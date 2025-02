Programação atualizada, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

IGA Swiatek, o três horários do Catar Open Champion, é a segunda semente.

O calendário WTA 1000 começa com o Qatar aberto 2025 quando o atual campeão da IGA Swiatek retorna. O post dominou o evento, vencendo as três edições anteriores. Aryna Sabalenka será a melhor semente no sorteio dos singles e procurará repetir sua vitória em 2020.

Sabalenka procurará uma corrida pelo título para apagar as memórias da perda em Melbourne e manterá o ranking do WTA nº 1 para ela em Dubai na semana seguinte.

Será uma semana crucial para o bielorrusso enquanto procura se apegar ao ranking nº 1, com seu principal rival Swiatek respirando o pescoço. O poste segue Sabalenka por menos de 200 pontos. Swiatek será a jogadora a vencer no Catar, onde tem um recorde de 13-1 desde sua estréia no evento em 2020.

Enquanto o post defende 1000 pontos em Doha, Sabalenka ainda continuará na batalha pelo WTA nº 1, mesmo que o Catar seja aberto pela quarta vez. Mas uma corrida profunda para Swiatek ajudará antes do evento WTA 1000 em Dubai na próxima semana, onde foi semifinalista na última temporada.

Coco Gautf, o finalista de 2022, e Elena Rybakina, a finalista de 2024, terão um ponto a se demonstrar em Doha. Ambas as mulheres tiveram começo rochoso em suas campanhas de 2025, marcadas pelas primeiras saídas do Aberto da Austrália. O GOBF perdeu para Paula Badasa, enquanto Rybakina perdeu para o eventual campeão Madison Keys.

Jasmine Paolini procurará ter um forte começo antes de sua defesa do título em Dubai na próxima semana. O italiano procurará replicar sua temporada de 2024, na qual suas finais consecutivas em Roland Garros e Wimbledon começaram em Doha.

Abaixo da lista, Jessica Pegula, Qinwen Zheng e Paula Badosa estarão ansiosos para fazer com que sua presença em Doha se sinta. Pegula chegou à final em Adelapa, enquanto Badasa chegou aos quatro últimos em Melbourne em janeiro. Zheng, que fez a rodada do título nas finais do WTA de 2024, também pode esperar que Riad, levará a luta para a competição.

O vencedor da Abertura da Austrália de 2025, Madison Keys, Danielle Collins e Barbora Krejcikova, estão entre os notáveis ​​ausentes em Doha.

Quando o Catar é aberto 2025 programado?

A edição de 2025 do Catar Open se estende de 9 de fevereiro a 15 de fevereiro.

Qual cidade será a apresentadora do Catar Open 2025?

A capital de Doha de Catari será a apresentadora do 2025 Qatar Open, já que o evento marca sua 23ª edição.

Quem são os jogadores plantados no Catar Open 2025?

As 10 melhores sementes nos solteiros desenham para mulheres:

Aryna Sabalenka IGA Swiatek Gotera de coco Jasmine Paolini Elena Rybakina Jessica Pegula Qinwen Zheng Emma Navarro Paula Badasa Daria Kasatkina

As oito melhores sementes no desenho duplo feminino:

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe Su-wei hsih/jelena othopenko Jasmine Paolini/Sara Errani Sofia Kenin/Lyudmyla Kichenak Chan/Veronika Kudermetova Elise Mertens/Ellen Pérez Ásia Muhammad/Demi Schuurs

Programa de competição do Catar Open 2025

Qualificação: 7-8 de fevereiro

7-8 de fevereiro Ronda 1: 9 a 10 de fevereiro

9 a 10 de fevereiro Rodada 2: 11 de fevereiro

11 de fevereiro Rodada 3: 12 de fevereiro

12 de fevereiro Quartas de final: 13 de fevereiro

13 de fevereiro Semifinal: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Fim: 15 de fevereiro

Quem são os jogadores indianos que participam do Qatar Open 2025?

Os jogadores indianos não estarão em ação no Catar Open 2025.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do Catar Open 2025 na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

As ações ao vivo do WTA 1000 Qatar Open serão transmitidas ao vivo no canal de tênis para espectadores na Índia e nos Estados Unidos. A Sky Sports levará o evento ao vivo para aqueles que residem no Reino Unido. Mais detalhes aqui

WTA Qatar abre 2025 Cronograma, acessórios e resultados completos

1 a 9 de fevereiro (domingo)

64 rodada simples para 64 mulheres

Emma Raducanu perdeu para Ekaterina Alexandrova (3-6, 5-7)

(13) Beatriz

(12) Mirra Andreeva venceu Katie Volynets (4-6, 7-6 (4), 6-4)

(16) Liudmile Samsonova venceu Lulu Sun (6-3, 6-3)

Elise Mertens venceu Clara Tauson (6-0, Walkingover)

Maria Sakkari derrotou Elena-Gabriela Ruse (4-6, 6-3, 4-0, Walkingover)

(11) Diana Shnaider perdeu para Alycia Parks (4-6, 6-7 (2))

(14) Anna Kalinskaya perdeu para Cristina Bucsa (7-6 (3), 5-7, 4-6)

2 a 10 de fevereiro (segunda -feira)

Singles of Women Ronda 1

(9) Paula badosa venceu Renata Zarazua (6-3, 4-6, 6-2)

Jabeur venceu McCarthy Kessler (6-2, 6-0)

Marketa Vondrousova perdeu para Elina Svitolina (6-0, 2-6, 5-7)

(8) Emma Navarro perdeu para Leylah Fernández (2-6, 2-6)

(2) Ritmos de Segunda-feira de Switter Sakri (6-3, 6-2)

(10) Daria Kasatkina venceu Polina Kudermetova (6-0, 6-0)

(15) Donna Vekic perdeu para Linda Noskova (2-6, 4-6)

Sofía Kenin venceu Ashlyn Krueger (6-4, 6-4)

3 a 11 de fevereiro (terça)

Rodada 2 de single feminina

(10) Daria Kasatkars venceu Elina Avanesyan (6-2, 6-3)

Magda Linette venceu Magdalena Frech (7-5, 5-7, 6-4)

(1) Aryna Sabalenka perdeu para Ekaterina Alexandrova (6-3, 3-6, 6-7 (5))

(7) Qinwen Zheng perdeu para Ons Jabeur (4-6, 2-6)

(6) Jessica Pegula venceu Elina Svitolina (6-3, 7-6 (3))

(12) Mirra Andreva perdeu para Rebecca Samkova (6-3, 3-6, 5-7)

(5) Elena Rybakina venceu Peyton Stearns (6-2, 6-4)

(3) Coco Goteft perdido para Marta Kostyuk (2-6, 5-7)

(16) As perdas de Liudmila Samson contra Jelena Ostapenko (6-7 (5), 5-7)

Elise Mertens venceu Cristina Bucsa (6-2, 6-3)

Yulia Putintseva perdeu para Linda Noskova (2-6, 3-6)

(4) Jasmine Paolini venceu Caroline García (6-3, 6-4)

Sofia e Beat Alycia Parks (7-6 (3), 3-6, 6-2)

(9) Paula Badasa perdeu para Amanda Anisimova (4-6, 3-6)

4 a 12 de fevereiro (quarta -feira)

Rodada 3 de single feminina

Amanda Anisimova venceu Leylah Fernández (6-3, 6-0)

Nosso Jabeur venceu Sofía Kenin (6-3, 6-4)

Elise Mertens perdeu para Ekaterina Alexandrova (4-6, 2-6)

Magda Linette perdeu para Marta Kostyuk (4-6, 2-6)

(2) IGA Swiatek venceu Linda Noskova (6-7 (1), 6-4, 6-4)

(6) Jessica Pegula Beat (10) de Kasatkina (6-3, 7-5)

(4) Jasmine Paolini perdeu para Jelena Ostapenko (2-6, 2-6)

(4) Elena Rybakina venceu Rebecca Samkova (7-6 (1), 6-2)

5 a 13 de fevereiro (quinta -feira)

Finais finais finais

(6) Jessica Pegula vs Ekaterina Alexandrova

(1) IGA Swiatek vs (5) Elena Rybakina

Nosso Jabeur vs Jelena Otapenko

Marta Kostyuk vs Amanda Anisimova

