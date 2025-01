Prognóstico de Taylor Fritz x Gael Monfils, dicas de apostas e probabilidades, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Fritz estará de olho na Norman Brookes Challenge Cup depois de uma temporada de sucesso em 2024.

O quarto cabeça-de-chave, Taylor Fritz, teve vida fácil em Melbourne até agora, praticamente sem problemas nas duas primeiras rodadas. Fritz perdeu apenas oito jogos em suas vitórias sobre o compatriota Jenson Brooksby e o chileno Cristian Garín. O número 4 do mundo alcançou a vitória por 6-2, 6-1 e 6-0 sobre Garín em apenas 72 minutos.

Apenas Rafael Nadal (4) e Roger Federer (6) perderam menos jogos do que Taylor Fritz (8) antes da terceira rodada naquele local desde 1988, quando o Aberto da Austrália foi transferido para Melbourne Park.

Fritz enfrentará o veterano Gael Monfils, de 38 anos. Em Monfils, Fritz tem um oponente astuto que sobreviveu a Giovanni Mpetshi Perricard, muito mais jovem. Depois de superar Perricard em uma maratona de cinco sets, Monfils derrotou facilmente Daniel Altmaier por 7-5, 6-3, 7-6(3), em 2 horas e 19 minutos em quadra.

Indo para o confronto com Monfils, Fritz o faz como o americano com melhor classificação depois de uma temporada estelar de 2024, na qual chegou à final do Aberto dos Estados Unidos, bem como à rodada do título das finais ATP de final de ano, realizadas em Torino.

Monfils chegou a Melbourne depois de encerrar uma seca de títulos que remonta a 2023. O francês venceu o ASB Classic em Auckland com uma vitória por dois sets sobre Zizou Bergs.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Redondo: Terceira rodada

Terceira rodada Data: 18 de janeiro

18 de janeiro Evento: Estádio Margaret Court, Melbourne

Estádio Margaret Court, Melbourne Superfície: quadra dura

Avançar

A recompensa de Fritz pela extraordinária temporada de 2024 foi uma classificação em 4º lugar, o melhor da carreira, no ranking ATP e um retorno aos cinco primeiros após sua primeira descoberta em março de 2023. Fritz é o 17º americano a alcançar os quatro primeiros desde o início do Sistema de classificação ATP em 1973.

O jogador de 27 anos enfrenta Monfils, de 38, pela chance de avançar para a quarta fase. Fritz ou Monfils podem enfrentar Ben Shelton por uma vaga entre os oito finalistas. Fritz chegou às quartas de final na temporada passada, enquanto Monfils foi duas vezes quartas de final em Melbourne (2016, 2022).

Tanto Fritz quanto Monfils foram impressionantes nas vitórias no segundo turno sobre seus respectivos oponentes. Fritz voltou com 24 vencedores e conquistou sete dos nove break points. Monfils marcou 37 gols e disparou 12 ases no caminho para sua vitória sobre Altmaier.

Monfils teria preferido cometer menos do que as oito faltas duplas que acabou cometendo. Isso poderia empurrá-lo para trás e prejudicar suas chances de fazer outra aparição nas oitavas de final.

Após as respectivas vitórias na segunda volta, Fritz e Monfils lideram a corrida para Torino nesta ordem.

Forma

Taylor Fritz: WWLWW

Gael Monfils: WWWWW

Registro frente a frente

Partidas: 1

Taylor Fritz:1

Gael Monfils: 0

Fritz e Monfils regressaram ao ponto de partida da sua rivalidade. O único encontro deles na turnê aconteceu no Aberto da Austrália de 2019, na segunda rodada. Fritz venceu um confronto acirrado de quatro sets nesta ocasião, com três dos quatro sets decididos no desempate.

Estatísticas

Taylor Fritz:

Fritz tem um recorde de vitórias e derrotas por 4-1 na nova temporada.

Fritz tem 14-8 anos em Melbourne.

Fritz venceu 61% das partidas disputadas em quadra dura.

Gael Monfils:

Monfils tem um recorde de vitórias e derrotas por 5 a 0 na nova temporada.

Monfils tem 34-18 anos em Melbourne.

Monfils venceu 65% das partidas disputadas em quadra dura.

Taylor Fritz x Gael Monfils: dicas e probabilidades de apostas

Linha de dinheiro: Fritz -610, Monfils +500

Diferencial: Firtz -5,5 (-120), Monfils +6,5 (-141)

Total de conjuntos: Acima de 36,5 (-108), Abaixo de 36,5 (-118)

Previsão de partida

Taylor Fritz é um verdadeiro candidato ao Grand Slam depois de chegar à final em Nova York na temporada passada. Embora tenha perdido o título, ele se tornou o primeiro finalista americano nessa posição desde Andy Roddick em 2006.

Fritz ainda não perdeu nenhum set no Aberto da Austrália deste ano. O americano dominou Garín, conquistando 80% dos pontos no primeiro saque. Em seu esforço para ir melhor do que as quartas de final de 2024, Fritz enfrentará Gael Monfils. O francês não desiste e está por cima após vencer o ASB Classic, na Nova Zelândia.

O veterano ativista levará seu porte atlético e estilo à quadra contra Frítiz. O americano se sente em casa em quadras duras e seu jogo de base o torna um cliente difícil na superfície. Fritz enfrenta o Monfils com vantagem no confronto direto e é o favorito para vencer.

Resultado: Taylor Fritz vencerá em quatro sets.

Onde e como assistir a transmissão ao vivo e transmissão de TV de Taylor Fritz x Gael Monfils, partida da terceira rodada do Australian Open 2025?

A Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv, transmitirão o confronto da terceira rodada entre Taylor Fritz e Gael Monfils para os telespectadores indianos.

Os fãs do esporte no Reino Unido podem sintonizar o Eurosport e o Discovery Plus para assistir à ação do tênis ao vivo em Melbourne. ESPN, ESPN+ e Fubo transmitirão o jogo ao vivo para quem reside nos Estados Unidos.

