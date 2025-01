Probabilidades, previsões, tempo, cartão de Los Angeles do UFC 311: escolhas de Makhachev vs. Moicano de um comprovado especialista em MMA

O UFC 311 foi originalmente programado para apresentar o campeão peso leve Islam Makhachev lutando contra o desafiante Arman Tsarukyan em uma revanche. No entanto, uma lesão nas costas forçou Tsarukyan a se retirar na sexta-feira e Renato Moicano, o 10º candidato da classe, entrará em cena para enfrentar Makhachev na luta principal no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. O CEO do UFC, Dana White, confirmou no início da semana que o evento permanecerá na área de Los Angeles, apesar dos incêndios florestais. As lutas preliminares do card do UFC 311 começam às 18h ET no sábado, seguidas pelas preliminares aproximadamente às 20h ET e o card principal de cinco lutas começando por volta das 22h ET.

Makhachev é um favorito de -1.200 (arrisque $ 1.200 para ganhar $ 100), enquanto Moicano está cotado em +700 (arrisque $ 100 para ganhar $ 700) nas últimas probabilidades do UFC 311, com essa luta listada em +400 para terminar. Ainda no card principal, a luta pelo título dos galos será o centro das atenções, com Merab Dvalishvili (+225) enfrentando Umar Nurmagomedov (-275). Antes de fazer qualquer escolha no UFC 311, certifique-se Veja as previsões do UFC 311: Makhachev vs. As melhores apostas de Tsarukyan 2 e Daniel Vithlani da SportsLine.

Vithlani é um apostador do UFC altamente analítico que tem sido um vencedor consistente para os membros da SportsLine desde sua estreia em janeiro de 2023 com um recorde de 5-0 no UFC 283. Na verdade, ele tem uma vantagem de mais de US$ 1.500 em suas escolhas de apostas esportivas no UFC principal. cartão. .

Seus outros destaques incluem pedir uma reviravolta para Sean O’Malley (+210) contra Aljamain Sterling (-250) no UFC 292 como parte de um card principal de 4-1 e seus vencedores do UFC 299 incluíram escolhas de azarão em Dustin Poirier (+ 190 ). contra Benoit Saint Denis (-230) e Michael Page (+110) contra Kevin Holland (-130). Quem o acompanhou nas casas de apostas e aplicativos de apostas está lá em cima.

Antevisão de Makhachev x Moicano

Makhachev, 33 anos, não perde há quase uma década. Depois de se tornar profissional em 2010, ele venceu suas primeiras 12 lutas, incluindo sua estreia no UFC em maio de 2015. No UFC 187, ele derrotou Leo Kuntz por finalização no segundo round. Após ser nocauteado por Adriano Martins no primeiro round do UFC 192, em outubro de 2015, ele domina desde então, vencendo as últimas 14 lutas.

Em outubro de 2022, Makhachev sagrou-se campeão dos leves do UFC com uma vitória por finalização sobre Oliveira, ganhando também o prêmio de Performance da Noite. Em 27 jogos na carreira, ele fez 26-1. São cinco vitórias por nocaute, 12 por finalização e nove por decisão.

Enquanto isso, Moicano, 35 anos, tem cartel profissional de 20-5-1 e chega para essa luta com uma seqüência de quatro vitórias consecutivas. Ele vem de nocautes técnicos consecutivos, um na França contra Benoit Saint Denis em setembro de 2024 e outro contra Jalin Turner no UFC 300 em abril passado.

Principais previsões do UFC 311

Aqui vamos revelar uma das previsões de Vithlani para o UFC 311: ele está apostando em Diego Ferreira (+205) para derrotar Grant Dawson (-250) em luta leve no card preliminar.

"Dawson é um lutador dominante que mantém seus oponentes presos ao tatame com grande pressão", disse Vithlani à SportsLine. "Ele vai lançar quedas cedo e com frequência. Ele poderia se safar com Ferreira no chão. No entanto, estou preocupado com sua durabilidade desde sua súbita derrota por nocaute para um jab de Bobby Green. Ferreira tem 39 anos, mas seu impressionante A Uma sequência de duas vitórias consecutivas sugere que ele está realmente em ascensão. Ferreira nocauteou o veterano boxeador Michael Johnson com uma mão direita limpa e depois derrubou a forte perspectiva de Mateusz Rebecki se Ferreira puder retornar. levante-se, ele o fará. "Isso pode tirar a confiança de Dawson. "Acho que as chances são muito grandes, então vou dar uma pequena chance ao veterano Ferreira."

Card da luta principal do UFC 311, probabilidades

Islam Makhachev (-1200) vs. Renato Moicano (+700)

Merab Dvalishvili (+225) vs. Umar Nurmagomedov (-275)

Colina Jamahal (-125) vs. Jiri Prochazka (+105)

Jalton Almeida (-500) vs. Sergei Spivac (+375)

Kevin Holland (+105) vs. Reiner De Ridder (-125)