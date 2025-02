Programa de hóquei, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Haryana e Madhya Pradesh são os defensores da categoria de homens e mulheres, respectivamente.

Os Evets de hóquei nos Jogos Nacionais de 2025 serão disputados de 4 a 13 de fevereiro, com o último e o terceiro/4º lugar que ocorrerá no mesmo dia. O Campeonato de Hóquei nos Jogos Nacionais é realizado em categorias de homens e mulheres.

Um total de 10 equipes em cada divisão participam do torneio de hóquei. Eles foram divididos nos dois grupos de cinco equipes cada. O torneio ocorrerá em um formato redondo com os dois primeiros de cada grupo que se qualifica diretamente para as semifinais.

Equipes e grupos de hóquei nos Jogos Nacionais 2025

Homens

Piscina A – Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Odisha, Punjab

Grupo B – Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand

Mulheres

Pool A – Madhya Pradesh, Bengala Ocidental, Odisha, Haryana, Karnataka

Grupo B – Jharkhand, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Uttarakhand

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo de partidas de hóquei nos Jogos Nacionais de 2025?

A transmissão ao vivo estará disponível no DD Sports, enquanto Pasar Bharti YouTube O canal transmitirá o evento ao vivo.

Leia também

Programa de hóquei (IST) para Jogos Nacionais 2025

4 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Madhya Pradesh vs Karnataka (Grupo A)

08:45 – Western Bengala vs Odisha (Pool A)

10:30 – Jharkhand vs Uttarakhand (Grupo B)

Homens

12:15 – Manipur vs Madhya Pradesh (Pool A)

14:00 – Karnataka vs Punjab (Grupo A)

15:45 – Uttar Pradesh vs Uttarakhand (Grupo B)

5 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Haryana vs Karnataka (Grupo A)

08:45 – Mizoram vs Manipur (Grupo B)

10:30 – Maharashtra vs Uttarakhand (Grupo B)

Homens

12:15 – Odisha vs Madhya Pradesh (Grupo A)

14:00 – Tamil Nadu vs Maharashtra (Grupo B)

15:45 – Haryana vs Uttarakhand (Grupo B)

6 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Madhya Pradesh vs Odisha (Grupo A)

08:45 – Bengala Ocidental vs Haryana (Pool A)

10:30 – Jharkhand vs Manipur (Grupo B)

Homens

12:15 – Manipur vs Punjab (Grupo A)

14:00 – Karnataka vs Odisha (Grupo A)

15:45 – Uttar Pradesh vs Maharashtra (Grupo B)

7 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Jharkhand vs Maharashtra (Grupo B)

08:45 – Uttarakhand vs Mizoram (Grupo B)

10:30 – Odisha vs Karnataka (Grupo A)

Homens

12:15 – Uttar Pradesh vs Haryana (Grupo B)

14:00 – Uttarakhand vs Tamil Nadu (Grupo B)

15:45 – Punjab vs Madhya Pradesh (Grupo A)

8 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Manipur vs Uttarakhand (Grupo B)

09:00 – Western Bengala vs Madhya Pradesh (Pool A)

Homens

14:00 – Maharashtra vs Uttarakhand (Grupo B)

16:00 – Karnataka vs Manipur (Grupo A)

9 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Madhya Pradesh vs Haryana (Pool A)

08:45 – Karnataka vs Bengala Ocidental (Grupo A)

10:30 – Mizoram vs Maharashtra (Grupo B)

Homens

12:15 – Manipur vs Odisha (Pool A)

14:00 – Madhya Pradesh vs Karnataka (Grupo A)

15:45 – Tamil Nadu vs Haryana (Grupo B)

10 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Haryana vs Odisha (Pool A)

08:45 – Maharashtra vs Manipur (Pool B)

10:30 – Mizoram vs Jharkhand (Grupo B)

Homens

12:15 – Odisha vs Punjab (Grupo A)

14:00 – Haryana vs Maharashtra (Grupo B)

15:45 – Tamil Nadu vs Utar Pradesh (Grupo B)

12 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Semifinais

09:00 – Semifinais

Homens

12:15 – Semifinais

14:00 – Semifinais

13 de fevereiro de 2025

Mulheres

07:00 – Medalha de Bronze Partido

12:15 – finais

Homens

09:00 – Medalha de bronze

14:00 – finais

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama