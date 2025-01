Probabilidades, spread e linha do jogo do campeonato AFC de 2025: escolhas de contas vs. Chiefs, previsões de especialistas em uma jogada de 47-30

O bicampeão Kansas City Chiefs tentará chegar ao seu quinto Super Bowl nos últimos seis anos, quando enfrentar o Buffalo Bills no 2025 AFC Championship Game, no domingo. Será o sétimo ano consecutivo em que eles chegam à disputa do título da AFC. O Bills (13-4), vindo de uma vitória por 27-25 sobre o Baltimore Ravens na rodada divisionária, está 5-4 fora de casa nesta temporada. Os Chiefs (15-2), que derrotaram o Houston Texans por 23-14 no sábado, estão 9-0 em casa. Os últimos Chiefs vs. Bills prevê céu predominantemente nublado, ventos fracos e temperaturas em torno de 30 graus. O safety do Bills, Taylor Rapp (quadril/costas), foi descartado.

O pontapé inicial do GEHA Field no Arrowhead Stadium em Kansas City, Missouri, está agendado para 18h30 horário do leste dos EUA na CBS e na CBS. Supremo+. Kansas City é o favorito de 1,5 ponto nas últimas probabilidades de Bills x Kansas City. Chiefs do SportsLine Consensus, enquanto o total de pontos marcados acima/abaixo é de 49,5. Kansas City é um favorito de -125 moneyline (arrisque $ 125 para ganhar $ 100), enquanto Buffalo é um azarão de +104 (arrisque $ 100 para ganhar $ 104). Antes de fazer Bills vs. Chiefs, apostas na NFL ou previsões de playoffs da NFL, Não deixe de ler o que Mike Tierney, especialista da SportsLine NFL, tem a dizer, considerando seu domínio nas escolhas envolvendo os Bills..

Tierney, um jornalista esportivo veterano cujo trabalho aparece regularmente no New York Times e no Los Angeles Times, cobre a NFL há décadas e fez reportagens em sete Super Bowls. Tierney tem 154-124-9 na NFL nas últimas duas temporadas, retornando US$ 1.586 a jogadores de US$ 100. Além disso, ele tem um incrível 47-30-4 em suas últimas 81 apostas em jogos envolvendo o Buffalo Bills, retornando incríveis $ 1.435. Qualquer pessoa que o tenha seguido em apostas esportivas e aplicativos de apostas esportivas pode estar lá em cima.

Além das escolhas de Tierney para este jogo, você pode obter Acessórios de IA, Escolhas de especialistas em Las Vegas, Alinhamentos do Otimizador DFSe tudo que você precisa para arrasar com suas apostas de futebol no Campeonato AFC. Acesse SportsLine agora para ver tudo.

Agora, Tierney se concentrou em Projetos de lei contra patrões. Pode vá para SportsLine para ver suas escolhas. Aqui estão os Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Chiefs vs. Contas:

Diferença entre contas e chefes: Kansas City -1,5

Contas vs. Chefes acima/abaixo: 49,5 pontos

Contas vs. Contas Money Line Chefes: Buffalo +104, Kansas City -125

BUF: Os Bills estão 7-3 contra o spread nos últimos 10 jogos

KC: Chiefs estão 3-7 ATS em seus últimos 10 jogos

Contas vs. Escolhas Chefes: Veja as seleções no SportsLine

Contas vs. Transmissão Chefes: Supremo+ (Experimente gratuitamente)

Principais previsões para Bills vs. Chefes

Para contas vs. Chefes no jogo do campeonato AFC, Tierney está abaixo do total. O Under acertou em sete dos últimos 10 jogos de Kansas City e em dois dos últimos quatro confrontos diretos com o Buffalo. Os Chiefs tiveram a nona melhor defesa durante a temporada regular, permitindo um total de 320,6 jardas por jogo, e foram os quartos mais mesquinhos em pontuação, permitindo apenas 19,2 pontos por jogo. Buffalo permitiu o 17º menor número de jardas com 341,5 e empatou com Seattle com o 11º menor número de pontos permitidos com 21,6.

Os Chiefs permitiram 20 pontos ou menos em sete dos últimos oito jogos. Ofensivamente, Patrick Mahomes foi eficiente na vitória sobre os texanos, completando 16 de 25 passes (64%) para 177 jardas e um touchdown e um rating de 98,3. O ataque rápido de Kansas City conseguiu apenas 50 jardas e foi liderado pelo veterano Kareem Hunt com apenas oito corridas para 44 jardas e uma pontuação. A equipe foi liderada pelo tight end Travis Kelce com sete recepções para 117 jardas e um touchdown.

A defesa do Bills também tem sido sólida. Nas últimas oito vitórias do time, incluindo a pós-temporada, eles permitiram 20 pontos ou menos seis vezes, incluindo apenas sete na vitória por 31-7 na Rodada Wild Card sobre o Denver Broncos. No primeiro encontro com os Chiefs, Buffalo permitiu apenas 259 jardas no total na vitória por 30-21 em 17 de novembro. Na vitória de domingo sobre os Ravens, o quarterback do Buffalo, Josh Allen, completou 16 de 22 passes para 127 jardas, enquanto correu 10 vezes para 20 jardas e dois touchdowns. Veja qual lado escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Chiefs e Bills

Tierney analisou Bills vs. Chiefs de todos os ângulos possíveis, e embora possamos dizer que ele está inclinado para baixo do total de pontos, ele também descobriu um fator X crítico que o faz saltar para um lado da propagação. Acesse SportsLine para ver o que é e descobrir em qual time torcer.

Quem ganha Bills vs. Chiefs no domingo e que fator X crítico torna um lado da propagação mais afetado? Visite SportsLine agora para ver qual lado do Bills vs. Os Chiefs precisam saltar, tudo a partir do especialista que tem 47-30 pontos nas escolhas envolvendo os Bills.e descubra, e não se esqueça de desbloquear Acessórios de IA, Escolhas de especialistas em Las Vegas, Alinhamentos do Otimizador DFSe todas as outras ferramentas para esmagar suas escolhas no SportsLine.