Probabilità per il campionato CFP 2025: chi vincerà il torneo a 12 squadre del prossimo anno?

La stagione calcistica universitaria 2024 è finita dopo che l’Ohio State ha sconfitto Notre Dame 34-23 nella finale CFP.

Ora è il momento di guardare al prossimo anno. Diamo uno sguardo avanti alle quote nazionali dei Playoff del College Football 2025 su DraftKings Sportsbook il 21 gennaio.

Vincitore del campionato CFP 2025-26

Ohio State: +450 (scommetti $ 10 per vincere $ 55 in totale)

Texas: +500 (scommetti $ 10 per vincere $ 60 in totale)

Georgia: +550 (scommetti $ 10 per vincere $ 65 in totale)

Oregon: +750 (scommetti $ 10 per vincere $ 85 in totale)

Penn State: +900 (scommetti $ 10 per vincere $ 100 in totale)

Alabama: +1200 (scommetti $ 10 per vincere $ 130 in totale)

Notre Dame: +1600 (scommetti $ 10 per vincere $ 170 in totale)

Tennessee: +2000 (scommetti $10 per vincere $210 in totale)

LSU: +2000 (scommetti $ 10 per vincere $ 210 in totale)

Clemson: +2000 (scommetti $10 per vincere $210 in totale)

Vedi programmi familiari?

Come la maggior parte degli anni, i pezzi grossi entreranno nella prossima stagione favoriti per vincere tutto, incluso Ohio State, che cercherà di difendere il suo titolo tra un anno.

Ma subito dietro Ohio State in cima alle probabilità ci sono Texas, Georgia e Oregon, tre squadre CFP di questa stagione.

I Ducks sono entrati nel torneo a 12 squadre con la testa di serie dopo aver battuto i Buckeyes nella stagione regolare. Tuttavia, l’OSU li ha battuti 41-21 nei quarti di finale di quest’anno.

Allo stesso modo, i Longhorns affrontarono l’Ohio State in inferiorità numerica e persero 28–14 in semifinale.

La Georgia è caduta per mano di Notre Dame, l’altra finalista di questa stagione, perdendo 23-10 nei quarti di finale.

A proposito degli irlandesi, aprono al settimo posto in classifica dopo essere arrivati ​​alla partita di campionato di quest’anno ma non sono stati all’altezza.

Le uniche due squadre tra le prime 10 nella classifica delle probabilità che non sono entrate nel campo delle 12 squadre in questa stagione sono Alabama e LSU. Altri partecipanti al CFP in questa stagione sono più bassi nella classifica del campionato nazionale della prossima stagione, tra cui SMU +8000, Arizona State +9000, Indiana +15000 e Boise State +20000.

