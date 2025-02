Procurando por Cinderela: 10 cursos médios que poderiam ser amados em 2025 NCAA Tournament

A antecipação para o torneio da NCAA foi oficialmente estabelecida. Estamos a menos de duas semanas de março e menos de um mês até a equipe de domingo, o que significa que é hora de uma varredura dos principais que pontilham o radar que poderia ser adorado para apoiar o apoio. um mês.

Todas as escolas, até quarta -feira, são:

Nas ligas tradicionais de um ano

Tem seis derrotas ou menos

Classificado no Top 100 em Kenpom

Isso significa que A-10, AAC, Mountain West e WCC suspeitos (ou seja, várias ofertas) não se aplicam aqui. (Dito isto, monitore os gostos do Novo México, o estado de Utah, Santa María, norte do Texas, VCU, George Mason e muito mais).

Para os propósitos desta história, estou olhando para as ligas tradicionais de uma só vez. Incluí a classificação Kenpom de cada equipe e o composto das três métricas de currículo nas folhas da equipe da NCAA, que são convenientemente Atte em Barttorvik.com.

UC San Diego (22-4) | Kenpom: 40; Eu amostrar AVG: 53

Anteriormente, de D-II até 2020, o Triton não perde tempo em seu primeiro ano de elegibilidade para o torneio. Eles são classificados mais altos do que todos os outros de um território de um ano. O grupo de Eric Olen tem 9-2 na estrada, incluindo uma vitória no estado de 22-4 de Utah. Eles classificam entre os 10 melhores em ambos os lados da batalha de cobrança, só que o dão para 7,4% dos bens, ao mesmo tempo em que forçam as equipes a tossir mais que o dobro dessa taxa (14,5%).

Drake (23-3) | Kenpom: 62; Eu amostrar AVG: 41

Não existe um grande meio nesse grupo tem um caso geral melhor de hoje do que os Bulldogs, que fizeram o quase inexaciável. Depois de perder Draian (treinador) e Tucker (jogador) das entradas na Virgínia Ocidental, além da maioria da lista, Ben McCollum entra imediatamente na Divisão I e supervisiona uma grande potência média. McCollum ganhou vários títulos no nível D-II e era um conhecido antes de finalmente sair. Esta equipe apresenta a Bennett Stirz, que seguiu McCollum do estado do noroeste do Missouri e tem uma média de 18,5 pontos, 6,1 assistências, 4,1 rebotes e 2,3 roubos.

Yale (16-6) | Kenpom: 65; Eu amostrar AVG: 82

Elis incomodou Auburn em um confronto de 4/13 no ano passado e permanece bastante bom, apesar de perder Danny Wolf contra Yale e Matt Knowling para a USC. Bez Mbeng e James Poukidas ainda estão lá como atiradores -chave por trás de um ataque ofensivo que ocupa o oitavo lugar em nível nacional, com 3 pontos (39,3%). Yale ainda não perdeu em 2025 e pode muito bem executar a tabela da Ivy League.

UC Irvine (22-4) | Kenpom: 67; Eu amostrar AVG: 45

Este é o programa mais consistentemente bom do Big West nas últimas 12 temporadas até agora, surpreendentemente, a UC Irvine não está em um torneio da NCAA desde 2019. Os antetrais não conseguiram que um único mais velho os tocasse, mas não é T matéria: O grupo de Russell Turner construiu um arquivo de torneio entre os 50 melhores para acompanhar a defesa número 11 no esporte.

Liberdade (21-5) | Kenpom: 68; Eu gosto de avg: 66

Você notará que estamos em uma corrida de muitas mídias coaguladas nos anos 60. As chamas fazem um trabalho melhor que põe em risco os adversários além do arco de 3 pontos do que outras 363 equipes. Com 27,2%, é a defesa de 3 pontos melhor classificados em anéis universitários.

McNese (21-6) | Kenpom: 70; Eu amostrar AVG: 81

Aqui está a outra vítima notável da Liberty. Mas os Cowboys jogam todo mundo. A equipe de Will Wade perdeu para o número 4 do Alabama e o número 21 do estado do Mississippi por 11 pontos combinados. Tem uma derrota desde 14 de dezembro. Quatro jogadores voltaram da última temporada que venceram 30 jogos e venceram um número 12 de sementes. McNese carece de uma vitória entre os anos 60, mas tem um grupo de ex -jogadores de alto valor alto, o que os torna perigosos.

Bradley (21-6) | Kenpom: 91; Eu amostrar AVG: 64

Os Braves venceram em Drake no domingo para dividir a série da temporada e validar sua inclusão nesta lista. A BU não vencerá o suficiente para ser seriamente considerada geral, mas eles serão aterrorizantes se conseguirem. Esta é a equipe de 3 pontos nº 1 em basquete universitário (40,7%).

High Point (23-5) | Kenpom: 93; Eu amostrar AVG: 79

A equipe de Alan Huss venceu 25 jogos antes de ficar chateada com o AT do Big South Tournament no ano passado. Ele trouxe grande parte dessa lista e tem um esquadrão que ocupa a posição entre 30 anos em eficiência ofensiva e marcou mais de 76 pontos em cada jogo em 2025. Um dos dois principais ocupados pelos 50 primeiros em tiros de tiros de Tiros de 2 pontos, tiro de 3 pontos e tiros sujos (o outro é de 19 a 9 status de Dakota do Norte).

Akron (21-5/20-6) | Kenpom: 95; Eu criei AVG: 74

Os Guardiões da maior série de vitórias do país (14 jogos). A equipe de John Groce leva após seu apelido: os zíperes são um dos crimes mais rápidos, ocupando a 12ª posição no ritmo ajustado. Como resultado, essa também é uma das equipes mais profundas e são cinco jogos para executar a tabela MAC. uma conferência de sete team.

Grand Canyon (19-6) | Kenpom: 99; Eu amostrar AVG: 91

Fiz o torneio no ano passado e incomodei Saint Mary na primeira rodada. Bryce Drew ainda é o treinador da melhor equipe do WAC, liderada por Tyon Grant Foster. Os antílopes têm uma vitória notável sobre Stanford e se gabam entre as equipes mais antigas e familiares do país. Cinco dos melhores sete minutos da equipe estavam no clube de 30 anos no ano passado.

Este artigo foi uma refeição para levar do Relatório do tribunal, o caderno semanal de basquete universitário do escritor/informante sênior do CBS Sports Matt Norlander.