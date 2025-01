Prognóstico Real Madrid x Las Palmas

Os brancos pretendem liderar a classificação com uma vitória sobre o Las Palmas.

Certamente o Real Madrid não estará de muito bom humor quando enfrentar o Las Palmas no próximo domingo. A equipa liderada por Carlo Ancelotti perdeu recentemente a final da Supertaça de Espanha frente ao seu arquirrival Barcelona e isso também de forma devastadora. Além disso, esta não é a primeira derrota frente aos catalães nesta temporada.

O Real também perdeu para o Barcelona na LaLiga no ano passado, em outubro, e isso também foi um golpe unilateral em seu próprio território. Porém, ao contrário do primeiro encontro, desta vez o Real marcou gols, mas no final sucumbiu à magia de Raphinha e Lamine Yamal em campo. Portanto, a forma como irão recuperar desse revés levanta algumas questões.

O Las Palmas, por outro lado, vive uma boa fase. Dos últimos cinco jogos na LaLiga venceu três, empatou um e perdeu um. A equipa da Gran Canaria ocupa a 14ª posição com 22 pontos e procurará manter este momento.

Começo:

Domingo, 19 de janeiro, 20h45 IST

Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha

Forma

Real Madri: WWWWL

Las Palmas: WDWLL

Jogadores para assistir

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Apesar de começar um pouco devagar no Los Blancos, Kylian Mbappé encontrou a forma que o caracteriza. A estrela francesa atraiu a ira dos torcedores do Real por ter tido um desempenho inferior nos primeiros dias em Madrid, mas agora melhorou um pouco.

A estrela francesa encontrou rapidamente a sua forma e golos e é actualmente o terceiro melhor marcador da LaLiga com 10 golos. O ex-jogador do Paris Saint Germain também foi fenomenal na partida da Supercopa contra o Barcelona, ​​aliás, foi o primeiro a sangrar com o primeiro gol aos cinco minutos de partida. Infelizmente, a defesa da sua equipa acabou por decepcioná-lo e custou-lhes o troféu.

Sandro Ramírez (Las Palmas)

Sandro Ramírez é o melhor marcador do Las Palmas com sete golos esta temporada e é também a sua maior esperança de vitória se quiser surpreender um Madrid desmoralizado. O ex-jogador do Barcelona pode provar ser um catalisador perfeito que pode piorar a situação do Real, ao dar ao Las Palmas a primeira vitória sobre os poderosos campeões mundiais.

O ex-jogador do Barcelona atinge o seu auge aos 29 anos e é conhecido pelos seus remates de longa distância, capacidade de cruzamento e eficiência em lances de bola parada.

Detalhes da partida

O Real Madrid venceu três jogos consecutivos em casa.

Quando UD Las Palmas lidera 0-1 como visitante, eles vencem 66% dos seus jogos.

O UD Las Palmas não venceu nenhum dos últimos cinco jogos da LaLiga contra o Real Madrid.

Real Madrid x Las Palmas: dicas e probabilidades de apostas

O Real Madrid vencerá @1.17 1XBET

Metas acima de 2,5 1,32 20BET

Kylian Mbappé marcará 4/7 skybet

Lesões e notícias da equipe

Daniel Carvajal e Eder Militão estão ausentes do elenco do Real Madrid devido a lesões

Não há preocupações com lesões e suspensões no elenco do Las Palmas

Frente a frente

Total de partidas: 9

O Real Madrid venceu: 5

Las Palmas venceu: 0

Empates: 0

Escalação planejada

Real Madrid (4-2-3-1)

Courtois (goleiro); Vázquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Júnior; Mbappé

Las Palmas (4-2-3-1)

Cillessen (GK); Herzog, Suárez, McKenna, Mármol; Essugo, Rodríguez; Sandro, Muñoz, Moleiro; Silva

Previsão de partida

O Real Madrid será obviamente o favorito para vencer o jogo contra o Las Palmas. O superclube madrileno é um inimigo formidável para qualquer um e o Las Palmas terá que ter cuidado. O técnico do Las Palmas, Diego Martínez, deve tentar encontrar um gol no início da partida contra o Real para atrapalhá-los, pois se o Real se adaptar ao jogo eles se tornarão letais.

Previsão: Real Madrid 4-0 Las Palmas

Radiodifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Estados Unidos: ESPN+

Nigéria: Superesporte

