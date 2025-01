Prognóstico e escalações de Real Sociedad x Villarreal

O Submarino Amarelo espera uma grande vitória contra a equipe de San Sebastian.

No coração de San Sebastián, onde as areias douradas de La Concha se encontram com o brilho culinário dos bares pintxos, o último jogo da 19.ª jornada da Liga leva-nos ao Estádio Anoeta, onde a Real Sociedad defrontará o Villarreal CF.

A Real Sociedad ocupa atualmente a sétima posição na classificação da LaLiga e tem mostrado brilho nas últimas partidas. A sua forma tem sido encorajadora, com atuações importantes em todas as competições. Na última partida da Copa del Rey, venceu o Ponferradina com uma atuação impressionante para avançar no torneio. Além disso, a sua campanha na Liga Europa continua forte, destacada por uma vitória notável sobre o Dínamo de Kiev.

Na LaLiga, a equipe chega a esta partida com uma série de resultados mistos, incluindo uma vitória difícil sobre o Leganés e um empate sem gols contra o Las Palmas. No entanto, o último jogo do campeonato terminou em desilusão, ao perder para o Celta de Vigo, resultado do qual está ansioso por recuperar.

Com o objetivo de continuar a subir posições na classificação da LaLiga, a Real Sociedad vai contar com o estatuto de casa para somar três pontos cruciais frente ao Villarreal. O jogo representa uma oportunidade vital para a equipa de Imanol Alguacil se reafirmar na corrida pela qualificação europeia, ao mesmo tempo que procura fazer uma grande exibição na Arena Anoeta.

O Villarreal CF está atualmente em quinto lugar na classificação da LaLiga, mas a sua recente forma inconsistente dificultou a sua busca por terminar entre os quatro primeiros. Apesar do grande potencial, a diferença de seis pontos para o quarto colocado Athletic Club de Bilbao deixa o time com muito a superar. O Submarino Amarelo sabe que conseguir uma vitória sobre o Real Sociedad é crucial se quiser diminuir essa diferença e reafirmar-se como um sério candidato ao futebol europeu na próxima temporada.

No próximo confronto, o Villarreal estará ansioso para se livrar das derrotas passadas e focar em ampliar os resultados positivos recentes. Uma vitória não só os ajudaria a subir na tabela, mas também aumentaria a sua confiança, à medida que procuram recuperar o ímpeto na segunda metade da temporada.

Começo:

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 1h30 IST

Local: Estádio Anoeta, San Sebastián, Espanha

Forma:

Real Sociedad (em todas as competições): WLDWW

Villarreal (em todas as competições): WDLLL

Jogadores a serem observados:

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Mikel Oyarzabal, a estrela espanhola que desempenhou um papel fundamental no triunfo da Espanha na Euro 2024, será crucial para a Real Sociedad, que pretende garantir os três pontos contra o Villarreal. O centroavante do Eibar, de 26 anos, é um fiel servidor da Sociedad desde 2015, estabelecendo-se como um dos jogadores mais confiáveis ​​e talentosos do clube na última década.

Enquanto a Sociedad tenta subir na tabela da LaLiga, Oyarzabal estará determinado a liderar pelo exemplo, garantindo que a sua equipa tenha o poder de fogo ofensivo necessário para garantir uma vitória crucial. Sua capacidade de marcar e criar oportunidades será vital para garantir que a Sociedad saia com os três pontos na próxima partida.

Alex Baena (Villarreal)

Alex Baena, o meio-campista espanhol de 23 anos de Roquetas de Mar, começou sua jornada no futebol nas camadas jovens do Roquetas antes de assinar pelo Villarreal em 2020. Desde então, Baena tem sido uma figura chave do Submarino Amarelo. completando quase um século de jogos e passando um breve empréstimo no Girona.

Suas atuações impressionantes não passaram despercebidas, já que disputou oito partidas pela seleção espanhola e marcou dois gols. Na temporada 2023-24 da LaLiga, Baena se destacou como o principal assistente, consolidando ainda mais sua reputação como um dos talentos mais brilhantes do futebol espanhol.

Detalhes da partida:

A equipa da casa tem um aproveitamento de 29% nas vitórias sobre o seu adversário imediato.

O Villarreal venceu apenas um jogo nos últimos cinco jogos.

A Sociedad venceu três dos últimos cinco jogos.

Real Sociedad vs Villarreal: dicas de apostas e probabilidades:

Jogo que terminará empatado – 12/5 com bet365

Oyarzabal marcará primeiro – 9/2 com William Hill

Real Sociedad 2-2 Villareal – 1/12 com Paddy Power

Lesões e notícias da equipe:

Pela Sociedad, Hamare Traoré ficará de fora da próxima partida.

Da parte do Villarreal, Diego Conde e Raúl Albiol estarão ausentes devido a lesões.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 49

Real Sociedad venceu – 14

Villarreal venceu – 20

Jogos empatados – 15

Escalação esperada:

A escalação prevista da Real Sociedad (4-1-4-1)

Marrero (goleiro); Aramburu, Zubeldía, Pacheco, López; Turientes; Oyarzabal, Méndez, Olasagasti, Gómez; Oskarsson

A escalação esperada do Villarreal (4-4-2):

L Júnior (Goleiro); Femenia, Albiol, Costa, Cardona; Pino, Comesaña, Gueye, Suárez; Baena, Barry

Previsão de partida:

Apesar do Socidead ter o ímpeto e o factor casa a seu favor, esperamos que este jogo culmine num empate impressionante.

Previsão: Real Sociedad 2-2 Villarreal

Detalhes da transmissão:

Índia: Site Global GXR

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

