Prognóstico, dicas de apostas e probabilidades de Carlos Alcaraz x Yoshihito Nishioka, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Alcaraz vence Nishioka por 1 a 0 no histórico de confrontos diretos.

O número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, enfrenta o japonês Yoshihito Nishioka (nº 65) nas oitavas de final do Aberto da Austrália de 2025, após uma vitória retumbante por 6-1, 7-5 e 6-1 sobre Alexander Shevchenko. Alcaraz, que recentemente adotou uma nova técnica de saque, mostrou-se promissor, mas teve espaço para melhorias depois de apenas 59% de sucesso no primeiro saque na primeira partida.

Nishioka, no entanto, enfrenta um desafio mais difícil depois de uma vitória difícil sobre Aziz Dougaz, da Tunísia, na primeira rodada.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Aberto da Austrália 2025 Redondo: Segunda Rodada

Segunda Rodada Data: 15 de janeiro

15 de janeiro Evento: Estádio Margaret Court, Melbourne

Estádio Margaret Court, Melbourne Superfície: quadra dura

Avançar

Alcaraz começou o torneio deste ano em grande estilo ao derrotar Alexander Shevchenko por 6-1, 7-5, 6-1. Depois de um pequeno contratempo no desempenho do segundo set, o forehand estrondoso e o saque consistente de Alcaraz fizeram história ao fazer 19 vitórias durante a disputa ao longo de 1 hora e 56 minutos.

Nishioka, número 65 do mundo, teve dificuldades em uma primeira partida cansativa contra o tunisiano Aziz Dougaz, recuperando de uma derrota para vencer por 3-6, 6-4, 7-6(3), 6-3 depois de quase três horas. Nishioka manteve sua contagem de erros não forçados relativamente baixa, com 21, enquanto Dougaz foi creditado com 66 erros não forçados.

Leia também: O caminho projetado de Carlos Alcaraz para a final do Aberto da Austrália de 2025

Forma

Carlos Alcaraz: WLWLL

Yoshihito Nishioka: WLLWW

Registro frente a frente

Partidas: 01

Carlos Alcaraz: 01

Yoshihito Nishioka: 00

Estatísticas

Carlos Alcaraz

Alcaraz tem uma taxa de vitória de 100% em 2025

Alcaraz venceu dois dos últimos cinco jogos

Alcaraz está 1-0 em quadra dura este ano.

Yoshihito Nishioka

Nishioka tem uma taxa de vitórias de 67,0% em partidas disputadas em 2025

Nishioka venceu três das últimas cinco partidas.

Nishioka está 4-2 em quadras duras este ano

Leia também: Novak Djokovic apoia Jannik Sinner e Carlos Alcaraz para quebrar seus recordes

Carlos Alcaraz vs Yoshihito Nishioka Tips e Probabilidades de Apostas

Linha de dinheiro: Alcaraz -3333, Nishioka +1800

Spread: Alcaraz -2,5 (-240), Nishioka +2,5 (+160)

Total de sets/jogos: Acima de 28,5 (-130), Abaixo de 28,5 (-100)

Previsão de partida

Alcaraz provavelmente vencerá facilmente Yoshihito Nishioka. Não só o recorde do espanhol em 2024 está avaliado em 54-15, incluindo 22-7 em quadras duras, mas em 2025 ele permanece invicto após uma vitória confortável contra Alexander Shevchenko em sua primeira partida.

Embora Alcaraz tenha tido uma campanha bastante decente em 2024, Nishioka não esteve no seu melhor e o seu desempenho em piso duro foi preocupante depois de terminar com um recorde de 17-15 em piso duro.

Resultado: Alcaraz vencerá em dois sets (3)

Onde e como assistir à transmissão ao vivo e pela TV da partida da segunda rodada de Carlos Alcaraz x Yoshihito Nishioka no Australian Open 2025?

A transmissão ao vivo do Australian Open 2025 será na Sony Sports e SonyLiv na Índia. No Reino Unido, os espectadores podem assistir ao Aberto da Austrália ao vivo no Eurosport, e os jogos também podem ser transmitidos ao vivo através do site do Eurosport e do aplicativo Discovery+ para assinantes.

Nos Estados Unidos, a ESPN e o Tennis Channel transmitirão o torneio ao vivo, com transmissão ao vivo em plataformas como Fubo e ESPN+.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama