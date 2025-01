Probabilità del prossimo allenatore dei Dallas Cowboys: chi sostituirà Mike McCarthy?

La più grande ricerca di coach d’America è in corso nella Grande D.

Lunedì i Dallas Cowboys si sono separati dall’ex capo allenatore Mike McCarthy, il che significa che Jerry Jones è ufficialmente a caccia di un segnale chiamante.

Chi otterrà il ruolo di nuovo maestro della pagina di America’s Team?

Diamo un’occhiata alle probabilità di DraftKings Sportsbook per il 14 gennaio.

Scommesse sul prossimo allenatore dei Dallas Cowboys

Deion Sanders (CU HC): +100 (scommetti $10 per vincere $20 in totale)

Kellen Moore (PHI OC): +350 (scommetti $10 per vincere $45 in totale)

Kliff Kingsbury (WSH OC): +450 (scommetti $10 per vincere $55 in totale)

Joe Brady (BUF OC): +550 (scommetti $10 per vincere $65 in totale)

Ben Johnson (DET OC): +650 (scommetti $10 per vincere $75 in totale)

Liam Coen (TB OC): +750 (scommetti $10 per vincere $85 in totale)

Jason Witten (ex DAL TE): +850 (scommetti $ 10 per vincere $ 95 in totale)

Jon Gruden (ex-LV, TB HC): +950 (scommetti $10 per vincere $105 in totale)

Bill Belichick (UNC HC): +1000 (scommetti $10 per vincere $110 in totale)

Discuti l’elenco delle stelle.

In cima alle probabilità c’è il nome più importante del football universitario – beh, probabilmente di tutto il calcio – Deion Sanders.

Sanders è un cornerback della Hall of Fame che vinse il Super Bowl XXX con i Cowboys solo pochi decenni fa. Ha trascorso le ultime due stagioni come capo allenatore dei Colorado Buffaloes, andando 4-8 nel 2023 e 9-4 nel 2024 dopo che la CU era andata 1-11 nel 2022.

Il giornalista di FOX Sports NFL Ralph Vacchiano ha detto della candidatura di Sanders per il miglior incarico di allenatore nel football americano:

“Anche se non si comporta sempre allo stesso modo nelle sue decisioni aziendali, Jones è in fondo uno showman. Sa come attirare l’attenzione e come vendere un prodotto. E chi ne sa più di ‘Coach Prime?'” Ma Sanders ha dimostrato di essere molto più che solo appariscente e pubblicitario. È anche un ottimo allenatore Stato di Jackson a un potere FCS e poi ha trasformato il Colorado in una squadra di bocce. È anche un esperto reclutatore che potrebbe aiutare almeno in qualche modo nel libero arbitrio.

“La sua mancanza di esperienza da allenatore nella NFL è irrilevante perché porta credibilità immediata come giocatore della Hall of Fame della NFL. Avrebbe rispetto e farebbe giocare duro i Cowboys. Prime Time sarebbe pronto per la prima serata anche con l’avvicinarsi dei playoff.”

Mike McCarthy ha lasciato il ruolo di capo allenatore dei Dallas Cowboys

Il secondo e il terzo tabellone delle quote presentano due allenatori di rivali di divisione: rispettivamente il coordinatore offensivo degli Eagles Kellen Moore e il coordinatore offensivo dei Commanders Kliff Kingsbury.

Washington ha avuto il settimo miglior attacco della lega durante la stagione regolare e Philly si è classificata ottava. Tuttavia, Moore di Filadelfia ha stretti legami con l’organizzazione di Dallas. Ha trascorso tre stagioni da giocatore a Dallas (2015-17), poi ha servito come allenatore dei quarterback nel 2018 prima di essere promosso a coordinatore offensivo dal 2019-22.

Naturalmente, le probabilità includono l’ex allenatore dei Patriots Bill Belichick, tra molti altri nomi importanti, anche se ha recentemente accettato la posizione di capo allenatore nella Carolina del Nord.

Vacchiano ha detto questo sulla candidatura di Belichick:

“Anche se Belichick insiste di essere seriamente intenzionato a scalare i ranghi del college, ha una ragione per cui l’acquisizione del suo contratto è così relativamente piccola ($ 10 milioni ora, $ 1 milione a partire da giugno). È già stato riferito che è interessato al lavoro dei Raiders. , e prima di diventare un Tar Heel, ha chiamato diverse squadre della NFL per vedere se erano interessate a lui, giura che i Cowboys sono una delle squadre che tiene d’occhio da diversi anni, e non ha senza dubbio anche Jones, una volta allenato dal vecchio capo di Belichick, Bill Parcells, sarebbe interessato.

“Jones è stata una mossa di potere grande e audace ormai da qualche tempo, ma se qualcuno riesce a convincere Belichick a mollare la Carolina del Nord in un mese, Jones potrebbe essere il proprietario più probabile.”

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!