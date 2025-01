Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Cazaquistão x Polônia, confronto direto, previsão: United Cup 2025

A Polónia procurará chegar consecutivamente à United Cup.

Polônia e Cazaquistão chegam às semifinais da United Cup 2025 graças às boas atuações na fase de grupos. A Polónia, situada entre a República Checa e a Noruega, encontra-se numa posição forte. Liderados pelo ex-número um do mundo Iga Swiatek, os poloneses estarão confiantes nas chances de dar um passo adiante em relação à edição anterior da United Cup 2024, na qual terminaram como vice-campeões.

Em frente deles estará o Cazaquistão, que foi liderado de forma brilhante pela número 5 do mundo, Elena Rybakina, que começou extremamente bem. Depois de terminar 2024 com uma vitória sobre a atual número um, Aryna Sabalenka, ela continuou em boa forma ao derrotar grandes estrelas como Maria Sakkari e Laura Siegemund.

Na temporada de estreia, a seleção do Cazaquistão já desferiu um golpe superior ao eliminar a atual campeã, a Alemanha, nas quartas de final. Swiatek, por outro lado, derrotou Katie Boucher em uma disputa estressante. Além disso, impressionou a todos nas duplas mistas, sendo seu rali dominado por Casper Ruud um dos destaques da competição.

Hubert Hurkacz liderou a largada masculina na Polônia. Embora suas partidas de simples não tenham sido as melhores, ele levou seu time ao limite em duplas mistas quando o time estava sob pressão.

Alexander Shevchenko, representando o Cazaquistão, foi fundamental na eliminação da Alemanha do torneio. O Cazaquistão derrotou o substituto de Zverev, Daniel Masur, por 6-7 (5), 6-2, 6-2 para garantir o empate para o Cazaquistão, enquanto Zverev assistia do lado de fora.

Detalhes da partida

Torneio: Copa Unida 2025

Redondo: Semifinais

Data: 4 de janeiro de 2025

Evento: Estádio Ken Rosewall, Sydney, Austrália

Superfície: Quadra dura (ao ar livre)

Avançar

A Polónia tem sido uma força dominante até agora na United Cup 2025 graças à excelente forma de Iga Swiatek, que ainda não perdeu nenhum jogo até ao momento. O mesmo aconteceu com Elena Rybakina, que treinou o Cazaquistão e levou o seu país às meias-finais na sua primeira participação na United Cup.

Com dois dos maiores nomes do futebol feminino se enfrentando, o destino dos dois países está nas mãos dessas duas senhoras. Hubert Hurckraz, que recuperou a tão necessária forma nos últimos jogos, será fundamental para que a Polónia chegue à segunda final consecutiva da United Cup.

Alexander Shevchenko, que ajudou o Cazaquistão a eliminar a Alemanha, terá de se superar para apoiar Rybakina e levar o seu país à sua primeira final.

Escalações do Cazaquistão x Polônia

Correspondência 1: Alexander Shevchenko x Hubert Hurkacz

Alexander Shevchenko x Hubert Hurkacz Correspondência 2: Elena Rybakina x Iga Swiatek

Elena Rybakina x Iga Swiatek Correspondência 3: Elena Rybakina/Alexander Shevchenko x Iga Swiatek/Hubert Hurkacz

Forma

Cazaquistão: WWW

Polônia: WWW

Registro frente a frente

Correspondências: 0

Cazaquistão: 0

Polônia: 0

Estatísticas

Cazaquistão

A edição de 2025 da United Cup marca a estreia do Cazaquistão na competição

O Cazaquistão eliminou a atual campeã Alemanha nas quartas de final e chegou às semifinais.

Polônia

Polónia disputará a terceira meia-final consecutiva

A Polônia terminou como vice-campeã na edição da United Cup de 2024

Polônia perdeu para os Estados Unidos na edição da United Cup de 2023

Cazaquistão vs Polônia Dicas e Probabilidades de Apostas

Probabilidades: Cazaquistão 3,2, Polônia 1,36

Previsão de partida

O confronto individual masculino entre Alexander Shevchenko e Hubert Hurkacz será vital. Hurkacz, o melhor classificado, entra no confronto como o favorito e uma vitória antecipada dará à Polónia um bom começo. Apesar de um forte desempenho contra a Alemanha, Shevchenko terá de realizar um golpe incrível se o Cazaquistão quiser assumir a liderança.

Provavelmente a partida mais interessante da competição entre duas das melhores jogadoras da era atual é aquela entre Iga Swiatek e Elena Rybakina. Espera-se que dois jogadores em boa forma e que detêm a chave para os seus respectivos países não deixem pedra sobre pedra na sua busca para levar a sua equipa à final. O Cazaquistão tem vantagem sobre o ex-número 1 do mundo, liderando o confronto direto por 4-2.

No entanto, a forma recente de Swiatek pode dar-lhe uma vantagem sobre o sexto lugar. No entanto, este confronto deverá ser acirrado. No caso de uma situação de 1-1, os dois jogadores de cada equipe se enfrentarão em uma partida de duplas mistas.

Hubert Hurkacz, atualmente em 16º lugar, pode fazer a diferença fundamental na semifinal da United Cup, emergindo como o jogador masculino mais forte. A sua presença em campo pode dar à Polónia uma vantagem crucial, já que almeja a segunda vaga consecutiva na fase final.

Resultado: A Polónia venceu o Cazaquistão por 3-0.

Onde e como assistir à transmissão ao vivo e pela TV da partida das semifinais Cazaquistão x Polônia na United Cup 2025?

A semifinal da United Cup 2025 entre Cazaquistão e Polônia estará disponível para transmissão ao vivo no Tennis Channel da Índia, porém não será transmitida em nenhum canal de televisão do país. No Reino Unido, os fãs podem assistir a toda a ação ao vivo no BBC Sports and Tennis Channel, enquanto os telespectadores nos EUA podem assistir ao jogo exclusivamente no Tennis Channel.

