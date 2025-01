Prognóstico, dicas de apostas e probabilidades de Novak Djokovic x Jaime Faria, confronto direto, previsão: Aberto da Austrália 2025

Novak Djokovic almeja seu 11º título recorde no Aberto da Austrália.

Uma história convincente de Davi x Golias se desenrolará no Aberto da Austrália de 2025, quando o português Jaime Faria enfrentar a lenda do tênis Novak Djokovic nas oitavas de final. O lisboeta de 21 anos, 125.º classificado mundial, conseguiu a sua primeira qualificação para o sorteio principal de um Grand Slam. na semana passada e capitalizou imediatamente com uma primeira vitória.

A recompensa de Faria? Um confronto na quadra central com o campeão de maior sucesso do torneio. Novak Djokovic, que ergueu a Norman Brookes Challenge Cup 10 vezes, chega a este confronto após uma saída inesperada no Aberto dos Estados Unidos de 2024, onde Alexei Popyrin o eliminou em quatro sets.

A forma recente de ambos os jogadores mostra espaço para melhorias: Faria teve dificuldades nas eliminatórias do US Open contra Lucas Pouille, enquanto na última partida de Djokovic ele teve que se recuperar de uma derrota para vencer um adversário do 107º lugar. momentos de carreira: a busca contínua pela excelência de um campeão versus a grande oportunidade de um jovem talento no maior palco do tênis.

Detalhes da partida

Torneio: Aberto da Austrália 2025

Redondo: Segundo

Data: 15 de janeiro de 2025

Evento: Estádio Rod Laver, Melbourne

Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Leia também: O caminho projetado de Novak Djokovic para a final do Aberto da Austrália de 2025

Avançar

Djokovic enfrentará Jaime Faria na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2025, em 15 de janeiro. Isso marca seu primeiro encontro no ATP Tour. Djokovic, classificado em 7º lugar, é um grande favorito, com chances de -5.000, enquanto Faria tem +1.150.

Faria, um promissor qualificador de 21 anos, mostrou confiança ao derrotar Pavel Kotov na primeira rodada. Ele reconhece o desafio de jogar contra “o GOAT”, mas pretende manter a calma e o foco. Espera-se que Djokovic, em busca de seu 25º título de Grand Slam, vença de forma decisiva, provavelmente em dois sets.

Forma

Novak Djokovic: WLWWL

Jaime Faria: WWWWL

Registro frente a frente

Correspondências: 0

Novak Djokovic: 0

Jaime Faria: 0

Leia também: Os cinco favoritos ao título individual masculino no Aberto da Austrália de 2025

Estatísticas

Jaime Faria

Faria tem um jogo de serviço forte em todas as superfícies, com uma taxa de vitórias em jogos de serviço de 76,2%, tendo alcançado 99 vitórias em 130 jogos de serviço disputados.

Nos jogos de volta, seu desempenho cai significativamente, com uma taxa de sucesso de 23,4%, vencendo 29 dos 124 jogos de volta em todas as superfícies.

Nos últimos 12 meses, Faria participou de 12 partidas em todas as quadras, com média de 21,2 jogadas por partida e alcançando uma taxa de vitórias de 50,4% nessas partidas.

Em quadra dura, a única partida de Faria no ano passado apresentou métricas diferentes, com média de 17,0 jogos por partida e 8,5 jogos por set, com taxa de vitórias de apenas 29,4% nos jogos disputados.

Novak Djokovic

A maestria no saque define o jogo de Djokovic com uma excepcional taxa de retenção de 85,4% no ano passado, demonstrando seu saque confiável mesmo em partidas longas.

Suas estatísticas no jogo de volta revelam uma forte taxa de quebra de 30,3% contra os saques dos oponentes, demonstrando suas capacidades ofensivas equilibradas.

Especificamente em quadras duras, as partidas duram mais, com média de 30,1 jogos, aumentando para quase 33 jogos no formato Grand Slam.

A duração total da partida em todas as superfícies é em média de 26,6 jogos, embora as partidas de cinco sets normalmente se estendam para 31 jogos, indicando sua resistência em grandes torneios.

Novak Djokovic vs Jaime Faria Tips e Probabilidades de Apostas

Novak Djokovic é o grande favorito com probabilidades de -5000, enquanto Jaime Faria tem +1150.

As dicas de apostas sugerem considerar Djokovic como o vencedor com mais de 14,5 ases (odds 2,5) e um total de mais de 28,5 jogos (odds 1,79).

Previsão de partida

Novak Djokovic é o grande favorito para vencer Jaime Faria em seu primeiro encontro no Aberto da Austrália de 2025. As previsões sugerem que Djokovic provavelmente garantirá a vitória em dois sets, com probabilidades indicando 98% de chance de vitória.

Sua forte forma, destacada por 23 aces na primeira rodada, o posiciona como jogador dominante. Faria, embora talentoso, enfrenta um desafio significativo contra o experiente Djokovic. As estatísticas de apostas recomendam considerar Djokovic como vencedor com mais de 14,5 ases e o total de jogos de Faria abaixo de 9,5 para estratégias de apostas ideais.

Resultado: Novak Djokovic derrotou Jaime Faria em dois sets.

Leia também: “Eles me envenenaram”, Novak Djokovic revela incidente chocante no Aberto da Austrália 2022

Onde e como assistir Novak Djokovic x Jaime Faria ao vivo e com transmissão na TV, partida da segunda rodada do Aberto da Austrália 2025?

O confronto entre Novak Djokovic e Jaime Faria estará disponível ao vivo na Sony Sports e SonyLiv na Índia. No Reino Unido, os fãs podem assistir a toda a ação ao vivo no aplicativo Eurosport e Discovery+, enquanto os telespectadores nos EUA podem assistir ao jogo exclusivamente no Tennis Channel e ESPN.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama