Probabilità per le World Series 2025: le probabilità dei Dodgers si riducono dopo le acquisizioni di Sasaki e Scott

L’edizione 2024 del Fall Classic della MLB è arrivata e se n’è andata.

Ora è il momento di guardare alla prossima stagione.

I Dodgers hanno travolto gli Yankees nelle World Series di quest’anno, vincendo 4-1 e guadagnandosi il secondo titolo negli ultimi cinque anni.

Con uno staff di lanciatori rinnovato, LA riuscirà a raggiungere il terzo posto in sei anni entro la fine della prossima stagione? Oppure i Mets – che sono stati battuti dai Dodgers nell’NLCS del 2024 – sopravvivranno all’aggiunta di Juan Soto?

Diamo un’occhiata alle prime probabilità per vincere il Fall Classic del prossimo anno su DraftKings Sportsbook il 19 gennaio.

Vincitore delle World Series 2025:

Los Angeles Dodgers: +310 (scommetti $ 10 per vincere $ 41 in totale)

Atlanta Braves: +800 (scommetti $ 10 per vincere $ 90 in totale)

New York Yankees: +850 (scommetti $ 10 per vincere $ 95 in totale)

New York Mets: +1000 (scommetti $ 10 per vincere $ 110 in totale)

Philadelphia Phillies: +1000 (scommetti $10 per vincere $110 in totale)

Baltimore Orioles: +1300 (scommetti $ 10 per vincere $ 140 in totale)

Houston Astros: +1300 (scommetti $ 10 per vincere $ 140 in totale)

San Diego Padres: +1800 (scommetti $ 10 per vincere $ 190 in totale)

Texas Rangers: +2500 (scommetti $ 10 per vincere $ 260 in totale)

Arizona Diamondbacks: +2500 (scommetti $10 per vincere $260 in totale)

Boston Red Sox: +2500 (scommetti $10 per vincere $260 in totale)

Seattle Mariners: +2800 (scommetti $10 per vincere $290 in totale)

Cleveland Guardians: +2800 (scommetti $ 10 per vincere $ 290 in totale)

Minnesota Twins: +2800 (scommetti $10 per vincere $290 in totale)

Chicago Cubs: +3000 (scommetti $10 per vincere $310 in totale)

Detroit Tigers: +3500 (scommetti $10 per vincere $360 in totale)

Kansas City Royals: +3500 (scommetti $10 per vincere un totale di $360)

Milwaukee Brewers: +4000 (scommetti $10 per vincere $410 in totale)

Tampa Bay Rays: +6000 (scommetti $10 per vincere un totale di $610)

San Francisco Giants: +6000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 610)

S. Louis Cardinals: +7000 (scommetti $10 per vincere un totale di $710)

Cincinnati Reds: +7000 (scommetti $10 per vincere $710 in totale)

Toronto Blue Jays: +7500 (scommetti $10 per vincere un totale di $760)

Pittsburgh Pirates: +10.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 1.010)

Atletica: +20.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 2.010)

Washington Nationals: +20.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 2.010)

Los Angeles Angels: +20.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 2.010)

Miami Marlins: +30.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 3.010)

Colorado Rockies: +50.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 5.010)

Chicago White Sox: +50.000 (scommetti $ 10 per vincere un totale di $ 5.010)

I Dodgers non hanno smesso di trascorrere questa offseason, assumendosi la responsabilità della rotazione dei lanci.

A novembre, hanno firmato il due volte vincitore di Cy Young Blake Snell con un contratto quinquennale da 182 milioni di dollari. Poi, la scorsa settimana, il sensazionale lanciatore giapponese Roki Sasaki ha annunciato che si unirà ai campioni in carica delle World Series prima della prossima stagione.

Domenica, il free agent dell’All-Star Tanner Scott ha firmato un contratto quadriennale da 72 milioni di dollari con LA.

I ricchi diventano ancora più ricchi.

E con ciò, le quote per le World Series dei Dodgers sono passate da +380 a +310.

Tuttavia, le partite consecutive di baseball professionistico si sono rivelate difficili nella storia di questo sport, il che significa che, sebbene i Dodgers siano favoriti a ripetersi, è tutt’altro che facile.

L’ultima volta che una squadra ha vinto le World Series consecutive, gli Yankees ne hanno vinte tre di fila nel 1998-2000. Prima di ciò, i Blue Jays si erano ripetuti nel 1993 dopo aver vinto tutto nel 1992.

Il caso più singolare di titoli consecutivi si è verificato apparentemente tra il 1972 e il 1978. Gli Athletics vinsero tre campionati consecutivi dal 1972 al 1974, seguiti dai Reds consecutivi nel 1975 e nel 1976, prima che gli Yankees vincessero nel 1977 e nel 1978.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedie segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!