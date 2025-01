Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades de VfB Stuttgart x ⁠RB Leipzig

Duas das melhores equipes ofensivas do campeonato se enfrentam.

Uma partida de grande sucesso entre duas potências da Bundesliga está chegando. O VfB Stuttgart enfrentará o RB Leipzig na 17ª rodada, no MVPArena. Ambas as equipes buscarão vitórias consecutivas fora de casa.

O VfB Stuttgart é um dos melhores times da Bundesliga no momento. Eles venceram três dos últimos quatro jogos fora, apesar de terem sido derrotados pelo recém-promovido St. Pauli na 15ª rodada. Sua recente melhora os levou a subir para o sétimo lugar na tabela quando enfrentaram o emocionante RB Leipzig na MVPArena. A equipe de Sebastian Hoeness conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Augsburg na última partida e espera manter a seqüência de vitórias aqui.

O RB Leipzig, por outro lado, se recuperou na partida final para garantir uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Werder Bremen. Apesar do bom desempenho no campeonato, a equipa de Marco Rose ainda não conquistou uma vitória na UEFA Champions League. O RB Leipzig, atualmente na quarta posição da tabela, acumula 30 pontos até o momento, vencendo nove, empatando três e perdendo quatro.

Começo:

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 19h30 Reino Unido

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 à 1h IST

Local: MHPArena

Forma:

VfB Stuttgart (em todas as competições): WWLDW

RB Leipzig (em todas as competições): WLWLW

Jogadores para assistir

Deniz Undav (VfB Estugarda)

Depois de uma excelente campanha na temporada passada, Deniz Undav teve outro período produtivo nesta temporada. A recente sensação do Stuttgart marcou seis gols nesta temporada em dez partidas. Ele marcou dois gols nos últimos três jogos do campeonato e espera ter um impacto semelhante aqui novamente. A capacidade de intervenção de Undav em jogos importantes juntamente com a sua finalização letal serão um jogador a ter em conta neste jogo.

Xavi Simón (⁠RB Leipzig)

Xavi Simons é provavelmente um dos jogadores mais interessantes da formação do RB Leipzig e tem estado em forma letal ultimamente. Nos últimos dois jogos da Bundesliga, a sensação adolescente marcou três gols para ajudá-los a conquistar vitórias consecutivas. Com os dois gols contra o Werder Bremen no último jogo, Simons elevou sua contagem na temporada para quatro gols em oito partidas. Além disso, soma mais duas assistências ao seu nome.

Detalhes da partida

O VfB Stuttgart venceu o Augsburg por 1 a 0 na última partida do campeonato

Mainz conquistou uma vitória emocionante por 4 a 2 sobre o Werder Bremen na última partida

VfB Stuttgart e RB Leipzig não empataram nenhum dos últimos três jogos

VfB Stuttgart vs RB Leipzig: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: VfB Stuttgart garante vitória – 23/20 com William HILL

Dica 2: Benjamin Sesko marcará um gol a qualquer momento nesta partida – 7/5 com bet365

Dica 3: A partida termina com gols maiores que 3,5 – 11/10 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O VfB Stuttgart não poderá contar com quatro jogadores para esta partida. A lista de feridos inclui Dan-Axel Zagadou, EL Bilal Touré, Justin Diehl e Luca Raimund.

O RB Leipzig também enfrenta vários problemas de lesão neste momento. A lista de lesionados inclui Benjamin Henrichs, Castello Lukeba, Forzan Assan Ouedraogo e Yussuf Poulsen. Além disso, Amadou Haidara continua suspenso para esta partida.

Frente a frente

Total de partidas: 12

VfB Estugarda – 1

RB Leipzig – 9

Gravatas – 2

Escalação planejada

Escalação planejada do VfB Stuttgart (3-4-1-2):

Nubel (GK); Rouault, Chabot, Mittelstadt; Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich; Milot; Demirovic, Undav

Escalação prevista do RB Leipzig (3-4-2-1):

Gulacsi (GK); Klostermann, Orban, Seiwald; Nusa, Vermeeren, Kampl, Espaço; Openda, Simons; sesko

Previsão do jogo ⁠VfB Stuttgart x RB Leipzig

Ambas as equipas chegam a este jogo em boa forma. Esperamos que este jogo seja emocionante com gols de ambos os lados, com vitória do VfB Stuttgart.

Previsão: VfB Leipzig 3-2 RB Leipzig

Transmissão de VfB Stuttgart x RB Leipzig

Índia – SonyLiv, Sony Sports Network

Reino Unido – Sky Sports Mix, Sky Go Reino Unido

NÓS –ESPN+

Nigéria – Aplicação StarTimes, Canal+ Sport 1 África

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.