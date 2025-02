Programação atualizada, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

A Índia ganhou a medalha de bronze na edição de 2023.

Após a fase asiática da BWF World Tour e uma lacuna de uma semana, a ação de badminton recomenda -se com o campeonato de equipes mistas de Bádminton Ásia 2025. Ginásio, em Qingdao, China. O campeonato de equipes mistas do Bádminton Asia 2025 também atuará como qualificador para a Sudirman Cup, com os quatro semifinalistas garantidos para se qualificarem.

Se os anfitriões da China também acabarem entre os quatro primeiros, seu lugar será entregue à próxima equipe asiática classificada no ranking, já que a China já se qualificou em virtude de ser anfitrião e defensores campeões.

Leia também:

História do torneio

A edição de abertura do torneio bienal de badminton foi realizada em 2017. O Japão conquistou o primeiro título depois de derrotar a Coréia do Sul (3-0) nas finais. China e Tailândia conquistaram a medalha de bronze na edição inaugural. A segunda edição foi realizada em 2019 e foi conquistada pela China, que derrotou os campeões de defesa Japão (3-2) em uma emocionante final. Hong Kong e Indonésia ganharam a medalha de bronze, respectivamente.

Em 2021, o torneio não foi realizado devido à pandemia covid-19. A terceira edição do torneio ocorreu em 2023, onde a China derrotou a Coréia do Sul (3-1) na final. Índia e Tailândia conquistaram a medalha de bronze naquele ano. O bronze foi a primeira medalha da Índia na história da competição.

Leia também: Lista completa de equipamentos e grupos para o campeonato de equipes mistas de Bádminton Asia 2025

Formatar

Inicialmente, havia 13 equipes, mas as Filipinas se aposentaram do torneio. As 12 equipes foram divididas em quatro grupos com três equipes cada. As quatro sementes do torneio foram colocadas em diferentes grupos. As equipes plantadas são: China, Coréia do Sul, Japão e Indonésia.

Grupo A – China, Taipei chinês, Cingapura

Grupo B – Indonésia, Malásia, Hong Kong

Grupo C – Japão, Tailândia, Cazaquistão

Grupo D – Coréia do Sul, Índia, Macau

Cada equipe jogará contra o outro em um formato redondo-robin. As duas melhores equipes de cada grupo se qualificarão para nocautes. O formato para o empate é o seguinte:

Cada empate consistirá em cinco jogos, que terão um jogo de cada disciplina (singles masculinos, mulheres solteiras, duplas masculinas, duplas de mulheres, duplas mistas). O primeiro time a vencer três jogos vencerá o empate. Nos estágios do grupo, os cinco jogos serão disputados independentemente do resultado. Enquanto nos nocautes, o empate terminará quando uma equipe vencer três jogos.

Equipe indiana para o Campeonato de Equipe Misto Bádminton Asia 2025

Solteiros para homens – Lakshya Sen, HS Prannoy

– Lakshya Sen, HS Prannoy Solteiros de mulheres – Malvika Bansod

– Malvika Bansod Duplas masculinas – Satwiksairaj Rankireddy/Chiag Sheetty, Sr. Arjun/Dhruv Kapila

– Satwiksairaj Rankireddy/Chiag Sheetty, Sr. Arjun/Dhruv Kapila Duplas femininas – Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa

– Treesa Jolly/Gayatri Gopichand, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa Duplas mistas – Sathish Karunakaran / Aadya Variyath

Para outros esquadrões da nação, você pode consultar aqui

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo dos campeonatos de equipes mistas da Badminton Asia 2025 na Índia?

Infelizmente, não haverá uma transmissão ao vivo para o evento. Os fãs podem ver a transmissão ao vivo de Bádminton Asia 2025 misto no Bádminton Asia Facebook canal.

BADMINTON Asia Misture Mixed Team Championships 2025 Cronograma, Acessórios, Resultados e Tempos de Partes (IST)

Estágio do grupo

11 de fevereiro (terça -feira)

07:00 – Grupo d : Coréia do Sul 5-0 Macau | Grupo B. : Indonésia 5-0 Hong Kong

– : Coréia do Sul Macau | : Indonésia Hong Kong 14:30 – Grupo A.: Porcelana 3-2 Cingapura | Grupo c: Japão 5-0 Cazaquistão

Fevereiro 12 (Quarta-feira)

07:00 – Grupo B. : Malásia 23 Hong Kong | Grupo d : Índia 5-0 Macau

– : Malásia Hong Kong | : Índia Macau 14:30 – Grupo c: Tailândia vs Cazaquistão | Grupo A.: Taipei Chino vs Cingapura

13 de fevereiro (quinta -feira)

07:00 – Grupo B. : Indonésia vs Malásia | Grupo d : Coréia do Sul vs Índia

– : Indonésia vs Malásia | : Coréia do Sul vs Índia 14:30 – Grupo A.: China vs Taipei Chino | Grupo c: Japão contra a Tailândia

Knockouts

14 de fevereiro (sexta -feira)

07:00 – finais

– finais 14:30 – finais

15 de fevereiro (sábado)

07:00 – Semifinais

– Semifinais 14:30 – Semifinais

16 de fevereiro (domingo)

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama