Prognóstico, dicas de apostas e probabilidades de Aryna Sabalenka x Mirra Andreeva, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Andreeva enfrenta Sabalenka pela segunda vez nesta temporada.

A sensação adolescente Mirra Andreeva jogará o Aberto da Austrália de 2025 como a melhor jogadora. No ano passado, eles não foram cabeças-de-série nas quartas de final em Melbourne. Ela perdeu para a número 11 do mundo, Barbora Krejcikova, depois de perder uma vantagem de um set a zero.

Andreeva está agora em sua segunda participação consecutiva nas oitavas de final, onde enfrentará a atual campeã Aryna Sabalenka por uma vaga nas oitavas de final. A adolescente russa deixou sua adversária da terceira rodada, Magdalena Frech, voltar à partida ao perder o segundo set por 1-6. Andreeva conseguiu manter a coragem para avançar por 6-2, 1-6, 6-2.

Sabalenka está em excelente forma e ainda não perdeu nenhum set nas três primeiras partidas. A bielorrussa foi empurrada para o tie-break do primeiro set por Clara Tauson, mas reprimiu a investida da dinamarquesa e venceu. Sabalenka derrotou Tauson por 7-6(5), 6-4, em 2 horas e seis minutos. Foi a partida mais longa do número 1 do mundo neste momento do evento.

Sabalenka está em Melbourne depois de vencer o Brisbane International pela segunda vez em três anos. Ela não perdeu nenhum set em Brisbane até a final contra Polina Kudermetova. Ela foi a segunda russa que derrotou no caminho para o troféu, depois de Mirra Andreeva nas semifinais.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Redondo: quarta rodada

Data: 19 de janeiro

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Superfície: quadra dura

Avançar

Sabalenka não mostrou sinais de desaceleração depois de assumir o primeiro lugar no ranking mundial de Iga Swiatek no final da temporada de 2024. Ao derrotar Tauson na terceira rodada, Sabalenka se tornou a primeira jogadora a alcançar 17 vitórias consecutivas em partidas individuais. em quadras duras em eventos de Grand Slam.

Mirra Andreeva se encontra pela segunda vez consecutiva na quarta rodada, uma semana depois de alcançar o 15º lugar, o recorde de sua carreira, no WTA Tour. A jovem de 17 anos está a um passo de fazer sua primeira aparição nas quartas de final em Melbourne. No seu caminho está Sabalenka, que lidera por 3-1 no encontro, o mais recente em Brisbane.

Sabalenka estava em sua melhor forma contra Tauson, acertando 39 vitórias e mantendo seus erros não forçados em 25. Isso é algo que Andreeva não conseguiu fazer, com 35 vitórias contra 45 erros não forçados.

Forma

Aryna Sabalenka: WWWWW

Mirra Andreeva: WWWLW

Registro frente a frente

Partidas: 4

Aryna Sabalenka: 3

Mirra Andreeva: 1

Andreeva derrotou Sabalenka em Roland Garros na temporada passada para conquistar sua primeira vitória sobre o número 1 do mundo.

Estatísticas

Aryna Sabalenka

Sabalenka tem um recorde de vitórias e derrotas por 8-0 na temporada de 2025.

Sabalenka tem 22-5 no Aberto da Austrália.

Sabalenka venceu 73% das partidas disputadas em quadra dura.

Mirra Andreeva

Andreeva tem um recorde de vitórias e derrotas por 7-1 na temporada de 2025.

Andreeva está 6-1 no Aberto da Austrália.

Andreeva venceu 66% das partidas disputadas em quadra dura.

Aryna Sabalenka vs Mirra Andreeva: dicas e probabilidades de apostas

Linha de dinheiro: Sabalenka -400, Andreeva +340

Spread: Sabalenka -4,5 (-125), Andreeva +4,5 (+116)

Total de conjuntos: Acima de 20,5 (-105), Abaixo de 20,5 (-110)

Previsão de partida

Será uma batalha intrigante entre Sabalenka e Andreeva, já que o bielorrusso cruza o caminho de um jogador que está em uma onda de confiança. Sabalenka tem tudo pelo que jogar, e a história pede o terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália e a chance de imitar Martina Hingis.

Sabalenka encerrou a seqüência ininterrupta de Andreeva em Brisbane com uma alegre sequência de 6-3 e 6-2 e está pronta para fazer o mesmo em Melbourne. É difícil imaginar algo mais do que outra vitória fácil para o número 1 do mundo.

Resultado: Sabalenka conquistará a vitória em dois sets.

Onde e como assistir Aryna Sabalenka x Mirra Andreeva transmissão ao vivo e transmissão de TV, partida da quarta rodada do Australian Open 2025?

A Sony Network e seu serviço de streaming, SonyLiv, transmitirão o confronto da quarta rodada entre Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka na Índia.

Os fãs do Reino Unido podem assistir ao desenrolar da ação no Eurosport e no Discovery Plus. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN, ESPN+ e Fubo para quem reside nos Estados Unidos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama