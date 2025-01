Probabilidades, previsões, linha e distribuição do Wild Card da NFL para 2025: Buccaneers vs. Comandantes escolhidos por especialista em sequência de 34-20

Os times em alta entrarão em confronto quando o Washington Commanders, sexto colocado, enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, terceiro colocado, em uma partida de fim de semana do NFL Wild Card de 2025 no Sunday Night Football. Washington vem de uma vitória por 23-19 sobre o Dallas Cowboys na semana 18, enquanto Tampa Bay derrotou o New Orleans Saints por 27-19. Os Commanders (12-5), que venceram cinco vitórias consecutivas, estão 5-3 fora de casa nesta temporada. Os Buccaneers (10-7), que venceram seis dos últimos sete jogos, incluindo dois consecutivos, estão 5-4 em casa.

O pontapé inicial no Raymond James Stadium em Tampa, Flórida, está agendado para as 20h horário do leste dos EUA. Tampa Bay é favorito com três pontos no último Commanders vs. Buccaneers do SportsLine Consensus, meio ponto a menos que o primeiro jogo, enquanto o acima/menos para o total de pontos marcados é de 51,5. O wide receiver dos Buccaneers, Mike Evans, começará com +650 (arrisque $ 100 para ganhar $ 650) para ser o primeiro artilheiro do touchdown.

Diferença entre Bucaneiros e Comandantes: Tampa Bay -3

Bucaneiros vs. Comandantes mais/menos: 50,5 pontos

Bucaneiros vs. linha de dinheiro Comandantes: Washington +137, Tampa Bay -163

ERA: Os comandantes atingiram a linha do dinheiro em 13 dos últimos 18 jogos (+7,80 unidades)

TB: Os Buccaneers cobriram a diferença em sete dos últimos 11 jogos em casa (+2,55 unidades)

Por que os Buccaneers podem cobrir

O veterano quarterback Baker Mayfield ajuda a impulsionar o ataque de Tampa Bay. Em 17 partidas, ele completou 407 de 570 passes (71,4%) para 4.500 jardas e 41 touchdowns com 16 interceptações e um rating de 106,8. Ele também correu 60 vezes para 378 jardas (média de 6,3) e três touchdowns com duas jogadas explosivas de 20 jardas ou mais, incluindo um longo de 28, com 24 conversões de primeira descida.

O running back Bucky Irving comanda o jogo de corrida. Em 17 jogos, ele carregou 207 vezes para 1.122 jardas (média de 5,4) e oito touchdowns com oito jogadas explosivas, incluindo 56 jardas de comprimento e 52 conversões de primeira descida. Ele também tem 47 recepções para 392 jardas (média de 8,3).

Por que os comandantes podem cobrir

O quarterback novato Jayden Daniels está pegando fogo. Em 17 jogos, ele completou 331 de 480 passes (69%) para 3.568 jardas e 25 touchdowns com nove interceptações e um rating de 100,1. Ele também é o principal rusher do time, com 148 corridas para 891 jardas (média de 6,0) e seis touchdowns. Ele teve sete carregamentos explosivos de 20 jardas ou mais, incluindo um longo de 46, e converteu 55 primeiras descidas.

Seu principal alvo é o veterano wide receiver Terry McLaurin. Em 17 jogos, ele teve 82 recepções para 1.096 jardas (média de 13,4) e 13 touchdowns com 12 jogadas explosivas, incluindo 86 jardas de comprimento e 56 conversões de primeira descida.

