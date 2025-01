Probabilità del campionato di football universitario 2024: Buckeyes favoriti; L’ascesa dell’Irlanda

Siamo ai quarti di finale dei College Football Playoff e in cima al tabellone c’è una potenza familiare che vince tutto.

Diamo un’occhiata alle quote del campionato nazionale di scommesse sportive DraftKings per il 10 gennaio.

Quote MARKETING NAZIONALE CFP:

Ohio State Buckeyes: -140 (scommetti $ 10 per vincere $ 17,14 in totale)

Notre Dame Fighting Irish: +250 (scommetti $ 10 per vincere $ 35 in totale)

Texas Longhorns: +450 (scommetti $ 10 per vincere $ 55 in totale)

I Buckeyes sono saliti in cima alla classifica dopo aver battuto l’Oregon 41-21 al Rose Bowl e ora sono gli unici favoriti a portare a casa il titolo.

“Quella prestazione all’inizio di quella partita è stata una prestazione straordinariamente positiva da parte dei Buckeyes”, ha detto l’analista di calcio di FOX Sports Joel Klatt dopo la partita.

“Se giocano così, questa squadra sarà la migliore del paese”.

I Texas Longhorns erano i favoriti prima dell’inizio delle partite del 1° gennaio. Ma quando hanno avuto bisogno di due tempi supplementari per battere l’Arizona State 39-31, le loro quote sono cambiate leggermente da +330 a +320.

Giovedì scorso erano a +380, a pari merito con Notre Dame, ma da allora il Texas è sceso al terzo a +450.

I Fighting Irish sono ora l’unica seconda opzione a +250. Hanno escluso la Georgia 23-10 nell’ultima partita dei quarti di finale dell’YFP prima di sconfiggere la Penn State 27-24 nella prima semifinale.

