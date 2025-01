Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Al Shabab x Al Feiha

Fatih Terim espera levar os Leões Brancos às semifinais com uma vitória sobre o time Al-Majmaah.

No coração de Riade, onde os ecos históricos de Diriyah se misturam com as maravilhas modernas do Kingdom Centre, o confronto dos quartos-de-final da Taça dos Campeões do Rei leva-nos ao Estádio Al Shabab FC de Riade, onde o Al Shabab irá defrontar. Eles enfrentam o Al Feiha.

O Al Shabab FC está atualmente em sexto lugar na classificação da Saudi Pro League após 13 partidas, com um recorde de sete vitórias e quatro derrotas. No entanto, a sua forma recente tem sido decepcionante, marcada por derrotas para adversários formidáveis ​​como o Al Hilal e empates consecutivos contra Al Fateh e Al Akhdoud. A equipe agora está ansiosa para reverter essa queda de forma e tem como objetivo garantir uma vitória moralizadora sobre o Al Fayha nas quartas de final da Copa dos Campeões do Rei.

O Al Shabab entra nesta partida depois de uma vitória confiante por 2-0 sobre o Al Riyadh nas oitavas de final. Aproveitando o fato de jogar em casa, tentará aproveitar esse desempenho e garantir uma vaga nas semifinais, fortalecendo sua campanha. para talheres nesta temporada. A partida representa uma oportunidade crucial para o Al Shabab recuperar o ímpeto e reafirmar o seu domínio nas competições nacionais.

O Al-Fayha FC encontra-se numa posição precária, ocupando o 17º lugar na classificação da Saudi Pro League e à beira do rebaixamento. Nos 13 jogos disputados até agora, conseguiu apenas uma vitória, o que o torna um dos piores jogadores da temporada. Com um escasso número de oito gols, o segundo menor do campeonato, e uma defesa fraca que sofreu 23 gols, suas dificuldades são evidentes nos dois lados do campo.

Para ter alguma esperança de evitar o rebaixamento, o Al-Fayha deve abordar seus pontos fracos e capitalizar seus pontos fortes. O próximo confronto das quartas de final contra o Al Shabab na Copa do Rei dos Campeões apresenta um desafio assustador, mas também é uma oportunidade para mudar a temporada. Jogadores como Chris Smalling, Fashion Sakala e Orlando Mosquera devem estar à altura da situação, mostrando liderança e determinação para inspirar a sua equipa. Se conseguirem apresentar exibições de destaque e explorar quaisquer vulnerabilidades na defesa do Al Shabab, o Al-Fayha poderá surpreender e reacender a sua campanha.

Começo:

Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 20h30 IST

Local: Estádio Al Shabab FC, Riad, Arábia Saudita

Forma:

Al Shabab (em todas as competições): DLDWW

Al Feiha (em todas as competições): DLLLD

Jogadores a serem observados:

Giacomo Bonaventura (Al Shabab)

Giacomo Bonaventura, o experiente médio de 35 anos de San Severino Marche, Itália, trouxe uma vasta experiência ao Al-Shabab FC desde a sua chegada em 2024. Com uma carreira histórica que abrange alguns dos principais clubes de Itália, Bonaventura já mostrou o seu talento excepcional com Atalanta, AC Milan e Fiorentina, acumulando mais de 100 partidas por essas equipes na Série A.

A sua passagem pelo AC Milan continua a ser um destaque, onde foi fundamental para o triunfo da Supertaça de Itália em 2016 e para a louvável caminhada até à final da Taça de Itália na época seguinte. Além do sucesso do clube, Bonaventura também contribuiu significativamente para a formação nacional italiana, nomeadamente conquistando a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo de 2009 com a selecção sub-20.

Desde que ingressou no Al-Shabab, ele já fez 12 partidas, consolidando sua posição como maestro do meio-campo na Saudi Pro League. Com a sua visão refinada, perspicácia tática e experiência em futebol de alto risco, Bonaventura continua a ser uma figura central nas aspirações do Al-Shabab nesta temporada.

Moda Sakala (Al Feiha)

Fashion Sakala, o avançado-central zambiano de Chipata, de 27 anos, tornou-se conhecido graças ao seu talento e versatilidade excepcionais. Tendo jogado anteriormente pelo Spartak Moscou, KV Oostende e Rangers, mudou-se para o Al-Fayha em 2023. Desde a sua chegada, Sakala tem sido uma peça vital na máquina ofensiva do Al-Fayha, registando 42 jogos e um total impressionante de 23 golos.

Durante seu tempo no Rangers, ele foi fundamental na bem-sucedida campanha de 2021-22, que os levou a conquistar a Copa da Escócia. Agora no Al-Fayha, equipa que atravessa momentos difíceis e enfrenta a ameaça de despromoção, a liderança e a capacidade ofensiva de Sakala são de extrema importância. Enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Al-Shabab, de Riad, em seu próximo confronto, a capacidade de Sakala de responder em situações de alta pressão será crucial para fornecer os gols e o impulso que o Al-Fayha precisa desesperadamente para virar sua temporada.

Detalhes da partida:

A equipa da casa tem um aproveitamento de 58% nas vitórias sobre o seu adversário.

O Al Feiha perdeu três jogos nos últimos cinco jogos.

O Al Shabab venceu duas das últimas cinco partidas.

Al Shabab vs Al Feiha: dicas de apostas e probabilidades:

O Al Shabab vencerá a partida.

Podence marca primeiro.

Al-Shabab 3-0 Al Feiha

Lesões e notícias da equipe:

Para o Al Shabab, Yannick Carrasco e Fahad Al-Muwallad perderão a próxima partida.

A lista de lesionados do Al Fayha inclui o extremo esquerdo nigeriano Henry Onyekuru.

Estatísticas frente a frente:

Total de partidas: 12

Al Shabab venceu – 07

Al Feiha venceu – 03

Jogos empatados – 02

Escalação esperada:

Escalação prevista do Al Shabab (3-4-1-2)

Al Maiouf (goleiro); Al Shwirekh, Hoedt, Renan; Al Ghulaimish, Guanca, Aljuwayr, Al-Thani; Boaventura; Graças a Deus, poder.

Escalação prevista do Al Feiha (4-4-2):

Mosquera (GK); Al-Rashidi, Al-Khaibari, Smalling, Abdi; Kaabi, R Kaabi, Cimirot, Nawaf; Pozuelo, Sakala

Previsão de partida:

O Al Shabab sofreu recentemente uma queda na forma. A equipe da casa está ansiosa para voltar às vitórias e avançar para as semifinais com uma grande vitória sobre o Al Feiha. Esperamos que a equipe de Riad consiga uma vitória dominante sobre o Al Feiha.

Previsão: Al Shabab 3-0 Al Feiha

Detalhes da transmissão:

Índia: a ser determinado

Emirados Árabes Unidos – Shahid

Estados Unidos: fuboTV

Nigéria: Star Times, Canal+ Sport 3 África

