Prognóstico de Alexander Zverev x Ugo Humbert, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Zverev começou bem em sua busca pelo seu primeiro troféu de Grand Slam.

Silenciosamente, mas de forma constante, Alexander Zverev está progredindo rapidamente no Aberto da Austrália de 2025, vencendo suas três primeiras rodadas sem muitos problemas. O alemão ainda não perdeu um set e, embora o foco esteja nos outros jogadores individuais masculinos repletos de estrelas, Zverev parece bem em cada partida.

Jacob Fearnley, que teve um bom desempenho na competição até a terceira rodada, caiu para o segundo lugar por 6-3, 6-4, 6-4. O Aberto da Austrália agora se aproxima do final do torneio, e os jogadores que conseguirem manter a calma sob pressão provavelmente vencerão.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Cenário: Quarta rodada

Quarta rodada Data: 19 de janeiro

19 de janeiro Evento: Estádio John Cain, Melbourne

Estádio John Cain, Melbourne Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

Zverev venceu Lucas Pouille, Pedro Martínez e Fearnley nos primeiros rounds, em dois sets, e agora enfrentará Ugo Humbert nas oitavas de final. Humbert será a primeira batalha de Zverev contra um dos 15 melhores jogadores desta competição até agora.

Ugo Humbert venceu confortavelmente Matteo Gigante e Hady Habib nos dois primeiros rounds e enfrentou seu compatriota Arthur Fils no terceiro round. Depois de perder o primeiro set, Humbert se recuperou para vencer os dois seguintes. Infelizmente, Fils foi forçado a desistir devido a uma lesão, garantindo a vaga do jogador de 26 anos na fase seguinte.

Antes do Aberto da Austrália, a última aparição de Humbert foi no Masters de Paris, onde perdeu para Zverev na final. O 14º cabeça-de-chave tem sido um dos jogadores que melhoram no circuito ATP, mas não conseguiu superar o alemão nas duas últimas ocasiões, dando ao medalhista de ouro olímpico de Tóquio uma vantagem definitiva.

Forma

Alexandre Zverev: WWWLW

Ugo Humberto: WWWLW

Registro frente a frente

Partidas: 1

Alexandre Zverev: 1

Ugo Humberto: 0

Zverev e Humbert já se enfrentaram três vezes, sendo o último no Masters de Paris, e o alemão venceu o confronto de forma convincente por 6-2 e 6-2.

Estatísticas

Alexandre Zverev

Zverev chegou às quartas de final do Aberto da Austrália na temporada passada.

Zverev tem 28-9 em Melbourne.

Zverev está atualmente em segundo lugar.

Zverev teve uma taxa de vitórias de 75% em quadras duras nas últimas 52 semanas.

Hugo Humberto

Humbert chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália na temporada passada.

Humbert tem 8-6 anos em Melbourne.

Humbert está atualmente em décimo quarto lugar.

Humbert teve uma taxa de vitórias de 68% em quadras duras nas últimas 52 semanas.

Alexander Zverev vs Ugo Humbert Dicas e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Humbert -550, Zverev +430

Diferencial: Humbert -5,5 (1,95), Zverev +5,5 (1,95)

Total de sets: Acima de 2,10 (-19,5), Abaixo de 1,87 (+19,5)

Previsão de partida

Zverev está atualmente em segundo lugar e espera-se que esteja entre os quatro primeiros devido ao seu empate fácil devido à sua classificação elevada. Embora Humbert tenha se saído bem no evento até agora, o saque forte e os forehands poderosos de Zverev podem ser difíceis de controlar. Com os olhos postos em seu primeiro Grand Slam major, o alemão tentará finalizar o francês para confirmar sua vaga nas quartas de final do Aberto da Austrália de 2025.

Previsão: Alexander Zverev vencerá em quatro sets.

Onde e como assistir Alexander Zverev x Ugo Humbert transmissão ao vivo e transmissão de TV, partida da quarta rodada do Australian Open 2025?

Os telespectadores indianos podem assistir ao Aberto da Austrália de 2025 para a quarta rodada entre Alexander Zverev e Ugo Humbert na Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv. Os telespectadores do Reino Unido podem assistir ao torneio principal ao vivo no Eurosport e no parceiro de streaming Discovery Plus. ESPN e Tennis Channel transmitirão o torneio nos EUA junto com os parceiros de streaming ESPN+ e Fubo.

