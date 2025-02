O presidente do Conselho de Críquete do Paquistão, Mohsin Naqvi, disse que o comitê de seleção “analisaria” a equipe nacional escolhida ao troféu Masters, mesmo quando ele defendeu a controversa eleição do banqueiro Khushdil Shah e o versátil Faheem Ashraf. A declaração do melhor chefe de PCB foi contrária à reivindicação do capitão Mohammed Rizwan de que nenhuma mudança é justificada em uma equipe de 15 anos. Cada críquete tem tempo até 12 de fevereiro para introduzir todas as mudanças em suas equipes temporárias selecionadas para o evento da ICC, que ocorrerá no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos. “Os Selektors têm o direito de revisar qualquer equipe que anunciam. Khushdil Shah e Faheem Ashraf foram incluídos na equipe com as intenções certas “, ele respondeu à pergunta.

Seecyders conheciam muitos ex -jogadores e analistas em fogo depois de lembrar Khushdil e Faheem pelo troféu do Masters, embora a dupla não tivesse jogado críquete internacional há muito tempo.

Enquanto Faheem, que tem uma média de 10 e média no boliche 47, jogou o último de seus 34 ODIs em setembro de 2023, Khushdil, que não venceu nem meio século em suas 10 apresentações ODI, a seleção não jogou desde agosto 2022.

Naqvi disse que não interferiu no trabalho dos seletores e o que eles pensavam ser o melhor para a equipe que eles fizeram.

“Sim, agora eles estão navegando na equipe porque têm até 12 de fevereiro para fazer alterações, se quiserem”, disse ele.

Não seria a primeira vez que os seletores decidiram mudar a equipe, porque antes do campeonato mundial em 2021 os seletores fizeram várias alterações na equipe anunciada.