Programação atualizada, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Carlos Alcaraz entra no ABN Amro abre 2025 como a semente superior.

Carlos Alcaraz substitui Jannik Sinner como a melhor semente de Roterdã depois que o italiano anunciou sua retirada do evento. O número 1 do mundo é o atual campeão no ABN Amro Open. Depois de uma saída das quartas de final no Aberto da Austrália, Alcaraz agora terá a oportunidade de fechar a lacuna com seu principal rival na turnê masculina.

O campeão de 2021, Andrey Rublev, compartilha espaço com Alcaraz na metade superior do empate, enquanto o Titlist 2023 Daniil Medvedev é a segunda semente. Alcaraz e Medvedev são semeados na final. Stan Wawrinka, vencedor de 2016, enfrentou Medvedev na primeira rodada.

Medvedev também terá que lidar com Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur e Arthur Fils em sua metade do empate. Minaur e Fils são oponentes de semifinais em potencial para os russos.

Leia também: Dallas Open 2025: cronograma, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Carlos Alcaraz buscará uma recuperação contra van de Zandschulp botices na primeira rodada. O holandês Wild Wild obteve uma vitória irritante sobre o Alcaraz em sets seguidos na segunda rodada do Open 2024 dos EUA.

Juntamente com van de Zandschulp, dois outros holandeses: Tallon Griekspoor e Mees Rottgeing procurarão se tornar o primeiro desde 1998 da Holanda a vencer em Roterdã. Jan Siemerink foi o último holandês a ganhar o ABN Amro Trophy.

Quando o ABN AMRO Open 2025 está programado?

O rifle principal do ABN AMRO Open 2025 começará em 3 de fevereiro, e o evento de uma semana será concluído em 9 de fevereiro.

Que cidade abriga o ABN AMRO OPEN 2025?

A cidade holandesa de Roterdã será o anfitrião do ABN AMRO Open 2025.

Quem são os jogadores plantados no ABN Amro Open 2025?

Simples

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Alex de Minour

Andrey Rublev

Rune Holger

Stefanos Tsitsipas

Filho de Arthur

Hubert Hurkacz

Dilection de dupla:

Marcelo Arevalo/Mate Pavic

Kevin Konietz/Tim Puetz

Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Nikola Mektic/Michael Venus

Leia também: Os cinco melhores tenistas que declararam falência

ABN AMRO OPER 2025 CHROCESSES COMPECTIÇÃO

Rodadas de qualificação: 1 a 2 de fevereiro

Primeira rodada 3-4

Segunda rodada em 6 de fevereiro

Quartas de final de 7 de fevereiro

Semifinais a 8 de fevereiro

Final – 9 de fevereiro

Quem são os jogadores indianos que participam do ABN Amro Open 2025?

Yuki Bhambri em associação com Giovanni Mpetshi Pericard no evento Doubles, é o único índio que participa do ABN Amro Open de 2025.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão ABN AMRO OPEN 2025 na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

Os fãs de tênis indianos podem assistir ao evento na TV TENNIS. Nos Estados Unidos e na Grã -Bretanha, a Tenis TV transmitirá a grande competição ao vivo.

ABN AMRO OPEN 2025 Cronograma, acessórios e resultados completos

1 a 3 de fevereiro (segunda -feira)

Rodada de homens homens 1

(8) Hubert Hurkacz vs Flavio Cobolli

(6) Stefanos Tsitsipas vs Harold Mayot

(2) Daniil Medvedev vs Stan Wawrinka

Mattia Bellucci vs Mees Rottgeing

2 a 4 de fevereiro (terça)

Rodada de homens homens 1

(1) Carlos Alcaraz vs Botic Van de Zandschulp

Roberto Bautista Aguet vs Pedro Martinez

(4) Andrey Rublev vs Zhang Zhizhen

Felix Auger Aliassime vs Andre Vavassori

(7) Arthur são constantes de Lestienne

(5) Holger Rune vs Lorenzo Sipeo

(3) Alex de Minaur vs David Goffin

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama