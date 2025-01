Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades de Tottenham Hotspur x Newcastle United

Os Magpies venceram os últimos três jogos consecutivos.

A equipe de Ange Postecoglou enfrenta uma tarefa difícil contra o Newcastle United, no Tottenham Hotspur Stadium, no sábado. Os Lilywhites têm lutado sem seus melhores defensores nesta temporada. Agora eles serão testados contra adversários fortes que marcam gols regularmente.

O Tottenham Hotspur passa por um momento difícil e a equipe vive o pior início de temporada possível. Para piorar a situação, agora não terão vários defensores importantes para este confronto. Ange Postecoglou, atualmente em 11º lugar na classificação da Premier League, sentirá a pressão para mudar a situação. No entanto, deve-se dar crédito ao seu jogo ofensivo por marcar o segundo maior número de gols no campeonato nesta temporada.

O Newcastle United, por outro lado, chega a esta partida em excelente forma, vencendo quatro jogos consecutivos. A recente boa forma fez com que o time subisse para o quinto lugar na tabela, com três pontos de vantagem. Com Alexander Isak em boa forma, eles têm todas as ferramentas para lutar pelos quatro primeiros lugares. A estabilidade defensiva nos últimos jogos fez com que a equipe de Eddie Howe não sofresse golos três vezes consecutivas.

Começo:

Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 12h30 Reino Unido; às 18h, horário do leste

Local: Estádio Tottenham Hotspur

Forma:

Tottenham Hotspur (em todas as competições): WWLLD

Newcastle United (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)

Dominic Solanke está começando a justificar seu preço apresentando algumas atuações atraentes ultimamente. Até o momento, o internacional inglês marcou seis gols no campeonato e é uma das razões pelas quais o Tottenham Hotspur marcou o segundo maior número de gols no campeonato. Nos últimos quatro jogos em todas as competições, Solanke marcou quatro gols e tentará somar outro aqui.

Alexander Isak (Newcastle United)

Alexander Isak chega à eliminatória em sua melhor forma, depois de marcar cinco gols nos últimos três jogos pelo Newcastle United. O internacional sueco marcou 12 gols nesta temporada e deu mais quatro assistências. Isak desempenhou um papel importante em sua boa forma recente, marcando gols com liberdade e ao mesmo tempo ajudando seus companheiros. Seu instinto de caçador furtivo na área adversária e seus movimentos sem a bola têm sido uma alegria de assistir nesta temporada.

Detalhes da partida

O Tottenham Hotspur empatou em 2 a 2 com o Wolves na última partida do campeonato

O Newcastle United alcançou uma vitória impressionante por 2 a 0 sobre o Manchester United na última partida do campeonato.

O Tottenham Hotspur perdeu os últimos três jogos contra o Newcastle United

Tottenham Hotspur vs Newcastle United: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Tottenham Hotspur marcará o primeiro gol: 1/2 com Sky Bet

Dica 2: Newcastle United vencerá esta partida: 4/5 com William HILL

Dica 3: Alexander Isak marcará a qualquer momento: 3/1 com bet365

Lesões e notícias da equipe

Lesões atormentaram os Lilywhites nesta temporada, com vários jogadores lesionados. Eles estão sem o goleiro titular Guglielmo Vicario e os principais zagueiros Destiny Udogie, Ben Davies, Cristian Romero e Micky van de Ven para este confronto. Para piorar a situação, Wilson Odobert, Mikey Moore, Richarliso e Rodrigo Bentancur (suspenso) também ficarão de fora deste confronto.

O Newcastle United também enfrenta os mesmos problemas de lesão. A lista de feridos inclui Callum Wilson, Jamaal Lascelles, Nick Pope e Fabian Schar (suspensos); Tudo pronto para perder esse confronto. Além disso, a dupla formada por Emil Kraft e Sven Botman continua como possível dúvida para este confronto.

Frente a frente

Total de partidas: 171

Tottenham Hotspur – 74

Newcastle United – 63

Gravatas – 34

Escalação planejada

Escalação prevista do Tottenham Hotspur (4-2-3-1):

Forster (GK); Porro, Dragusín, Gray, Reguilón; Bissouma, Maddison; Johnson, Kulusevski Jr.; Solanke

Escalação prevista do Newcastle United (4-3-3):

Dubravka (GK); Livramento, Kelly, Burn, Hall; Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isaac, Gordon

Previsão de partida

Embora o Tottenham Hotspur tenha enfrentado dificuldades nas últimas partidas, seu adversário, o Newcastle United, tem estado em uma forma sensacional ultimamente. Este jogo terá muitos golos e esperamos que a equipa de Eddie Howe saia vitoriosa aqui e continue o bom registo frente aos Lilywhites.

Previsão: Tottenham Hotspur 2-3 Newcastle United

Detalhes da transmissão

Índia – Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido – Sky Sports, TNT Sports

NÓS -NBC Esportes

Nigéria – SuperSport, NTA, TV esportiva

