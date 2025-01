Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Al Ettifaq x Al Ahli

Oito pontos separam os dois lados na tabela de pontos.

O Al Ahli viajará ao Estádio Abdullah Al Dabil na 16ª rodada da Saudi Pro League para enfrentar o Al Ettifaq. A equipe da casa está atualmente na 11ª posição da Saudi Pro League. São cinco vitórias, três empates e sete derrotas e acumulam 18 pontos até o momento. O Al Ettifaq entra nesta partida depois de uma impressionante vitória por 3-0 sobre o Damac no confronto anterior.

O Al Ahli, por outro lado, está na quinta colocação com 26 pontos em 15 jogos. Eles estão apenas três pontos atrás do Al Nassr de Cristiano Ronaldo na tabela de pontos. Eles sofreram uma derrota chocante para o Al Kholood, quando Álex Collado marcou o gol da vitória na prorrogação. Os visitantes tentarão recuperar desta derrota e estarão muito motivados para conquistar uma vitória frente ao Al Ettifaq.

Começo:

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 22h30 IST

Local: Estádio Abdullah Al Dabil

Forma:

Al Ettifaq (em todas as competições): WLWWL

Al Ahli (em todas as competições): LWWDW

Jogadores a serem observados:

Moussa Dembélé (Al Ettifaq)

O atacante francês é o artilheiro do Al Ettifaq na temporada 2024/25 da Saudi Pro League. Ele marcou dois gols e ajudou na vitória do Al Ettifaq por 3 a 0 sobre o Damac. Ele marcou seis gols diretos nos últimos quatro jogos e está em ótima forma. O ex-jogador do Atlético de Madrid terá aqui um papel fundamental.

Riyad Mahrez (Al-Ahli)

O ex-jogador do Manchester City marcou quatro gols e deu duas assistências nesta temporada do campeonato. Ele tem talento técnico e é muito dinâmico nos dribles. O argelino também é muito criativo e tem a capacidade de encontrar os seus companheiros em boas posições de golo. Ele terá a responsabilidade de levar o Al Ahli de volta às vitórias.

Detalhes da partida:

O último jogo entre as duas equipes terminou empatado em 2 a 2.

O Al Ettifaq venceu o Damac por 3 a 0 em sua última partida.

O Al Ahli perdeu por 1 a 0 contra o Al Kholood em sua última partida.

Al Ettifaq vs Al Ahli: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Al Ahli vence – 1,70 por aposta

Dica 2: Ambas as equipes marcarão – 1,76 pela 1XBET

Dica 3: Gols esperados: acima de 2,5 – 1,82 por aposta

Lesões e notícias da equipe:

Radhi Al-Otaibi e Karl Toko Ekambi não estarão disponíveis para a equipe da casa devido a lesões na perna e no adutor, respectivamente.

O Al Ahli, por outro lado, não poderá contar com Abdullah Otayf e Mohammed Al-Majhad, pois ainda se recuperam de lesões de longa duração. Merih Demiral também ficará de fora, por ter recebido cartão vermelho na partida anterior.

Frente a frente:

Total de partidas: 38

Al Ettifaq venceu:

Al Ahly venceu: 16

Empates: 11

Escalação esperada:

Al-Ettifaq (4-2-3-1)

Rodak(GR); Abdulrahman, Hendry, Madu, Alolayan; Wijnaldum, Al-Malki, Gray, Vitinho, Radif; Dembélé

Al Ahli (4-2-3-1)

Mendy (goleiro); Bakor, Al Amar, Ibáñez, Yaslam; Kessié, Aljohani; Mahrez, Firmino, Veiga; Toney

Previsão de partida:

Ambas as equipes têm boas chances de vencer o jogo. Porém, o Al Ahli chega a esta partida como ligeiro favorito devido à sua qualidade individual. Apesar de ter perdido a última partida, espera-se que se recupere com uma vitória sobre o Al Ettifaq.

Previsão: Al Ettifaq 1-2 Al Ahli

Detalhes da transmissão

Índia: SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido: DAZN Reino Unido

EUA: fubo TV, FOX Deportes

Nigéria: aplicativo Star Times, Sporty TV

