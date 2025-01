Prognóstico e escalações de FC Porto x Olympiacos

Esta equipe local não vence há três jogos.

A sétima jornada da UEFA Europa League está em curso e a equipa portuguesa do FC Porto recebe o Olympiacos. Este confronto acontecerá na quinta-feira, no Estádio Do Dragão, com o objetivo de garantir a vaga na próxima rodada.

O FC Porto sofreu uma quebra de forma recentemente e a equipa perdeu três jogos consecutivos. Isso os fez cair para o terceiro lugar na liga, ao ficarem para trás na corrida pelo título. Além disso, encontra-se na corda bamba na UEFA Europa League, tendo somado oito pontos em seis jogos. Faltando mais dois jogos, é fundamental que vença para garantir a sua vaga na próxima fase.

Entretanto, o Olympiacos está na mesma página que o FC Porto nesta fase do campeonato. A seleção grega também conquistou nove pontos em seis jogos e terá que vencer os próximos dois jogos para confirmar a sua vaga pelo menos na fase de qualificação. No entanto, a sua forma recente tem sido muito boa, já que está invicto há 14 jogos. Os últimos dois jogos numa competição foram dois empates consecutivos sem golos frente ao FCSB e ao FC Twente.

Começo:

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 às 17h45, Reino Unido; 23h15, horário do leste

Local: Estádio do Dragão

Forma:

FC Porto (em todas as competições): WWLLL

Olympiacos (em todas as competições): WWWDW

Jogadores para assistir

Samuel Aghehowa (⁠FC Porto)

Samuel Aghehowa foi uma excelente adição à equipe. O jovem avançado espanhol teve um grande impacto na equipa ao marcar 18 golos esta temporada. Ele também está em sua melhor forma nesta competição, tendo marcado cinco gols nas primeiras seis partidas. Porém, o seu objetivo será voltar ao marcador depois de não ter marcado golos nos últimos três jogos.

Ayoub El Kaabi (Jogos Olímpicos)

Ayoub El Kaabi continua a varrer a tabela de goleadores do Olympiacos esta temporada. O internacional marroquino já marcou 17 golos esta temporada em todas as competições e também deu mais três assistências. Até ao momento nesta competição, já marcou quatro golos em seis jogos e continua a ser o jogador a observar nesta partida.

Detalhes da partida

O FC Porto venceu o FC Midtjylland por 2-0 no último jogo do campeonato

O Olympiacos empatou sem golos com o FC Twente no último jogo do campeonato

Porto não vence há três jogos

FC Porto vs Olympiacos: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Ayoub El Kaabi marcará um gol a qualquer momento: 9/4 com Sky Bet

Dica 2: Olympiacos vence este jogo – 5/1 com bet365

Dica 3: A partida terminará com gols abaixo de 3,5 – 4/11 com William HILL

Lesões e notícias da equipe

O FC Porto vai falhar os serviços do veterano Iván Marcano devido a uma lesão no ligamento cruzado. Além disso, Marko Grujic e Wendell ficarão desfalcados devido a uma lesão muscular.

Entretanto, os visitantes têm apenas um problema de lesão na sua equipa. Yusuf Yazici está afastado do jogo devido a uma lesão no ligamento cruzado. Além disso, Santiago Hezze está suspenso para esta partida.

Frente a frente

Total de partidas: 2

FCPorto – 2

Olympiakos – 0

Empates – 0

Escalação planejada

Escalação prevista do FC Porto (4-2-3-1):

Ramos (goleiro); Fernández, Pérez, Octavio, Galeno; Eustáquio, González; FRANCO, Mora, Pepe; Samuel

Escalação prevista do Olympiacos (4-2-3-1):

Tzolakis (GK); Costinha, Retsos, Biancone, Pirola; Costinha, Garcia; Rodinei, Kostoulas, Velde; O Kaabi

Previsão de partida

O Porto sofreu uma queda de forma nos últimos jogos, enquanto os visitantes estão em excelente forma. Considerando a forma de ambas as equipas, esperamos que o Olympiacos conquiste aqui uma vitória por pouco.

Prognóstico: FC Porto 0-1 Olympiacos

Radiodifusão

Índia – Sony Sports Network

Reino Unido –TNT Esportes

NÓS – fuboTV, Paramount+

Nigéria – DStv agora

