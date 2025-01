Probabilidades, spread e tempo de Lions vs Vikings: escolhas de futebol de domingo à noite de 2025, melhores apostas do modelo da NFL em 30-14 roll

O Detroit Lions (14-2) e o Minnesota Vikings (14-2) se encontrarão no Sunday Night Football para encerrar a Semana 18 da NFL. Os ex-rivais da NFC North lutarão pelo primeiro lugar na classificação dos playoffs da NFC. O perdedor se tornará o quinto cabeça-de-chave no cenário dos playoffs da NFC. Minnesota venceu nove jogos consecutivos, incluindo uma vitória por 27-25 sobre o Green Bay Packers na semana 17. Detroit venceu dois jogos consecutivos. Na semana passada, os Leões venceram o San Francisco 49ers por 40-34. Na Semana 7, os Leões venceram os Vikings por 31-29.

O pontapé inicial do Ford Field em Detroit está agendado para 20h20 horário do leste dos EUA. Detroit é favorito com 3 pontos no último Vikings vs. Leões do Consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 56,5, 9,5 pontos a mais que no primeiro jogo. Os Leões estão 7-0 em seus últimos sete encontros contra um oponente da NFC North e são favoritos na linha de dinheiro -155 (arrisque $ 155 para ganhar $ 100). Antes de travar qualquer jogo Vikings vs. Leões, certifiquem-se confira as previsões da NFL e dicas de apostas do modelo de projeção SportsLine.

Aqui estão vários Probabilidades da NFL e linhas de apostas da NFL para Vikings vs. Leões:

Diferença entre Vikings e leões: Detroit -3

Vikings vs. Leões acima/abaixo: 56,5 pontos

Vikings vs. linha de dinheiro Leões: Detroit -155, Minnesota +130

DET: Os Leões estão 11-5 contra o spread nesta temporada

MIN: Os Vikings estão 11-4-1 contra o spread nesta temporada

Por que os Leões podem cobrir

O quarterback Jared Goff é um comunicador preciso. Ele ocupa o segundo lugar na liga em jardas de passe (4.398) e o quarto em passes para touchdown (38). O produto Cal tem cinco jogos consecutivos com múltiplos passes para touchdown. Ele completou 88% de seus passes para 280 jardas e dois touchdowns em seu primeiro encontro com o Minnesota nesta temporada.

O running back Jahmyr Gibbs é o principal carro-chefe, com David Montgomery (joelho) afastado. Gibbs é o sexto na liga em jardas corridas (1.273) e touchdowns (6). Ele também tem 47 recepções para 486 jardas e três touchdowns. Gibbs registrou um touchdown corrido em três jogos consecutivos.

Por que os Vikings podem cobrir

O quarterback Sam Darnold está tendo um ano de carreira. O produto da USC é o quarto na liga em jardas de passe (4.153) e o quinto em touchdowns de passe (35). Darnold ganhou mais de 300 jardas em três jogos este ano.

O recebedor Justin Jefferson é um craque sem esforço e com um grande raio de recepção. O jogador de 25 anos é o sétimo na NFL em recepções (100), o segundo em jardas recebidas (1.479) e empatado em quinto lugar em recepções para touchdowns (10). Além disso, ele tem 27 recepções de mais de 20 jardas. Jefferson tem cinco jogos com pelo menos 100 jardas nesta temporada.

Como fazer Vikings vs. Leões

O modelo da SportsLine se inclina para o total de pontos, projetando que as equipes somarão 54 pontos.

Então, quem vence Vikings vs. Leões no Sunday Night Football e qual lado do spread ganha quase 60% das vezes? Visite SportsLine agora para ver qual lado dos Vikings vs. Os Leões retrocedem, tudo a partir do modelo que retornou mais de US$ 7.000 em escolhas de primeira linha da NFL.e descubra.