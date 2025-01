Probabilità per la Women’s March Madness del 2025: Carolina del Sud favorita, UCLA in rialzo

I South Carolina Gamecocks hanno vinto il 2024 Follia di marzo femminile della NCAA nel torneo e hanno iniziato la loro ricerca per vincerne tre su quattro.

Ma hanno già toccato il primo intoppo. E ora i Bruins dell’UCLA stanno alzando la posta.

Diamo un’occhiata al tavolo delle scommesse del torneo NCAA su DraftKings Sportsbook per il 6 gennaio.

Quote per la vincitrice del torneo femminile NCAA 2025:

Carolina del Sud: +275 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 37,50)

UConn: +350 (scommetti $ 10 per vincere $ 45 in totale)

Notre Dame: +450 (scommetti $ 10 per vincere $ 55 in totale)

USC: +500 (scommetti $110 per vincere $60 in totale)

UCLA: +600 (scommetti $10 per vincere $70 in totale)

Texas: +900 (scommetti $ 10 per vincere $ 100 in totale)

Juju Watkins ha una doppia doppia da 23 punti nella vittoria per 92-42 della USC su Rutgers.

I Gamecocks hanno vinto il campionato nazionale nel 2022, hanno perso le Final Four nel 2023 e poi hanno vinto nuovamente il titolo la scorsa stagione. Ma in ciascuna di quelle stagioni vinsero almeno le prime 12 partite.

Nella sesta partita della stagione, hanno perso 77-62 in casa dell’UCLA. Ora i Gamecocks sono ora 14-1 dopo essersi ripresi da quell’errore.

Nonostante la sconfitta di inizio stagione, la Carolina del Sud rimane la favorita per vincere tutto. Le quote di Gamecocks sono state ridotte a +275 rispetto a +290 della scorsa settimana.

Il secondo in classifica è UConn, il cui coefficiente è rimasto a +300. Anche Notre Dame, terza classificata, è rimasta a +450.

Tuttavia, gli scommettitori dovrebbero guardare all’UCLA.

I Bruins sono la squadra numero uno del paese e la squadra che ha sconfitto i Gamecocks all’inizio della stagione. Sul 15-0, hanno visto le loro quote aumentare recentemente da +900 a +600.

Anche le quote del Texas sono state ridotte, passando leggermente da +1000 a +900.

Per chi fai il tifo per vincere il campionato femminile NCAA del prossimo anno? Seguito FOX Sport all’ultimo!