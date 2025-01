Probabilità CFP 2024: torna Buckeyes a vincere, copertura in Cotton Bowl

Will Hill Analista di scommesse sportive FOX

E poi erano quattro!

Il primo College Football Playoff a 12 squadre è in semifinale, con quattro squadre rimaste e solo tre partite di football universitario rimaste.

Le prime otto partite, a parte un finale emozionante tra Texas e Arizona State, non hanno offerto molto intrattenimento nei primi due round. È interessante notare che le prime quattro teste di serie – tutte e quattro le squadre che hanno ottenuto i bye al primo turno – sono state eliminate nelle prime partite.

Da notare anche che nessuna delle squadre che si sono guadagnate il bye al primo turno è stata favorita in nessuna delle loro partite. Questa è un’ulteriore prova che il processo di seeding deve essere rivalutato in futuro.

Ma per ora godiamoci il football universitario un paio di volte fino alla Settimana 0 finale di quest’anno.

N. 7 Nostra Signora (-1,5, 45,5) contro N. 6 Pen State

Entrambe le squadre accedono ai quarti di finale relativamente indenni.

Notre Dame ha battuto sia l’Indiana che la Georgia in doppia cifra, mentre Penn State ha battuto SMU e Boise State per un totale di 52 punti.

Qualcosa da guardare qui: Penn State non gioca dal 31 dicembre. Nel frattempo, Notre Dame ha giocato due giorni dopo, il 2 gennaio, contro una squadra georgiana molto fisica.

Mi piace Under più di ogni altra cosa qui perché queste squadre hanno più in comune che semplici percorsi. Entrambe le squadre hanno difese molto forti, mentre entrambi gli attacchi faticano a creare grandi giocate.

La star di Notre Dame, Jeremiyah Love, subirà un infortunio al ginocchio, rendendo le cose ancora più difficili per gli irlandesi. Battere la Georgia è stata la vittoria distintiva del programma e un enorme passo avanti verso la perdita della reputazione di non essere in grado di battere le squadre d’élite. Tuttavia, gli irlandesi hanno mantenuto la Georgia a sole 244 yard totali per sole quattro yard per giocata.

Finora queste squadre hanno giocato quattro Under nei playoff e penso che sia in arrivo un’altra partita con punteggi bassi.

SELEZIONE: Entrambe le squadre hanno un totale di meno di 45,5 punti

La difesa dell’Ohio State fermerà Quinn Ewers e i Longhorns?

N. 8 Stato dell’Ohio (-6, 53,5) contro 5 Texas

Un paio di settimane fa, questa frase sarebbe stata un bel lancio di monete. Ora l’Ohio State dà 6 punti.

Sicuramente la linea si è spostata troppo, o no?

Se stai guardando i Buckeyes da quell’imbarazzante sconfitta contro il Michigan, è semplicemente spaventoso scommettere contro di loro in questo momento.

Hanno seppellito il favorito Tennessee perdente 42-17 al primo turno, poi hanno battuto l’Oregon precedentemente imbattuto 41-21. A proposito, quel risultato non dice esattamente quanto fosse sbilanciato il gioco. I Buckeyes si portarono in vantaggio per 31-0 a soli sei minuti dall’inizio del secondo quarto contro l’Oregon. I Buckeyes sono ora i favoriti per la vittoria del campionato nazionale.

Il Texas ha talento, ma ha ceduto oltre 400 yard e oltre sei yard per giocata in casa contro Clemson e ha dovuto convertire un quarto e 13 ai supplementari per sopravvivere contro i Sun Devils.

Forse sono prigioniero per un momento, ma lo stato dell’Ohio sembra semplicemente dominante in questo momento, e sto puntando i miei soldi su di loro vincendo questa partita con un touchdown o più.

Scegli: Ohio State (-6) per vincere con 6+ punti

Will Hill, autore del podcast Bears Bets, scommette sugli sport da oltre un decennio. È un analista di scommesse che ha ospitato VSiN e Goldboys Network.

