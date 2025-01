O Ohio State Buckey está vencendo o nono campeonato do Programa Nacional e já concentrou sua atenção em defender seu título em 2025. Nos dias após o jogo do campeonato do Playoff Championship do futebol da universidade dos Buckeyes, Triumphant, o coordenador defensivo de grande prestígio saltado por O estado estadual do estado do estado de Ohio estadual Estado para Penn State para o mesmo trabalho, mas com um salário recorde. Segundo os relatos, o Nittany Lions pagará a Knowles mais de US $ 3 milhões por ano para liderar sua defesa, e Ryan Day agora tem sapatos grandes para encher seu corpo técnico de futebol do estado de Ohio. Sob Knowles, o estado de Ohio liderou o país em defesa total e pontuação defensiva em 2024, permitindo 254,6 jardas no total e 12,9 pontos por jogo.

Com muitos talentos retornando, incluindo a segurança americana Caleb Downs e outra classe forte do recrutamento de futebol do estado de Ohio na estrada, haverá muitos treinadores de renome interessados ​​em desempenhar o papel de coordenador defensivo do estado de Ohio. Quem são os primeiros candidatos no conselho quente do coordenador defensivo do Estado de Ohio e está atualizado com qualquer treinador inferior ao desempenhar o papel? Se você deseja conhecer os principais candidatos para o coordenador defensivo do estado de Ohio, verifique se se Veja o que a equipe comprovada de especialistas em Bucknuts, a afiliada 247Sports que o estado de Ohio cobre.

Candidatos de coordenação defensiva do estado de Ohio

Um candidato em potencial que a equipe Bucknuts identificou em seu conselho de coordenadores defensivos do estado de Ohio: Indiana DC Bryant Haines. Os Hoosiers foram uma das maiores surpresas do futebol universitário em 2024, chegando ao top 10 das classificações nacionais por grande parte da temporada e fazendo sua primeira viagem aos playoffs de futebol da universidade. Uma das principais razões para o sucesso dos Hoosiers foi o desempenho de sua defesa sob Haines.

Indiana terminou a temporada logo atrás do estado de Ohio em defesa total, permitindo 256,3 jardas no total, que ficou em segundo lugar no país. Os Hoosiers também ocuparam o sexto lugar no país em pontuação defensiva, permitindo 15,6 pontos por jogo. 2024 foi a primeira temporada de Haines a trabalhar em Bloomington depois de passar as duas temporadas anteriores no mesmo papel em James Madison.

Haines concordou recentemente um novo contrato com Indiana, mas para um programa como o estado de Ohio, o dinheiro tende a não ser um problema. Haines jogou como defensor do Ball State e atuou como assistente de pós -graduação no estado de Ohio em 2013. Ele fez parte do Estado -Maior de Indiana Curt Cinenetti em várias escolas que datam de 2014. Veja mais coordenadores defensivos dos candidatos do estado de Ohio em Bucknuts.

