Probabilità del Super Bowl LIX: i Lions volevano vincere tutto; Ravens, le bollette stanno aumentando

Mancano pochi mesi al Super Bowl LIX e si giocherà il 9 febbraio al Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana.

Ora che i playoff sono iniziati, diamo un’occhiata alle ultime quote del Super Bowl tramite DraftKings Sportsbook per l’11 gennaio.

Quote del Super Bowl LIX

Detroit Lions: +290 (scommetti $ 10 per vincere $ 39 in totale)

Kansas City Chiefs: +350 (scommetti $10 per vincere $45 in totale)

Baltimore Ravens: +475 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 57,50)

Buffalo Bills: +550 (scommetti $ 10 per vincere $ 65 in totale)

Philadelphia Eagles: +700 (scommetti $10 per vincere $80 in totale)

Minnesota Vikings: +1500 (scommetti $10 per vincere $160 in totale)

Green Bay Packers: +2000 (scommetti $ 10 per vincere $ 210 in totale)

Tampa Bay Buccaneers: +2500 (scommetti $10 per vincere $260 in totale)

Washington Commanders: +5000 (scommetti $10 per vincere un totale di $510)

Los Angeles Rams: +5000 (scommetti $10 per vincere un totale di $510)

Houston Texani: +5500 (scommetti $10 per vincere $560 in totale)

I Lions sono in testa alla NFC dopo la vittoria della Settimana 18 sul Minnesota, una vittoria che li ha portati in cima alla classifica del Super Bowl appena davanti ai Chiefs, campioni in carica dell’AFC.

C’è stato poco movimento al tavolo dai primi tre giochi con carte jolly.

Sabato i texani hanno battuto i Chargers 32-12 e sono passati da +8000 a +4000. Ma sapendo che avrebbe affrontato i Chiefs nel turno successivo, Houston è passata a +5500, ultima nella tabella delle probabilità.

I Ravens hanno battuto gli Steelers 28-14 chiudendo sabato. Con ciò sono passati da +550 a +400 sulla tabella delle probabilità e sono arrivati ​​terzi. Domenica si siedono a +475.

Poi, con la vittoria per 31-7 sui Broncos di domenica, i Bills sono passati da +700 a +550 e sono rimasti al quarto posto in classifica.

