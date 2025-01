Probabilità di gara per l’MVP della NFL 2024: Allen chiude come favorito, Jackson secondo; Quote fuori dal tabellone

A un certo punto, sembrava che il quarterback dei Buffalo Josh Allen avrebbe perso il premio MVP della NFL di questa stagione. E potrebbe essere ancora così ora che questi mercati sono fuori dal tavolo per la maggior parte delle scommesse sportive.

Solo tre settimane fa, le sue probabilità di vincere il premio erano -900. Dopo che i Bills hanno battuto a malapena i Patriots 24-21, è passato a -550.

Poi, dopo la settimana 18, si è seduto a -300 prima che le probabilità crollassero.

Diamo un’occhiata alle probabilità MVP di DraftKings Sportsbook per il 6 gennaio.

Quote per l’MVP della NFL 2024-25:

JoshAllen , Fatture : -300 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 13,33)

Lamar Jackson , Corvi : +225 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 32,50)

Joe Burrow , Bengala : +1600 (scommetti $ 10 per vincere $ 170 in totale)

Saquon Barkley, Eagles: +1600 (scommetti $10 per vincere $170 in totale)

Jared Goff , Leoni : +8000 (scommetti $10 per vincere un totale di $810)

Sam Darnold, Vikings: +10.000 (scommetti $10 per vincere 1010 in totale)

Jayden Daniels, Commanders: +20.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 2.010)

Baker Mayfield, Buccaneers: +30.000 (scommetti $ 10 per vincere $ 3.010 in totale)

Patrick Mahomes , Capi : +40.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 4.010)

Jordan Love, Packers: +50.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 5.010)

Dopo la fine delle partite del giorno di Natale, Allen è leggermente aumentato a -240.

Ma poi i Bills hanno vinto Getti 40-14. In quella partita, Allen aveva 182 yard e due touchdown in aria, insieme a 17 yard e un touchdown a terra.

Le sue probabilità si sono ridotte a -300.

Un altro QB che ha visto le sue probabilità cambiare prima della fine della stagione regolare è Lamar Jackson di Baltimora.

In un recente episodio di The Facility, il co-conduttore Chase Daniel ha elogiato Jackson, dicendo che sta dimostrando al mondo che “è lui il tipo giusto”.

“Lo vedi, più e più volte, prendere queste partite di calcio con il braccio. È qualcosa che non abbiamo visto in modo coerente durante la sua carriera”, ha osservato Daniel.

“È tornato nel bel mezzo della corsa all’MVP.”

Lamar Jackson offre una prestazione da MVP: il suo terzo MVP è un successo?

Joe Burrow è un giocatore le cui probabilità sono decisamente aumentate dalla settimana 16 alla settimana 18.

È passato da +1600 a +8000 nelle ultime due settimane della stagione.

Il running back degli Eagles Saquon Barkley è quarto in classifica. È passato da +1600 a +1400 prima della fine della stagione regolare.

