Probabilità per il prossimo allenatore dei Chicago Bears: Ben Johnson favorito; McCarthy si alza

Chi allenerà i Bears la prossima stagione?

A questo punto, l’ipotesi di un tifoso di calcio vale quanto quella successiva.

Caleb Williams pensava che sarebbe stato il coordinatore offensivo dei Lions, ma quella chat di testo si è rivelata una truffa.

Ma è possibile che questo scherzo fosse in realtà solo premonitore? Diamo un’occhiata alle quote per il prossimo allenatore dei Bears su Bet365.

Scommesse sul prossimo allenatore permanente dei Chicago Bears

Ben Johnson (DET OC): +175 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 27,50)

Mike McCarthy (ex-DAL HC): +300 (scommetti $ 10 per vincere $ 40 in totale)

Kliff Kingsbury (WSH OC): +700 (scommetti $10 per vincere $80 in totale)

Aaron Glenn (DET DC): +1100 (scommetti $ 10 per vincere $ 120 in totale)

Brian Flores (MIN DC): +1100 (scommetti $ 10 per vincere $ 120 in totale)

Pete Carroll (ex-SEA HC): +1100 (scommetti $10 per vincere $120 in totale)

Todd Monken (BAL OC): +1400 (scommetti $10 per vincere $150 in totale)

Marcus Freeman (ND HC): +1600 (scommetti $10 per vincere $170 in totale)

Per la virgola, Johnson e le probabilità dicono la stessa cosa.

Il coordinatore offensivo dei Lions è stato in linea per il posto di capo allenatore nelle ultime due offseason, e sembra che sarà lo stesso in questa offseason poiché l’attacco di Detroit è stato ancora una volta dominante.

Detroit ha guidato la NFL nel punteggio (33,2 punti a partita) ed è stata una delle due squadre con una media di oltre 400 yard a partita in questa stagione (409,5), subito dietro ai Ravens (424,9).

In secondo luogo, c’è un allenatore di lunga data sul tavolo che ha appena smesso di essere l’allenatore questa settimana a McCarthy. Lunedì si è dimesso dai Cowboys e si ritiene che sia in corsa per Chicago.

McCarthy vinse il Super Bowl XLV come capo allenatore dei Packers quasi 15 anni fa, e più recentemente ha allenato Dallas per cinque stagioni, collezionando tre apparizioni nei playoff.

Durante quelle cinque stagioni, McCarthy ha registrato un record di 49-35 nella stagione regolare ed è andato 1-3 nella postseason.

Infine, sul tabellone apparirà anche l’allenatore del Notre Dame Marcus Freeman.

Alla sua terza stagione completa da capo allenatore, Freeman ha portato gli irlandesi alla partita del campionato CFP dove affronteranno l’Ohio State il 20 gennaio.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!