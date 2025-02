Programação atualizada, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

O torneio de três semanas ocorrerá de 2 de fevereiro a 23 de fevereiro.

O basquete indiano deu um grande salto à frente quando a International International Basketball League (INBL PRO U25) alertou em Nova Délhi em 2 de fevereiro. O evento de 23 dias, que terá seis equipes, foi lançado com um objetivo principal de desenvolver basquete indiano e levá -lo adiante.

O basquete na Índia sofreu gargalos de infraestrutura e competições limitadas além do campeonato nacional e da Copa da Federação.

Isso manteve o jogo estruturado da Índia solto e, em 2010, a Índia tinha 50 anos no ranking da FIBA, que, em 2024, veria 82 lugares, um lembrete de um ano, outros 32 nos últimos 15 anos, com a oferta de Os 2036 Jogos Olímpicos Os investimentos mais modernos no basquete esportivo de nicho estão agora no radar.

O INBL, que foi lançado originalmente em 2021, agora se tornou seu atual formato Pro U25, com o objetivo de oferecer oportunidades estruturadas para jogadores jovens e universitários.

O torneio deste ano será representado por Chennai Heat, Dribblers de Délhi, Grits Stallions, Mumbai Titans, Punjab Warriors e Hyderabad Falcons que competirão no estádio interno de Thyagaraj. O evento, aberto ao público com admissão gratuita, se estende até 24 de fevereiro.

Quando e onde o INBL Pro U25 2025 acontecerá?

O torneio INBL PRO U25 acontecerá de 2 de fevereiro a 24 de fevereiro no Estádio Thyagaraj, em Nova Délhi. A estadia de três semanas é um campeonato independente de basquete que terá seis equipes.

Quais são as equipes que participam do INBL Pro U25?

Chennai Heat

Punjab Warriors

DRIBBLERS DELI

Garanhões de Gujarat

Hyderabad Falcons

Titãs de Mumbai

Onde e como ver a transmissão ao vivo do INBL Pro U25 na Índia?

Os fãs de basquete podem assistir a todos os jogos ao vivo em vários canais de esportes da Sony. A rede transmitirá os jogos em cinco canais dedicados: Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3, Sony Sports 4, Sony Sports 5.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do INBL Pro U25 na Índia?

Os fãs do Hoops podem transmitir ao vivo a cobertura completa do Inbl Pro U25 na Sony Liv.

Anexo, acessórios e resultados completos do INBL Pro U25

2 de fevereiro (domingo)

DRIBBLERS DELI 93-85 Mumbai Titans (19:00 es) – Relatório

3 de fevereiro (segunda -feira)

Hyderabad Falcons 96-71 Garanhões de Gujarat (19:00 IST) – Relatório

4 de fevereiro (terça -feira)

Punjab Warriors 65-77 Chennai Heat (19:00 es) – Relatório

5 de fevereiro (quarta -feira)

Chennai Heat 74-66 Garanhões de Gujarat (19:00 IST) – Relatório

6 de fevereiro (quinta -feira)

DRIBBLERS DELI 77-100 Hyderabad Falcons (19:00 IST) – Relatório

7 de fevereiro (sexta -feira)

Titãs de Mumbai 78-100 Punjab Warriors (19:00 es) – Relatório

8 de fevereiro (sábado)

DRIBBLERS DELI 90-80 Chennai Heat (19:00 es) – Relatório

9 de fevereiro (domingo)

Punjab Warriors 76-83 Garanhões de Gujarat (19:00 es)

10 de fevereiro (segunda -feira)

Titãs de Mumbai 95-79 Hyderabad Falcons (19:00 ISST)

11 de fevereiro (terça -feira)

Garanhões de Gujarat 95-90 Dribblers de Delhi (17:00 es)

Dribblers de Delhi (17:00 es) Hyderabad Falcons 88-84 Punjab Warriors (19:00 es) – Relatório

12 de fevereiro (quarta -feira)

Mumbai Titans vs Chennai Heat (19:00 IST)

13 de fevereiro (quinta -feira)

Punjab Warriors vs Delhi Dribblers (17:00 IST)

Hyderabad Falcons vs Chennai Heat (19:00 ISTH)

14 de fevereiro (sexta -feira)

Stallions Gujarat vs Mumbai Titans (19:00 IST)

15 de fevereiro (sábado)

Delhi Dribblers vs Mumbai Titans (17:00 IST)

Stallions Gujarat vs Hyderabad Falcons (19:00 IST)

16 de fevereiro (domingo)

Chennai Heat vs Punjab Warriors (19:00 es)

17 de fevereiro (segunda -feira)

Stallions Gujarat vs Chennai Heat (17:00 IST)

Hyderabad Falcons vs Delhi Dribblers (19:00 IST)

18 de fevereiro (terça -feira)

Hyderabad Falcons vs Mumbai Titans (19:00 IST)

19 de fevereiro (quarta -feira)

Delhi Dribblers vs Chennai Heat (17:00 IST)

Stallions Gujarat vs Punjab Warriors (19:00 IST)

20 de fevereiro (quinta -feira)

Mumbai Titans vs Gujarat Stallions (19:00 IST)

21 de fevereiro (sexta -feira)

Delhi Dribblers vs Punjab Warriors (17:00 IST)

Chennai Heat vs Mumbai Titans (19:00 IST)

22 de fevereiro (sábado)

Punjab Warriors vs Hyderabad Falcons (17:00 IST)

Delhi Dribblers vs Gujarat Stallions (19:00 IST)

24 de fevereiro (segunda -feira)

Punjab Warriors vs Mumbai Titans (17:00 IST)

Chennai Heat vs Hyderabad Falcons (19:00 IST)

