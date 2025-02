Programação atualizada, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

O melhor apresentador do Cazaquistão, Paquistão, nos playoffs do Grupo 1 do Grupo Mundial Davis 2025.

Juntamente com os eventos regulares no calendário ATP que têm Grand Slams e os eventos do Masters 1000, a temporada de 2025 também contará com a Copa Davis. É a equipe principal do mundo para homens. A Itália venceu as duas edições anteriores da Copa Davis, derrotando a Austrália em 2023 e a Holanda em 2024.

Entre as nações programadas para participar dos play-offs, o Equador, o Cazaquistão, a Romênia e a Índia, encontraram sucesso razoável.

O Equador fez as quartas de final em 1985, seu melhor resultado. Eles derrotaram os anfitriões Hong Kong em seu grupo mundial no Grupo II e agora enfrentarão o Uruguai por um lugar nas eliminatórias.

O Cazaquistão competiu pela primeira vez na fase mundial do grupo em 2011, aparecendo nas quartas de final. Eles chegaram aos últimos oito em quatro vezes em 2013, 2014, 2015 e 2018. Perder para a Dinamarca significa que os cazaques agora recebem o Paquistão nos play-offs do World Group 1 enquanto procuram um caminho para as eliminatórias.

A Romênia e a Índia chegaram às três vezes cada, terminando como corredores -cada vez. A Romênia fez isso em 1969, 1971 e 1972. A Índia registrou suas aparições em 1966, 1974 e 1987. Somente a Índia e a Romênia jogaram mais finais sem serem campeões coroados.

A Índia receberá o Togo nos play-offs depois de perder seu empate mundial do Grupo 1 contra a Suécia na última temporada. A Romênia avançou para os play-offs com uma vitória sobre a China no sorteio do Grupo II mundial em setembro passado. Eles agora receberão a Bulgária em seu acessório do Grupo 1 do Mundial do Play-Off.

Quando os playoffs do Grupo Mundial 1 da Davis Cup 2025 são programados?

Os play-offs da Copa do Mundo 2025 serão realizados entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, com as datas finais a critério das nações anfitriões.

Onde estão os play-offs do Grupo Mundial 1 da Davis Cup 2025?

Os lugares para os play-offs da Copa do Mundo da Copa Davis na Copa de 2025 se estenderão por todo o mundo. A escolha do lugar permanece com os órgãos governantes do país anfitrião.

Qual é o formato dos playoffs da Copa do Mundo de Davis 2025?

Os play-offs do Grupo 1 do Mundial da Davis Cup 2025 verão 26 países participando de 13 jogos. O dia 1 testemunhará dois singles que estão tocando, enquanto dois outros singles e uma borracha dupla continuarão no dia 2.

Os vencedores progredirão para os laços mundiais do Grupo 1 programados para setembro de 2025. As 13 nações que emergem para os vencedores em setembro competirão nas eliminatórias da Copa Davis 2026, enquanto os lados do perdedor serão rebaixados para o grupo de trabalho mundial 1 de 2026 – OFFs.

Quem são as equipes plantadas nos play-offs do Grupo 1 do Grupo Mundial Davis 2025?

Cazaquistão (1)

Portugal (2)

Bósnia e Herzegovina (3)

Colômbia (4)

Türkiye (5)

Peru (6)

Ucrânia (7)

Equador (8)

Romênia (9)

Índia (10)

Grécia (11)

Lituânia (12)

Polônia (13)

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo dos play-offs do Grupo 1 do Grupo Mundial Davis 2025 na Índia, Estados Unidos e Reino Unido?

Os play-offs do 2025 Davis Cup Grupo 1 estarão disponíveis ao vivo na rede Sony e Sonyliv. Os espectadores nos Estados Unidos e no Reino Unido podem ajustar o canal de tênis para a cobertura ao vivo do evento.

Play-off do Grupo Mundial 1 da Copa Davis 2025, acessórios e resultados completos

31 de janeiro 1 de fevereiro

Uzbequistão 1-3 Bósnia e Herzegovina

Bósnia e Herzegovina Colômbia 3-2 Barbados

Barbados Líbano 0-4 Peru

Peru Tunísia 2-1 Ucrânia

Ucrânia Romênia 1-3 Bulgária

Bulgária Geórgia 0-4 Polônia

1-2 de fevereiro

Cazaquistão 2-0 Paquistão

Paquistão Mônaco 1-1 Portugal

Portugal Peru 2-0 México

México Equador 1-1 Uruguai

Uruguai Índia 2-0 Ir

Ir Grécia 1-1 Egito

Egito Luxemburgo 1-1 Lituânia

