escolhas de Houston x TCU: Veja as seleções aqui

Transmissão Houston x TCU: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que Houston pode cobrir

Houston tem vencido times de forma consistente durante sua atual seqüência de vitórias, concluindo jogos fora da conferência com quatro vitórias por mais de 20 pontos. Os Cougars abriram a parte dos 12 grandes de seu calendário com uma vitória por 60-47 em Oklahoma State, com o atacante sênior J’Wan Roberts registrando um duplo-duplo com 20 pontos e 11 rebotes. Eles seguiram esse desempenho com uma vitória por 86-55 sobre a BYU no sábado, cobrindo facilmente a diferença como favoritos de 10 pontos.

O guarda júnior Emanuel Sharp liderou com 18 pontos em 5 de 9 arremessos, enquanto o guarda do segundo ano, Terrance Arceneaux, fez 15 pontos e seis rebotes vindo do banco. A BYU entrou naquele jogo em 24º lugar nacionalmente em eficiência ofensiva, de acordo com KenPom, mas ficou com 37,5% de arremessos e seu total de pontos mais baixo da temporada. Os Cougars têm média de 75,3 pontos por jogo durante sua seqüência de seis vitórias consecutivas. Veja qual time escolher aqui.

Por que o TCU pode cobrir

O TCU aproveitou uma sequência final de 7 a 0 para obter uma vitória por 63 a 62 sobre o Kansas State no sábado, dando aos Horned Frogs três vitórias em seus últimos quatro jogos. O armador Brendan Wenzel voltou de uma ausência por lesão, marcando três pontos e pegando dois rebotes no banco. O guarda sênior Noah Reynolds marcou 18 pontos, o melhor da equipe, em 7 de 13 arremessos, enquanto o guarda do segundo ano, Vasean Allette, fez 14 pontos e três assistências.

Trazarien White terminou com 14 pontos e três de 3 pontos, marcando seu nono jogo com pontuação de dois dígitos nesta temporada. Os Horned Frogs eram azarões de três pontos em casa quando derrotaram o Houston na última temporada na final por 68-67. Eles cobriram a diferença em seis dos últimos oito jogos de segunda-feira. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Houston e TCU

O modelo simulou TCU vs. Houston 10.000 vezes e os resultados estão disponíveis. Podemos dizer que o modelo está se inclinando para cima e também gerou uma escolha de spread de pontos que está correta em mais de 50% das simulações. Você só pode ver a escolha no SportsLine.

Então, quem vence Houston vs. TCU e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver em que lado do spread TCU-Houston você deve pular, tudo a partir do modelo com uma sequência de 189-130 nas melhores escolhas do basquete universitário.e descubra.