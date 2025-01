Probabilidades, spread e linha de Rams vs. Eagles: escolha com classificação A da rodada divisional da NFL de 2025, previsão por modelo de rolo 31-15

Os playoffs da NFL de 2025 continuarão no domingo, quando o Philadelphia Eagles receber o Los Angeles Rams como parte da Rodada Divisional. Os Eagles tiveram 14-3 nesta temporada para vencer a NFC East e vêm de uma vitória de 22-10 sobre os Packers durante o NFL Wild Card Weekend, enquanto os Rams venceram a NFC West com um recorde de 10-7 e derrotaram os Vikings, 27.-9, para avançar na classificação dos playoffs da NFL. Para quem escolhe quem a Filadélfia vencerá contra Los Angeles, esta é uma revanche de um confronto da Semana 12 em Los Angeles que a Filadélfia venceu por 37-20, com Saquon Barkley correndo para 255 jardas e dois touchdowns.

O pontapé inicial está agendado para as 15h (horário do leste dos EUA) de domingo, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os Eagles são favorecidos por sete pontos no último Rams vs. Águias do Consenso SportsLine, enquanto o over/under é de 43,5, um aumento de 1,5 nas horas anteriores ao início do jogo. Os Eagles são -341 favoritos na linha de dinheiro (arrisque $ 341 para ganhar $ 100) depois de abrir em -265, enquanto os Rams são +271 azarões (arrisque $ 100 para ganhar $ 271).

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. O modelo entra na rodada divisionária da temporada 2024-25 da NFL com uma incrível sequência de apostas de 31-15 nas apostas mais bem cotadas. Escolhas da NFL este ano, uma surpreendente taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 65-36 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a Semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick'em quatro vezes durante esse período.

Aqui estão vários Linhas de apostas da NFL para o jogo Rams vs Eagles:

Distribuição entre Rams e Eagles: Eagles -7

Carneiros vs. Águias acima/abaixo: 43 pontos

Carneiros vs. Linha de Dinheiro Águias: Águias -341, Carneiros +271

Por que os Eagles podem cobrir

Com o running back Saquon Barkley acumulando 302 jardas na vitória sobre o Rams em 24 de novembro, ele provavelmente será o ponto focal da defesa de Los Angeles. No entanto, o ex-running back dos Giants tem sido praticamente imparável durante sua temporada de 2.000 jardas, acumulando mais 119 jardas na vitória sobre os Packers na semana passada. Ele alimentou um ataque rápido da Filadélfia que ocupa o segundo lugar na NFL, uma fraqueza para uma defesa do Rams que ficou em 26º lugar em jardas permitidas por carregamento (4,6).

Os Eagles estão 10-3 contra o spread, começando com uma vitória dominante sobre os Giants em outubro que desencadeou a reviravolta. Eles cobriram dois touchdowns na vitória sobre o Rams. Eles também estão 6-1-1 contra os números em casa nos últimos oito encontros com Los Angeles.

Por que os Rams podem cobrir

Mesmo que o confronto do NFL Wild Card Weekend contra os Vikings tenha sido transferido para o Arizona devido aos incêndios florestais de Los Angeles, os Rams mostraram resiliência em sua vitória sobre os Vikings. Eles demitiram o quarterback titular do Minnesota, Sam Darnold, nove vezes e forçaram duas viradas em uma vitória que reforçou a mensagem de que eles são candidatos legítimos na NFC.

Desde a derrota em casa para o Philadelphia, o Los Angeles venceu seis dos últimos sete jogos, a única derrota foi contra o Seattle, quando o NFC West já estava conquistado e o técnico Sean McVay decidiu descansar os principais titulares. Matthew Stafford lançou uma interceptação nos últimos dois meses e a defesa, embora furada durante toda a temporada, foi impressionante na end zone. Os Rams só permitem touchdowns em 50% das posses da zona vermelha, ocupando o quinto lugar na NFL. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Eagles e Rams

O modelo simulou Rams vs. Eagles 10.000 vezes e os resultados estão aí. O modelo é inclinado, projetando um total de 46 pontos, e também diz que um lado do spread ganha dinheiro em quase 60% das simulações.

Então, quem vence Eagles vs. Rams no domingo durante a Rodada Divisional da NFL e de que lado do spread quase 60% das vezes?