Probabilidades, previsões e linhas de Texas A&M x Alabama: escolhas de basquete universitário de 2025, 11 de janeiro, melhores apostas por modelo comprovado

O 10º Texas A&M Aggies (13-2, 2-0 SEC) receberá o 5º Alabama Crimson Tide (13-2, 2-0) em uma batalha entre duas das principais equipes da SEC na noite de sábado. . . Texas A&M teve um retorno tardio sem seu melhor jogador (Wade Taylor IV) na quarta-feira, obtendo uma vitória por 80-78 em Oklahoma. Taylor (lesão não revelada) foi descartado para o jogo de sábado. O Alabama estendeu sua seqüência de vitórias para sete jogos com uma vitória por 88-68 na Carolina do Sul na quarta-feira.

Tipoff está agendado para as 20h (horário do leste dos EUA) no sábado, na Reed Arena. Alabama é favorecido por 3,5 pontos nas últimas probabilidades Texas A&M vs. Alabama, enquanto o over/under é de 159,5 pontos, de acordo com o consenso da SportsLine. Antes de entrar em qualquer Alabama vs. Texas A&M, Você vai querer verificar as previsões de basquete da NCAA do modelo na SportsLine.

A modelo está de olho Alabama-Texas A&M. Aqui estão vários linhas de apostas de basquete universitário para o jogo:

Diferença entre Texas A&M e Alabama: Alabama -3,5

Texas A&M vs. Alabama acima/abaixo: 159,5 pontos

Linha de dinheiro Texas A&M vs. Alabama: Alabama: -164, Texas A&M: +137

Por que a Texas A&M pode cobrir

A Texas A&M conseguiu lidar com a ausência de Taylor na quarta-feira, recuperando-se de uma desvantagem de 18 pontos na vitória por 80-78 em Oklahoma. Zhuric Phelps marcou 34 pontos, o recorde de sua carreira, incluindo o sinal verde de 3 pontos faltando 19 segundos para o fim. Os Aggies acertaram 44,3% no primeiro tempo antes de melhorar para 53,1% no segundo tempo, marcando 30 pontos em 18 derrotas em Oklahoma.

Phelps marcou 28 de seus pontos e acertou todas as seis cestas de 3 pontos no segundo tempo, dando um passo à frente com Taylor afastado. Ele tem média de 14,8 pontos e 4,6 rebotes por jogo, enquanto Henry Coleman III soma 8,3 pontos e 4,9 rebotes. Os Aggies venceram e cobriram a diferença em cinco dos últimos sete encontros entre estas equipas.

Por que o Alabama pode cobrir

O Alabama entra nesta partida com uma seqüência de sete vitórias consecutivas, desde que sofreu uma derrota renhida contra o Oregon em 30 de novembro. O Crimson Tide obteve vitórias sobre vários times classificados durante aquela sequência de rebatidas, incluindo uma vitória por 107-79 contra Oklahoma no último sábado. O guarda sênior Mark Sears fez 22 pontos, 10 assistências e quatro rebotes, enquanto o atacante sênior Grant Nelson registrou um duplo-duplo com 12 pontos e 11 rebotes.

O Crimson Tide alcançou uma vitória por 88-68 na Carolina do Sul na quarta-feira, cobrindo facilmente a diferença como favorito de 11,5 pontos. Sears marcou 22 pontos, o melhor do jogo, em 7 de 12 arremessos, derrubando 4 de 6 tentativas na faixa de 3 pontos. O Alabama cobriu a diferença em cinco dos últimos seis jogos.

Como fazer escolhas entre Texas A&M e Alabama

O modelo simulou Alabama vs. Texas A&M 10.000 vezes e os resultados chegaram. O modelo está inclinado para baixo.

Então, quem vence o Texas A&M contra o Alabama e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver para qual lado do spread Alabama-Texas A&M você deve pular, tudo a partir do modelo com uma seqüência de 189-130 nas melhores escolhas do basquete universitário.e descubra.